Vasile cel Mare si ceata sa de haiduci, la Grinties • prima editie a Festivalului Haiducilor a avut ca personaj de referintă Ceata lui Vasile cel Mare, simbolul haiduciei din coasta Muntelui Grinties • sărbătoarea pusă la cale de profesorul dr. Daniel Dieaconu a îmbinat traditia cu actualitatea • Poiana situată sub sprînceană de munte „rotat“, scenă cu alură de casă traditională, puhoi de lume miscătoare, colorit de strai popular moldovenesc, muzică, dans, voie bună, miros de grătar încins si haiduci cît cuprinde, cam asta a fost imaginea unui moment cultural-sportiv din comuna Grinties, dedicat fostilor haiduci de pe meleaguri nemtene, justitiari ai unor vremuri de mult apuse. Sărbătoarea haiducească, căci pînă la urmă despre asa ceva a fost vorba, ce a îmbinat traditia cu actualitatea, a fost pusă la cale de profesorul dr. Daniel Dieaconu, istoricul locului, ce s-a ocupat în ultimii ani de cercetarea si valorificarea prin mai multe lucrări a fenomenului haiducesc românesc. Ideea proiectului cu pricina a fost sustinută de Asociatiei Pro Grinties, Consiliul Judetean Neamt, Consiliul Local si executivul din administratia locală. Manifestarea derulată pe perioada zilelor de 8 si 9 septembrie 2017, la început de Răpciune, a fost intitulată Festivalul Haiducilor Grinties, editia I si a avut ca personaj de referintă Ceata lui Vasile cel Mare, simbolul haiduciei din coasta Muntelui Grinties. Cît priveste programul celor două zile de spectacol, acesta a presupus concursuri haiducesti de putere si îndemînare, călărie, trasul bustenilor, aruncarea baltagului, cel mai frumos animal de la munte, tăiatul busteanului cu beschia, concursuri de interpretare ale cîntecului popular si muzicii folk pentru tinerele talente din Neamt, Suceava si Harghita, dar si expunerea si degustarea unor specialităti gastronomice haiducesti, si ciobănesti. Totul pe fondul unui spectacol asigurat de corul bărbătesc Ceata lui Vasile cel Mare, ansamblul folcloric Grinties, munte rotat, ambele din localitatea gazdă, ansamblurile folclorice din Brosteni - Suceava, Tulghes - Harghita, precum si Ansamblul Floricică de la Munte al Centrului pentru Cultură Carmen Saeculare, avîndu-i ca invitati speciali pe Traian si Valeria Ilea. Referitor la latura competitională a manifestării, tinerii care s-au întrecut în ale interpretării, măiestriei si în a-si arăta forta ori talentul în ale gastronomiei, au scos la lumină pe cei mai buni, după cum urmează: la folk - Anastasia Cotîrgăsanu, Anastasia Pintilie si Ioana Botezatu, la folclor - Raluca Antoche, Antonia Răschitor si Ana Maria Luca, la călărie Mihai Topliceanu, la tăiat cu beschia Lutu Gabor si Vilut Tanasă, la trasul bustenilor cu calul Nicusor Topliceanu, iar în ce priveste cel mai frumos animal, cununa cu lauri a fost acordată iepei Micsa, proprietar Costel Bondrea din Tulghes. Amuzantă a fost proba de aruncare a baltagului si tăiatul cu beschia la care s-au înscris si doi redactori ai TVR, Cristian Tabără si Daniel Georgescu, însă fără a da dovadă de îndemînarea si forta necesare unor astfel de probe. „Locul ales pentru desfăsurarea festivalului a fost situat sub poalele muntelui Grinties, plecînd de la ideea că istoric si mitologic, acolo se întîlnea ceata lui Vasile cel Mare, haiduc ce hălăduia muntii Bistritei. Locul era foarte bine situat în conceptia haiducilor, deoarece era departe de mina lungă a poterei, la nevoie făcînd cu usurintă trecerea in Ardeal, la Corbu, ori pe Valea Bistritei, la Dreptu sau Borca. Acolo se mînca haiduceste, se împărteau prăzile, se petrecea si se organizau concursuri de fortă si măiestrie. Noi am încercat să reconstituim prin programul festivalului acele vremuri. Considerăm că a fost o reusită si întruneste conditiile intrării în calendarul manifestărilor de acest gen“, a declarat profesorul Daniel Dieaconu, amfitrionul manifestării. Revenind la preocuparea sa stiintifică pe tema fenomenului haiduciei, lucrările publicate la care am făcut referire se cheamă Haiduci si tîlhari si Haiducia la români. Jefuitorii cu arme, cărti care s-au bucurat de apreciere din partea specialistilor si publicului cititor.

