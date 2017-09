Prima zi de scoală: emotii si festivisme • parlamentarii si edilii au acaparat microfoanele ieri, în prima zi a anului scolar • primarul de Roman a fost încărcat si cu emotiile de părinte • sub Cetate, reluarea cursurilor a găsit unele unităti în plin santier, iar la altele ar mai fi de realizat diferite investitii • „Am pierdut un pariu cu domnul director, cu privire la baza sportivă. Dar vă garantez că, încet-încet, o vom termina anul acesta“, s-a angajat în fata copiilor primarul de Tîrgu Neamt • în satele arondate Bicazului singura scoală care mai functionează este cea din Izvoru Alb, cu trei copii si-un singur învătător • Anul scolar 2017 - 2018 a început la Roman conform traditiei, fiecare institutie de învătămînt alegîndu-si ora deschiderii oficiale, în ciuda faptului că primarul Lucian Micu a sugerat să fie făcută festivităti simultane, de la ora 8, în toate grădinitele, scolile si liceele. Astfel, oficialitătile, printre care consilieri locali si judeteni sau parlamentari au putut face obisnuitul tur de fortă si de imagine, cu discursuri cu tot, printre florile si emotiile învătăceilor de toate vîrstele si ale cadrelor didactice. Edilul sef si-a făcut în primul rînd datoria de părinte, mergînd cu fiica sa cea mare la deschiderea anului scolar de la Colegiul National Roman Vodă. Primarul, a cărui sugestie de organizare nu a fost îmbrătisată de scolile subordonate ca activitate la ISJ, a trăit emotii speciale cu fiica sa cea mare, care a păsit în viata de licean, în clasa a IX-a. „Un nou început de an scolar înseamnă provocare pentru cei care păsesc pentru prima dată în sălile de clasă, determinare pentru cei care se reîntorc în bănci si dăruire pentru dascălii care îsi doresc să-i educe pe elevi, viitorul acestei tări. Împreună cu viceprimarul Roxana Iorga, i-am vizitat astăzi pe elevi si profesori si le-am transmis gîndurile noastre bune. Sper ca împreună să creem o generatie de copii educati, respectuosi, constiinciosi si bine pregătiti pentru a înainta cu încredere pe drumul vietii. Succes tuturor si un an scolar cu bine si cu note bune!“, a specificat primarul municipiului Roman. Ulterior, alături de viceprimar, Lucian Micu a vizitat mai toate institutiile de învătămînt din oras, în cadru oficial, dar fără a tine discursuri. Si deputatul Laurentiu Leoreanu a tinut să transmită un mesaj elevilor care au început un nou an scolar: „Momentul începutului de an scolar ne încarcă de fiecare dată cu emotie si sperantă pe toti, copii, profesori, personal auxiliar, părinti, împreună, cu zîmbete, colegialitate si dorintă de mai mult si mai bine. Gîndul meu, prin emotiile trăite ca elev, dar si împlinirile ca profesor, se îndreaptă acum spre toti cei care simt puternic si special această zi. Vreau să le urez tuturor un an plin de succes, cu autodepăsire de sine si cu bucuria de a fi mai mult!“.

La rîndul său, senatorul Dan Manoliu a subliniat că luna septembrie vine în fiecare an cu emotii pentru elevi, părinti si profesori, mai ales pentru cei mai mici, care se află pentru prima dată în fata unui dascăl. „Educatia nu este usoară dragi elevi, dar nici nu trebuie să fie, pentru că, după orice lucru mai greu, satisfactia este mai mare, veti munci mult, veti depune eforturi intelectuale si materiale. Vă doresc să aveti un an cu putere de muncă, să vină si rezultatele după efortul depus de fiecare. Părintilor si dascălilor le transmit să facă tot posibilul să vă tină aproape, să cîstige încrederea si respectul vostru în fiecare zi, să vă facă să întelegeti care este rolul vostru în construirea valorilor fundamentale ale acestei tări. Nu cred că există părinte care să nu-si îndemne copilul sa învete carte. Asa ne-au îndemnat părintii nostri pe noi, iar noi, la rîndul nostru, îi îndemnăm la fel pe copiii nostri. Vă îndemn, dragi elevi, să vă ascultati dascălii ca pe proprii vostri părinti. Nu doar din obligatie profesională, ci si din dragoste de pedagog, ei vă dăruiesc multe cunostinte, priceperi si deprinderi care vă vor fi de mare folos în viată. Mult succes!“, li s-a adresat parlamentarul elevilor.



Daniel Harpa: „Îmi asum ceea ce am promis“



Si scolile din Tîrgu Neamt au fost ieri în sărbătoare, în toate institutiile

fiind organizate festivităti cu prilejul deschiderii noului an de

învătămînt. Oficialitătile locale, judetene si parlamentarii din zonă au

mers la fiecare unitate în parte, după un program prestabilit, adresînd

urări elevilor, cadrelor didactice si părintilor, asta după ce preotii au

înăltat la Ceruri rugăciuni de binecuvîntare si sprijin. Primele discursuri s-au făcut auzite dimineată la grădinitele nr.1 si nr.2, apoi au urmat Colegiul Stefan cel Mare, Liceul Vasile Conta si Colegiul Ion Creangă, Scoala din Humulesti si Scoala Grigore Ghica Vodă. Începerea cursurilor a găsit unele unităti în plin santier, cum ar fi Scoala Gimnazială Ion Creangă, unde se mai lucrează la finisajele si interiorul corpului central. La alte institutii ar mai fi de realizat diferite investitii planificate de primărie. Este cazul Scolii Gimnaziale Domnesti Grigore Ghica Vodă, unde se asteaptă modernizarea terenului de sport. Alte dorinte ale elevilor si cadrelor didactice de aici s-au îndeplinit deja. Anul trecut, chiar la începerea anului scolar, a fost dat în folosintă un nou corp de clădire, astfel că există săli de clasă suficiente si copiii nu mai sînt nevoiti să învete după-amiază. În privinta terenului de sport, primarul a dat asigurări că e pe lista de priorităti. „Am să încep prin

a-mi asuma ceea ce am promis. Vreau să vă spun, la început de an scolar, că am pierdut un pariu cu domnul director, cu privire la baza sportivă. Dar vă garantez că, încet-încet, o vom termina si pe ea, anul acesta. Vreau să vă urez un an scolar cît mai bun, putere de muncă si mult succes pe mai departe si să vă garantez că atît eu, cît si administratia publică locală sîntem alături de scolile din Tîrgu Neamt si bineînteles, alături si de această scoală minunată a dumneavoastră. Mult succes si multă sănătate!“, le-a transmis Daniel Harpa elevilor, cadrelor didactice si părintilor adunati în număr mare la festivitatea de început de an. Urări de bine au venit si din partea deputatului Dan Andruscă, precum si de la directorul Eugen Pintrijel si adjuncta Daniela Filip, care si-au exprimat speranta că vor fi reeditate si chiar depăsite rezultatele frumoase din anii scolari anteriori. Si reprezentantii Politiei Tîrgu Neamt au fost alături de elevi, în prima zi de scoală, învătîndu-i cum să se comporte pentru a fi în deplină sigurantă.



Nicolae Sălăgean: „În voi, dragi elevi, stă viitorul comunitătii noastre“



Clopotelul deschiderii anului scolar 2017 - 2018 a sunat si-n unitătile

de învătămînt din Bicaz. Timpul frumos a permis ca festivitătile specifice unui astfel de eveniment să aibă loc în curtile scolilor, acolo

unde oficialitătile, dascălii, elevii, părintii si bunicii si-au dat întîlnire

încă de la primele ore ale diminetii. Dincolo de emotiile începutului de

drum si de bogătia multicoloră a florilor, multimea de elevi si însotitorii

acestora aveau să afle de la conducerile de scoli că unitătile au fost

bine pregătite, că sălile de clasă au fost ornate si că totul a fost pus la

punct pentru ca procesul educativ să se desfăsoare în conditii optime. „Noi, cadrele didactice si personalul auxiliar, avînd sprijinul Primăriei,

Consiliului Local, ajutati si de o bună parte a elevilor scolilor, ca

voluntari, am încercat să facem în asa fel încît baza materială a

institutiilor noastre de învătămînt să primească scolarii cum se cuvine,

creînd astfel conditii ca elevii să se simtă bine în scoală si peste an să-

si însusească volumul de cunostinte prevăzut în programă“, a spus

printre altele Paula Stăcescu, directorul Scolii Nr.1 Bicaz. În luările de

cuvînt, primarul Bicazului, Nicolae Sălăgean, care a tinut să fie prezent

împreună cu doi dintre membrii comisiei Cultură a forului legislativ

local, Florica Budacă si Constantin Florea, la festivitătile din toate cele

trei unităti de învătămînt ale orasului, a insistat pe rolul scolii în pregătirea generatiei de mîine privind contributia acesteia la dezvoltarea în viitor a comunitătii. „Trăim din nou frumosul si emotionantul moment al începutului de an scolar. În scoală, alături si

prin efortul distinsilor dascăli, se formează oameni, aici e locul în care

se formează caractere pentru o societate sănătoasă, mai bună si mai

prietenoasă. Asta sigur si prin sîrguinta voastră a elevilor. După cum

se cunoaste, societatea are nevoie de oameni bine instruiti, motiv

pentru care vă urez, atît vouă celor tineri, cît si distinselor cadre

didactice, mult succes si să nu uitati că în voi, dragi elevi, stă viitorul

comunitătii noastre“, a spus printre altele primarul Sălăgean. În fiecare

dintre festivităti a fost rostit Mesajul Ministrului Educatiei de către

reprezentanta ISJ Neamt, profesor Cristina Sasu. În ce priveste baza

materială a învătămîntului bicăjean, aceasta arăta ieri foarte bine, avea

un aer primitor, un sprijin consistent în remedierea neajunsurilor din

anul trecut, fiind acordat si de această dată de către administratia

locală si comitetele de părinti, care s-au implicat în asigurarea celor

necesare începutului de an scolar si derulării procesului de învătămînt

pe întregul parcurs al lui 2017 - 2018. De retinut că în unitătile de

învătămînt apartinînd Bicazului, vor urma cursurile în acest an scolar

în jur de 1350 de elevi, asta însemnînd pe cei de nivel prescolar,

primar, gimnazial si liceal, dintre acestia 47 intrînd în clasa

pregătitoare si 167 în clasa a IX-a. În satele arondate Bicazului

singura scoală care mai functionează încă, este cea din Izvoru Alb, cu

3 copii si-un singur învătător, elevi care s-au bucurat încă din prima zi

de învătămînt de atentia administratiei locale, dată fiind conditia ceva

mai vitregă datorată izolării si a stării materiale deficitare a locuitorilor.

De remarcat faptul, că Scoala Nr.2 - Dodeni are o grupă de grădinită si

clasele V-VIII, cei cîtiva copii de clasele I-IV fiind înscrisi la Scoala

Nr.1 Mărceni. Cît priveste corpul profesoral al urbei, începînd cu prima

grădinită si terminînd cu Liceul Carol I, încadrarea este foarte bună,

majoritatea dascălilor fiind aceiasi ca si-n anul de învătămînt anterior.

