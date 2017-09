Sanse în magistratură au 3 juristi cu vechime • acestia au trecut de primul hop, eliminatoriu • restul de 12 nemteni au ratat testul grilă • la nivel national s-au înscris aproape 1.000 de candidati, dar numai 157 merg mai departe •

Ca de fiecare dată la admiterea în magistratură concursul la nivel national a făcut sute de victime. Asta după ce pe cele 105 locuri scoase la concurs de Consiliul Superior al Magistraturii s-au înscris aproape 1.000 de candidati, dar numai 157 au trecut de primul hop, eliminatoriu. Concret, juristii care au mai mult de 5 ani vechime în sistem, indiferent dacă lucrează ca avocat, notar, grefier sau consilier juridic, au fost tentati cu un loc în magistratură, pentru cariere de judecător sau procuror. Asta după ce Consiliul Superior al Magistraturii a oferit celor din categoriile mentionate 105 posturi vacante în mai toate judetele. Dintre acestea, cele mai multe, 70, sînt pentru cei care-si doresc o carieră de judecător, iar pentru cei care se văd procurori sînt 35. Au intrat în examen 949 de persoane din tară, ceea ce a ridicat concurenta la peste 9 pe un loc. Între cei înscrisi se numără si 15 nemteni, din care 10 tintesc o carieră de judecător si numai 5 vor să lucreze în parchete. Concursul efectiv a început pe 3 septembrie cînd a avut loc proba scrisă, eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunostintelor din materiile de bază studiate, drept civil si drept procesual civil, drept penal si procedura în materie. Pentru a trece de acest prim hop, candidatii trebuiau să obtină 70 de puncte din cel mult 100, avînd de răspuns corect la cîte 25 de întrebări din cele patru materii mentionate. Din cei aproape 1.000 de doritori între care si 15 nemteni, au trecut cu bine de prima probă numai 157, între care numai 3 nemteni. Restul nu au acumulat minimul de 70 de puncte, cel mai slab punctaj fiind de numai 14 puncte. Cine a trecut de acest prim hop intră iar în examen pe 17 septembrie, cînd are loc verificarea rationamentului logic, iar ultima are loc în perioada 2 - 10 octombrie, cînd se sustine interviul. Toti cei care au intrat în examen au băgat adînc mîna în buzunar pentru că au avut de achitat o taxă consistentă, de 500 de lei. În functie de optiuni, dar si de medie, candidatii vor fi repartizati pe posturile vacante. Ei trebuie să rămînă acolo cel putin 3 ani, pentru că special pentru acoperirea acestor functii are loc acest examen. De mentionat este faptul că nemtenii care trec concursul nu au prea multe optiuni acasă, deoarece nu este liber nici un post de judecător, la nici una din instante. Sînt în schimb două locuri de procuror, cîte unul la pachetele din Roman si Tîrgu Neamt. Rămîne de văzut care va fi situatia la final, acest concurs avînd renumele că este unul din cele mai grele. De mentionat este faptul că cei 3 nemteni care au trecut de proba grilă, eliminatorie, tintesc un post în instante, nu în parchete, dar dacă toti ajung cu bine la finele testării, ar putea să-si schimbe optiunea.

