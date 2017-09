Neamt Piano Festival, concert la patru mîini • mari artisti vor evolua pe scena Teatrului Tineretului în cadrul evenimentului Neamt Piano Festival • sîmbătă, în a doua zi a manifestării vor sustine un concert pianistii Anna Dmytrenko si Ksenia Fedoruk •

Festivalul international „Neamt Piano Festival“, manifestare ce se va desfăsura între 15-17 septembrie la Teatrul Tineretului, propune în a doua seară un eveniment care va stimula diferite zone ale artelor, pornind cu un concert pentru patru mîini la pian, urmat de o expozitie de pictură a trei artisti plastici nemteni si concluzionînd celestial cu o fuziune între pian si voce într-un concert clasic-jazz. Sîmbătă, 16 septembrie, de la ora 17, Anna Dmytrenko si Ksenia Fedoruk vor deschide serata cu un prim concert de pian la patru mîini într-un repertoriu triumfător si inflamabil spiritului cu tema „Dansurilor“. Concertul a fost conceput ca o manifestare jubilantă a „dansului“ ca stil muzical, predominant si folclorului României, dorinta artistilor fiind transmiterea energiei si vibratiilor în trupurile spectatorilor care sunt invitati pe parcursul concertului să se lase condusi de miscările corporale care vor apărea în fiecare dintre ei. „Desi suntem prietene de foarte multi ani, am început să lucrăm împreună anul acesta la un repertoriu de pian pentru patru mîini după provocarea si ulterior invitatia venită din partea directorului artistic, Daniel Ciobanu, pentru Neamt Piano Festival. Reusind să se creeze fuziunea între noi si fiind prima editie a festivalului, ne-am gîndit să propunem un program cît mai dinamic si festiv ambelor «inceputuri» prin tema «Dansurilor». În repertoriul pianisticii la patru mîini există numeroase lucrări fie originale, fie transcrise ale dansurilor, astfel am decis să selectăm pentru început piese aromate cu diferite tematici folclorice, fie unguresti sau slavone, apelînd la Brahms si Dvorak, în contrast cu un dans macabru de Saint-Saens si culminînd cu una din capodoperele baletului rusesc «Petrushka» compusă si transcrisă pentru pian la patru mîini de Igor Stravinsky. Fiind un climax natural al programului, capodopera lui Stravinsky, «Petrushka» e o lucrare pentru balet care asamblează muzical dansuri gratioase cît si barbare ale dragostei, ale sfîrsitului omului, ale sărbătorii si extazului. Astfel «Petrushka» si-a găsit binemeritatul loc în programul nostru propus publicului nemtean. Mai mult decît atît, acest balet este cunoscut pentru reusita istorică de a alătura muzica, dansul si design-ul în premieră pe scena teatrului

Champs-Elysees din Paris , melanj care se potriveste acestei viziuni

anuntate primei editii a Neamt Piano Festival din Piatra Neamt“, spun Anna Dmytrenko si Ksenia Fedoruk despre concertul Dance din cadrul festivalului. Anna Dmytrenko, de la o vîrstă foarte fragedă si-a dedicat viata muzicii, mai exact pianului. A concertat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii: Kimmel Center of Performing Arts, Lincoln Center, Carnegie Hall, Salle Cortot, Yamaha Salon si Steinway Hall. A obtinut numeroase premii la festivaluri si concursuri internationale de renume, printre care locul I la Manhattan International Piano Competition, Dorothy MacKenzie Artist Recognition Competition, Viardo International Piano Competition din Italia, American Prize si Olga Kern International Piano Competition din Mexic. Recent si-a terminat studiile la Royal Academy of Music London, iar acum, stabilită în Berlin, urmează studiile de masterat la University of the Arts, sub îndrumarea profesorului Pascal Devoyon, fiind discipola mai multor maestri ai pianului: Sergei Babayan, Boris Berman, Karl-Heinz Kammerling, Olga Kern si Yevgeny Sudbin. Ksenia Fedoruk, încă de la vîrsta de 4 ani, a primit primele lectii de pian. A studiat la Conservatorul de Stat P.I. Ceaikovski din Moscova, iar în prezent este masterantă la Universitatea de Arte din Berlin, la catedra profesorilor Pascal Devoyon si Rikako Murata. A participat la numeroase festivaluri si workshop-uri unde a avut deosebita onoare de a lucra cu Klaus Hellwig, Jacques Rouvier, Markus Groh si Elena Lapitskaya.

A sustinut concerte solo si de cameră în toată Europa si Asia, fiind si

laureata a multor concursuri de pian internationale, printre care Euro

Arts, Crescendo, Fête de la Musique and Horprobe von

Deutschlandradio Kultur. În 2010 a avut onoarea de a sustine un

concert organizat de Ambasadorul Germaniei la receptia fostului

ministru al culturii al Federatiei Ruse.

