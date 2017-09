Clopotelul sună cu bune si rele • luni, 11 septembrie, în scolile Neamtului sînt asteptati 76.442 de elevi • si în acest an scolar vor fi necalificati la catedră • la unele unităti nu este apă potabilă, pază, lipsesc autorizatiile • există si situatii în care elevii încep cursurile, dar scolile sînt în santier • primarul Micu si inspectorul general Viorel Stan s-au contrat un pic pe tema festivitătilor cu oficiali • Începutul unui nou an scolar bate la usă, pe unii prinzîndu-i pregătiti, iar pe altii nu prea. De diverse investitii au beneficiat în special unitătile din orasele judetului, în timp ce în rural fiecare s-a descurcat în functie de ce disponibilităti financiare au avut primăriile. Mai sînt si situatii neplăcute, cu santiere prin scoli deoarece constructorii au fost neseriosi sau cu unităti care nu au apă, garduri, autorizatii sau pază. Asa cum atam într-un articol anterior, activitătile de control efectuate de către autoritătile sanitare din Neamt, pentru a vedea care sînt scolile care corespund din punct de vedere al posibilitătii de a se autoriza sanitar, au scos la iveală probleme grave. Directia de Sănătate a comunicat faptul că sînt un număr semnificativ de unităti care nu au sursă de apă. În această categorie se înscriu Grădinita Băhnisoara, comuna Bahna, Grădinita Brosteni, comuna Bahna, Scoala Slobozia, comuna Boghicea, Scoala primară Cuci, comuna Bozieni, Scoala Iucsa, comuna Bozieni, Scoala Mesteacăn - Icusesti, Scoala Tabăra - Icusesti, Scoala primară Bătrînesti - Icusesti, Scoala Rocna - Icusesti, Scoala Spiridonesti - Icusesti, Scoala Oniceni, Scoala Solca, Scoala Gorun, Scoala Trifesti 2 si Grădinita Lutca. Am mai aflat că la data controlului au fost găsite necorespunzătoare si nu au fost autorizate din cauza faptului că apa din sursa de aprovizionare nu era potabilă: Scoala Valea Enei si Scoala Pietrosu, comuna Oniceni, Liceul Tehnologic si Scoala Chilii, Scoala Bucium, Scoala Giurgeni si Muncelul de Sus, toate din comuna Valea Ursului. La Oniceni, pentru rezolvarea situatiei s-a încheiat un contract cu o firmă pentru aduce apă plată, iar la Valea Ursului apa din fîntîni a fost tratată si urma să se repete analizele pentru a se vedea dacă era sau nu potabilă. În Neamt, numărul elevilor înscrisi în anul scolar 2016 -2017 este de 76.442, 1.601 fiind la învătămîntul particular. În noul an scolar numărul titularilor încadrati în norma de bază este de 4.286, iar posturile didactice neocupate sînt 936, din care 258 complete si 678 incomplete (fractiuni de normă didactică). Asa că învătămîntul nemtean nu scapă de suplinitori. În judet, numărul clădirilor cu destinatie scolară este de 643. 71 de unităti au pază (64 cu pază proprie, 7 cu societăti specializate), 137 nu au nici un fel de pază, iar 148 au sisteme de supraveghere video (33 în urban si 115 în rural). 15 scoli nu au gard împrejmuitor. În ceea ce priveste manualele, singura problemă este la clasa a V-a, dar aceasta este una la nivel national. Clădirile neautorizate pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de securitate la incendii sînt în număr de 14, ele fiind la Roman, Tîrgu Neamt, Bodesti, Bodestii de Jos, Căuseni, Costisa, Galu, Mesteacăn, Vaduri, Mănăstirea Neamt si Săbăoani.



Primarul e supărat pe constructori



La Piatra Neamt, unitătile par a fi pregătite să-si primească elevii. În multe dintre ele s-au efectuat diverse lucrări. A demarat un proiect de modernizare a cabinetelor medicale scolare, în primă fază fiind achizitionate sapte scaune dentare complet dotate si tot atîtea sterilizatoare rapide pentru cabinetele respective. Ele se află la Colegiul Hogas, Liceul Economic, Scoala Nicu Albu, Scoala Elena Cuza, Scoala 5, Scoala 11 si Colegiul Cartianu. Valoarea investitiei este de 124.809 lei, fără TVA, fonduri alocate de la bugetul local. Institutiile din Tîrgu Neamt sînt pregătite de începerea noului an scolar, desi pe alocuri mai există santiere în lucru, autoritătile fiind prezente pe 11 septembrie la deschiderea lor. Primarul Daniel Harpa a făcut o vizită în teren, zilele trecute, pentru a vedea cum stau lucrurile si s-a arătat nemultumit de faptul că la două scoli constructorii nu si-au terminat treaba la termen. „Am discutat cu fiecare director în parte, pentru a fi la curent cu problemele cu care se confruntă si a le găsi rezolvare, împreună. Am verificat stadiul lucrărilor si am constatat că ne izbim din nou de neseriozitatea unor constructori care au cîstigat licitatii pentru lucrări mai ample, si aici mă refer la cei de la Colegiul Creangă si Scoala Humulesti. În urma discutiilor, sper că situatia se va remedia cît mai curînd. În toate scolile s-au făcut lucrări de igienizare si renovări, astfel încît elevii să fie primiti la 11 septembrie în cele mai bune conditii“, a notat primarul pe Facebook. Despre situatia celor două scoli, Daniel Harpa amintise într-o recentă conferintă de presă, afirmînd că, din cauza neseriozitătii constructorilor, s-au aprobat spre finantare doar două dintre investitiile pentru care s-au solicitat fonduri în a doua etapă a Programului National de Dezvoltare Locală (PNDL). E vorba despre reabilitarea si dotarea Cresei 1 (1.605.000 lei) si reabilitarea si dotarea cu echipament si mobilier a Colegiului Stefan cel Mare (2.534.927 lei). „Din păcate, noi, la Tîrgu Neamt, beneficiem de finantare doar pentru două obiective, din cauză că nu s-au terminat cele din PNDL 1. Sînt sase santiere cu lucrări neterminate, iar în 99% dintre cazuri sînt vinovati constructorii. Acesta este motivul pentru care au fost finantate doar două din cele 22 de obiective propuse pentru PNDL 2. Un exemplu de santier în lucru ar fi Scoala Humulesti unde, cu finantare existentă, nu am reusit terminarea lucrărilor începute cu trei ani în urmă“, spunea primarul. Potrivit unei situatii puse la dispozitia jurnalistilor, investitia ce vizează construirea corpului central al unitătii a ajuns abia la 60%, necesarul de bani pentru 2017 fiind de 550.967 lei. De asemenea, ar mai fi de lucrat la reabilitarea clădirii Colegiului Creangă (627.719 lei - necesar 2017), unde muncitorii si-au făcut treaba în proportie de 90%.



„Putini sînt cei interesati să audă îndemnurile oficialitătilor“



Managerii scolilor din Roman si conducerea administratiei locale s-au întîlnit miercuri, 6 septembrie, într-o sedintă pe tema începerii scolilor. La întîlnire au luat parte primarul Lucian Micu, inspectorul general Viorel Stan si sefii din învătămînt. „Recomandarea mea în calitate de părinte, dar si de primar a fost ca în toate unitătile festivitătile de deschidere să înceapă la ora 8. În acest fel, părintii nu lipsesc mult de la serviciu, iar traficul în oras nu va fi greoi pe tot parcursul zilei. Voi participa la deschiderea de la CNRV, numai ca părinte. Nu mi-am propus să tin discursuri. Poate sînt de modă nouă, dar din experienta de părinte, vă pot spune că putini sînt cei interesati să audă îndemnurile oficialitătilor. Subliniez, fiecare scoală poate invita pe oricine, oficialitătile pot opta pentru o unitate, dar nu înteleg nevoia unui maraton, la care se mai si întîrzie, sonorizările nu sînt performante, iar cei prezenti ne critică pe noi toti ulterior“, a transmis primarul Lucian Micu directorilor, cu precizarea că, după festivitătile de deschidere a anului scolar, va face, alături de viceprimarul Roxana Iorga, vizite în scoli. Inspectorul general Viorel Stan le-a reamintit directorilor faptul că pe contractul de management stă si semnătura conducerii Primăriei Roman, iar administratia este partener continuu al scolilor. „Relatia dintre ISJ Neamt si Primăria Roman este una institutională. Nu uitati că scoala este a comunitătii, iar primăria răspunde de scoală, de comunitate. Personal, nu sînt de acord cu punctul de vedere al domnului primar. Traditional, în aceste zile se fac invitatii către sefii unor institutii să participe la deschiderea de an scolar. Poate prefectul, presedintele Consiliului Judetean, parlamentarii si-ar dori să vină la Roman si trebuie să le dati această sansă să participe la festivităti“, a declarat generalul Stan. Acesta le-a cerut directorilor să comunice ISJ si Primăriei Roman orele la care vor desfăsura festivitătile de deschidere. Managerii s-au conformat si, astfel, cuvîntul generalului Stan a fost peste cel al primarului. Fiecare director a decis la ce oră va suna clopotelul pentru prima dată în noul an scolar.

