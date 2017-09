Pinalti a „ciripit“ de banii dati lui Blaga • cîndva ca fratii, Gheorghe Stefan le-a spus judecătorilor cum i-a dat lui Vasile Blaga sute de euro pentru finantarea PDL • banii erau lăsati la secretare • Pinalti si-a recunoscut faptele si a primit 3 ani de închisoare • Blaga a negat si se judecă, fostul primar de Piatra Neamt avînd calitatea de martor • La Tribunalul Bucuresti a avut loc vineri, 8 septembrie un nou termen în care fostul lider PDL, Vasile Blaga, a fost inculpat pentru fapte de coruptie. Initial în dosar a fost cercetat si fostul primar de Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, însă acesta s-a tîrguit cu procurorii si a obtinut 3 ani de detentie. Blaga nu si-a admis faptele, se judecă, iar la termenul de ieri Stefan a fost audiat în calitate de martor. El a arătat în fata instantei cum aducea banii la biroul lui Blaga si îi înmina secetarelor. Initial, avocatul lui Pinalti a vrut ca audierea să aibă loc în sedintă secretă, însă cererea a fost refuzată. Stefan a spus că-si mentine declaratiile de la urmărirea penală si a arătat cum după alegerile din 2008 s-a negociat împărtirea ministerelor. „La Guvern a avut loc o negociere - 9 ministere la PSD si 9 ministere la PDL. Companiile de stat se negociau si ele între PDL si PSD. Avînd rezultat bun în judetul Neamt, doream să propun un director la Transelectrica, la Teletrans, mai exact, o subsidiară a societătii. În 2009 a fost numit Horia Hăhăianu, după o discutie cu ministrul Adriean Videanu. Am avut o întîlnire cu Dan Constantin Grigoriu, recomandat de Roberta Anastase ca un om de afaceri serios, a declarat Gheorghe Stefan, conform news.ro. „După instalarea lui Hăhăianu Horia, la un hotel,

m-am întîlnit cu acesta, cu Dan Grigoriu si cu Horatiu Berdilă, reprezentatul SC Romsys. Am convenit ca firma indicată să contribuie la finantarea partidului cu bani după ce va încheia contracte cu SC Teltrans SA. PDL avea două sedii - unul central si altul al organizatiei municipale, unde avea biroul Blaga. După întelegerea de la restaurant, martorul Grigoriu mi-a cerut să mă duc cu el la secretarul general Vasile Blaga pentru a lua la cunostintă despre întelegerea încheiată cu Berdila de la Romsys SRL“, a mai relatat fostul primar Stefan. A mai dăugat că în mai 2009 a mers cu Grigoriu la Blaga la biroul de pe Aleea Modrogan, unde acesta i-a si dus 50.000 de euro, bani pentru finantarea PDL, alte două transe, de 50.000 si 100.000 de euro, fiind duse ulterior. „Banii nu i-au fost dati direct lui Blaga, ci au fost dati unei secretare, bani destinati finantării partidului. O secretară era Sanda Dean si alta Dana. Asta s-a întîmplat după ce s-au încheiat contracte între Teletrans SA si Romsys SRL. A doua transă, de 50.000 de euro, am dus-o cu Grigoriu Dan la aceeasi adresă, tot în mai, iunie 2009. A treia transă, de 100.000 de euro, am dus-o la aceeasi adresă si cu acelasi martor, în toamna lui 2009, înainte de alegerile prezidentiale. Blaga mi-a recomandat cîte una dintre secretare pentru a preda banii. După alegerile prezidentiale, partidul a rămas cu datorii. La o discutie cu Blaga, mi-a reprosat că aripa Stolojan nu finantează suficient partidul. I-am cerut lui Grigoriu o sumă mai consistentă pentru plata datoriilor“, a spus Pinalti, conform jurnalistilor de la news.ro. „A venit Grigoriu Constantin Dan, ne-am văzut la Hotel Caro si mi-a adus 500.000 de euro, bani tot de la Romsys SRL. Eu i-am propus să vină cu mine ca să fie sigur că ajung acolo. Avea o problemă de rezolvat si a spus că are încredere că îi duc eu. L-am sunat si apoi m-am deplasat singur la partid. Stiam ca Romsys activa în domeniul IT. După prima întîlnire cu Berdilă, m-am mai văzut cu el si cu Grigoriu. Voia să se convingă că banii ajungeau la partid si la Blaga, iar el se gîndea la ideea de a beneficia de protectie din partea lui Blaga, care la un moment dat era ministru de Interne. În 2010, influenta lui Blaga în partid era foarte mare“, a rememorat Gheorghe Stefan. Acesta a mai adăugat că atunci cînd sumele de bani erau mai mici, erau date în bancnote de 500 de euro si că nu cerea chitantă justificativă si probabil secretarele notau. Reamintim că în acest proces Blaga este acuzat de trafic de influentă.



Pinalti, cu averea sechestrată



Pe lîngă pedeapsa definitivă de 3 ani de detentie, în dosarul „Bani pentru partid“ Pinalti a dator vîndut. Curtea de Apel Bucuresti a dispus confiscarea de la Gheorghe Stefan a sumei de 1,65 milioane de euro si i s-a pus sechestru pe mai multe imobile pentru recuperarea altor 2,35 milioane de euro, bani ce reprezintă prejudiciul cauzat. Au fost indisponibilizate două imobile din Piatra Neamt din care unul de 428 metri pătrati, cu multiple dormitoare, beci, piscină si sală de masaj, precum si pe un apartament din Bucuresti. Faptele ar fi avut loc în perioada 2009 - 2012, cînd Pinalti, în calitate de vicepresedinte al PDL, partid aflat la guvernare, în scopul obtinerii de sume de bani atît pentru el, cît si pentru partid, si-a folosit în mod direct influenta detinută în mediul politic si a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumită persoană. Fostul primar al municipiului Piatra Neamt i-a conditionat acestei persoane mentinerea în functie dacă vor fi atribuite societătii reprezentate de un om de afaceri din anturajul sau o serie de contracte de achizitii servicii si produse IT. Prin încheierea de contracte de către respectiva companie natională - prin licitatii trucate - cu firma omului de afaceri, acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentînd un procentaj prestabilit din valoarea contractelor. „În paralel, inculpatul Stefan Gheorghe i-a promis omului de afaceri că va interveni la directorul companiei, astfel încît firma sa să cîstige licitatiile publice organizate, iar în schimb, a pretins si a primit un procentaj cuprins între 10 si 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat, primind pentru sine si pentru formatiunea politică din care făcea parte suma totală de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile care cunostea dinainte mecanismul descris anterior si cu care a fost de acord“, conform unui comunicat al DNA.

