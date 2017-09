Lipsesc cam multi, prea multi doctori • pentru o functionare optimă a unitătilor sanitare cu paturi din Neamt, ar mai fi necesari 178 medici si 201 asistenti medicali • bugetul de salarii poate finanta doar 66 de posturi de doctori • cancerul rămîne pe primul loc între maladiile care decimează populatia din judet • Conducerea Directiei de Sănătate Publică Neamt a făcut cunoscut deficitul de medici si asistenti medicali din judet. La sfîrsitul lunii iunie, ultima cuprinsă în statistică, aceste probleme de personal sînt semnificative. „În data de 29 iunie s-a stabilit că necesarul de medici pe fiecare specialitate pe următorii 3-6 ani pentru unitătile sanitare cu paturi din judetul Neamt este unul important. Conform OUG 162/2008 si a Hotărîrii de Guvern din 2009, ansamblul de atributii exercitate au fost transferate autoritătilor publice locale“, a precizat Anca Brîndusa Movilă, directorul executiv al DSP Neamt. Conform unui comunicat de presă, situatia pe fiecare spital din judet, în raport cu normativele în vigoare care tin de numărul populatiei ce trebuie îngrijită în fiecare unitate si în raport cu gradul spitalului, la Spitalul Judetean de Urgentă ar trebui să mai fie încadrati în următorii ani 87 de medici de diverse specialităti si 73 de asistenti medicali generalisti. La Spitalul de Urgentă din Roman lipsesc 36 de medici si 56 de asistenti medicali pentru ca activitatea să meargă strună. Spitalul Orăsenesc Tîrgu Neamt are nevoie de 13 medici si 10 asistenti medicali. Spitalul Orăsenesc Bicaz are un deficit de 8 medici, în timp ce aceeasi unitate nu ar mai avea nevoie de nici un post de asistent medical. La Spitalul de Psihiatrie Sfîntul Nicolae din Roman este nevoie de 3 medici si 16 asistenti medicali, iar Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani are nevoie de 14 medici si 26 de asistenti medicali generalisti. Nici Serviciul Judetean de Ambulantă nu stă prea bine pentru că, în conformitate cu informatiile furnizate de DSP, ar avea nevoie de 17 medici si 20 de asistenti. Cauzele lipsei de medici si personal medical mediu tin pe de o parte de exodul de cadre specializate, plecate în ultimii ani spre alte sisteme de sănătate din Europa si de subfinantarea cronică a sistemului de sănătate din România. Si capitolul dotări cu aparatură si conditii de muncă are de asemenea o influentă covîrsitoare în a determina un medic sau un asistent să opteze pentru un loc de muncă într-un spital occidental. În altă ordine de idei, conducerea DSP Neamt a făcut cunoscute principalele boli care au făcut ravagii în judet, în primele sapte luni ale anului în curs. Astfel, pe primul loc, printre maladiile care continuă să decimeze populatia rămîne cancerul. În perioada ianuarie-iulie 2017 în Neamt s-au înregistrat 1.031 de cazuri noi de neoplasm, din care 306 în zona Roman. Dintre acestea, conform datelor furnizate de comisia de analiză a deceselor din cadrul Spitalului Municipal de Urgente Roman, au fost internati si au murit la unitatea sanitară din cauze neoplazice un număr de 172 de bolavi diagnosticati cu boli oncologice, numai în perioada aprilie-iulie. Tuberculoza este si ea una din bolile foarte răspîndite în Roman si zonă, înregistrîndu-se în perioada amintită 172 de îmbolnăviri noi de TBC. Sifilisul este considerat o boală rusinoasă, de natură venerică, încă care continuă să facă victime. În Neamt s-au înregistrat în primele sapte luni ale anului 14 cazuri noi de sifilis, din care sapte în Roman si zonă. Si boala mîinilor murdare, hepatita, continuă să facă ravagii, în judetul Neamt fiind raportate în ultimele patru luni opt cazuri noi, din care două în zona Roman.

