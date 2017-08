Poate suna clopotelul! Toate scolile au directori • Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Neamt a validat numele profesorilor care vor ocupa cele 199 de posturi de directori sau directori adjuncti • 16 dintre acestia au fost detasati în interesul învătămîntului • L mijlocul acestei săptămîni, miercuri, 23 august, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie (CA) al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Neamt, întrunire în care a fost validată lista directorilor si directorilor adjuncti care vor conduce scolile din judet în anul scolar 2017-2018. O parte dintre manageri au reusit la concursul organizat în această vară de către institutie. Altii - mult mai putini - au fost detasati pe posturi, majoritatea fiind recrutati din rîndul cadrelor didactice care au participat la examen, dar au fost declarati nereusiti, pentru că nu au întrunit punctajul cerut de metodologia de organizare a concursului. Dintre cei 199 de directori care vor conduce în viitorul an scolar unitătile de învătămînt din Neamt, 16 au fost numiti directori prin ordin de detasare în interesul învătămîntului. Inspectorul scolar general Viorel Stan a explicat procedura de detasare a directorilor si directorilor adjuncti care vor activa pe aceste posturi doar în anul de învătămînt 2017-2018. „Miercuri, 23 august, a avut loc la sediul ISJ sedinta CA, legal constituită, în care s-a procedat la validarea rezultatelor în urma ultimelor două etape care au vizat concursul pentru ocuparea functilor de directori vacante, în urma desfăsurării celor două etape ale concursului national. Există o metodologie cadru, care stabileste exact modalitatea în care se ocupă functiile de conducere într-o scoală. Noi am respectat întocmai prevederile acestei reglementări. În consecintă, am tinut cont de toate etapele eliminatorii referitoare la decizia de a detasa alte cadre didactice, pe posturile care nu s-au ocupat la concurs. În această repartizare a apărut si situatia în care am numit directori cu detasare la scolile unde nu am avut, cum vă spuneam, niciun candidat care să dorească să particupe la examen. Este cazul de la Clubul Săbăoani, dar nu numai de acolo. În aceste situatii, s-a tinut cont de prevederea metodologiei care stipulează faptul că o functie de conducere într-o scoală nu poate fi ocupată decît de un cadru didactic care este membru al Corpului National de Experti în Management Educational. Acesti colegi ai nostri ocupă functia de directori prin delegare, pînă la organizarea unui nou concurs, dar nu mai tîrziu de finele anului scolar 2017-2018“, a precizat inspectorul general Viorel Stan(foto). Acesta si-a manifestat satisfactia de a fi reusit să încadreze la conducerea scolilor din judet directori care, în marea lor majoritate, au trecut prin exigentele unui concurs, ceea ce îi dă garantia că procesul de învătămînt va fi condus cu profesionalism si eficientă. Au ocupat functiile de directori plini, prin detasare sapte cadre didactice. Conform comunicatului de presă remis de ISJ, se află în această situatie profesorii: Eugen Mihai - Scoala Boghicea, Elena Topoliceanu - Liceul Tehnologic Dămuc, Constantin Gavrilut - Scoala Farcasa, Dan Vântu - de la Scoala Oniceni, Mihăită Albu - Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamt, Constantin Bogdan - Liceul Teologic Sfintii Împărati Constantin si Elena Piatra Neamt, Maria Ungureanu - Scoala Postliceală Sanitară Piatra Neamt si Maria Petrut - Clubul Elevilor din Săbăoani. Tot prin detasare în interesul învătămîntului s-au ocupat si posturile de directori adjuncti de către: Lenuta Cretu, la Scoala Gimnazială Bahna, Gabriela Pascal, la Liceul Tehnologic Nisiporesti, Magdalena Gheorghită, la Scoala Gimnazială Pildesti, comuna Cordun, Claudia Covasan, la Scoala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamt, Maria Doroftei, la Scoala Poiana Teiului, Nicusor Pop, la Liceul Teologic Sfîntul Fracisc de Asissi Roman, Lăcrămioara Luca, la Scoala Gimnazială Vasile Alecsandri Roman, Doina Teodora Paga, la Liceul Tehnologic Vînători si Viorel Remus Laiu la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi din comuna Vînători Neamt, acesta din urmă fiind sotul inspectorului general adjunct Elena Laiu.

