Rossal si Primăria, un apel către tîrgnemteni • locuitorii sînt rugati să urgenteze încheierea contractelor de salubritate • pînă acum s-au încheiat întelegeri cu 5.517 persoane fizice si cu 165 persoane juridice • cei care refuză vor fi obligati să plătească dublu pentru deseuri • La Tîrgu Neamt se desfăsoară în această perioadă o campanie de încheiere a contractelor pentru colectarea gunoiului de la populatie si agenti economici. Lucrurile nu merg chiar în ritmul dorit, astfel că reprezentantii Primăriei si ai Rossal au organizat la zilele trecute o conferintă de presă pe această temă. Între cele două părti există relatii de parteneriat, avînd în vedere că se utilizează si baza materială deja existentă si că persoanele si societătile ce refuză să încheie contract vor fi „pîrîte“ de Rossal la primărie, care le va impune să plătească o taxă specială de salubrizare, dublă ca valoare fată de tariful aferent contractelor. Primarul Daniel Harpa a insistat că fiecare trebuie să plătească pentru acest serviciu, nu să arunce gunoaiele în containerele asociatiilor sau aiurea, pe raza urbei, generînd costuri suplimentare pentru primărie. Si a precizat că, prin contract, operatorul era obligat să ridice gunoiul doar de 2 ori pe săptămînă, lucru ce a generat probleme legate de colectare. S-a ajuns la o întelegere ca ridicarea să se facă de 5 ori pe săptămînă. „Predarea acestui serviciu de salubrizare durează din cauza discutiilor cu agentii economici si persoanele juridice. Pretul este mai ridicat fată de cel practicat de ECO TG, dar făcînd o comparatie cu ce există acum, se vede de ce. Trebuie să se înteleagă că e o investitie destul de mare făcută de CJ, prin amenajarea depozitului ecologic de la Girov, apărînd si costuri mai mari pentru depozitare si transport. Facem apel la cetătenii orasului, persoane fizice si juridice. Dacă nu au simt civic si nu înteleg cum se prezintă lucrurile la nivelul anului 2017, nu rezolvăm nimic. Primăria plăteste serviciile pentru persoanele care nu au contracte. Este o situatie dificilă pentru că operatorul a început deja să factureze la primărie gunoiul transportat de la persoanele fizice si juridice fără contracte. Nu se poate să plătim acesti bani din bugetul local, nu este corect. Acea hotărîre a Consiliului Local privind taxa de salubrizare a fost initiată si aprobată în baza Legii salubrizării care ne obligă să recuperăm taxa de la persoane fizice si juridice“. Alte informatii au fost oferite de Mihail Florea, reprezentantul Rossal pentru zona 3 Tîrgu Neamt. Orasul si cele 17 comune arondate sînt deservite de 61 de angajati, mare parte angrenati în încheierea de contracte. În urbea de sub Cetate, tarifele sînt de 6,02 lei/persoană, fără tva, iar în facturile către cele juridice se aplică valoarea de 344 lei/tonă, fără tva. Pentru firme si institutii se tine cont de suprafata unitătii si cei de la Rossal spun că s-a mers pe o cantitate medie de deseuri, după ce patronii

s-au plîns că limita e prea sus. „Am informat populatia cu privire la obligativitatea încheierii contractelor de salubrizare pentru persoane fizice si juridice prin afise în locuri vizibile din oras, fluturasi amplasati în scările blocurilor si la asociatiile de proprietari. Venind în sprijinul populatiei, am mărit programul de lucru la sediu, de la 8 la 18. Activitatea de contractare continuă atît prin agentii de teren cît si la sediul punctului de lucru. Să vină cetătenii să încheie cît mai grabnic contracte, altfel, desi nu ne dorim, vor vedea si reversul medaliei“, a spus Mihail Florea, amintind că există o hotărîre a Consiliului Local cu sanctiuni. Pînă în prezent s-au încheiat contracte cu 5.517 persoane fizice, fată de 22.042, cît era în scripte populatia orasului la 1 ianuarie 2016. S-au încheiat si 165 de contracte cu persoane juridice conform Standardului 13400/2016, în conditiile în care au fost înstiintati sub semnătură peste 400 agenti economici. Operatorul are obligatia de a trimite primăriei liste cu cei care refuză încheierea contractelor, pentru a li se percepe taxa de salubrizare.

