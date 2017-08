După o tragedie, anchete si acuze • medicul Gabriel Popescu a fost absolvit de orice vină în cazul pacientei care si-a pierdut piciorul în urma unui accident de microbuz • ancheta a vizat si modul în care rănita a fost îngrijită la Urgenta spitalelor din Roman si Piatra Neamt • sotul victimei sustine că se va judeca cu tot sistemul medical, de la minister pînă la spitale • În cursul lunii mai 2017, pe raza satului Traian, comuna Săbăoani, a avut loc un accident de circulatie în care a fost implicat directorul Clubului Atletic. La un moment dat, din motive necunoscute, acesta a pierdut controlul microbuzului pe care-l conducea, provocînd un grav accident a cărui victimă a fost sotia sa. Cum se procedează în asemenea situatii, un martor a sunat serviciul de urgentă 112, care a dirijat la locul accidentului un elicopter de la Iasi. Numai că, între timp, la fata locului sosise si ambulanta, care a transportat pacientul la Spitalul de Urgentă Roman. Constatîndu-se gravitatea cazului, medicii de la CPU au luat legătură cu cei de la Clinica de Traumatologie Iasi, care le-a refuzat primirea pacientei, indicîndu-le trimiterea acesteia la UPU Neamt. Din păcate, din cauza gravitătii accidentului dar si al procedurilor medicale, pacientei, care a fost trimisă pînă la urmă tot cu salvarea la Iasi, din cauza faptului că elicopterul nu a putut decola, fiind vreme nefavorabilă, i s-a amputat un picior. Urmare acestui nefericit eveniment la nivelul Directiei de Sănătate s-a declansat o anchetă, care a fost finalizată zilele acestea. „În cazul doctorului Gabriel Popescu, care a participat la interventia respectivă, s-a făcut o cercetare disciplinară, care a vizat strict modalitatea de colaborare si comunicare cu dispeceratul în intervalul în care a făcut interventia respectivă. În cadrul acestei proceduri vreau să vă precizez că nu s-a verificat conduita medicală, acesta fiind atributul Directiei de Sănătate Publică. În ceea ce priveste modalitatea de comunicare cu dispeceratul, comisia de anchetă a constatat că medicul a respectat toate procedurile interne cu privire la modalitatea de comunicare, astfel că în ceea ce priveste acest aspect s-a adoptat o solutie de clasare, deoarece nu a fost vinovat sub acest aspect. În ceea ce priveste conduita medicală trebuie să vă adresati Directiei de Sănătate Publică, care s-a ocupat de acest aspect“, a precizat Monica Anton, jurist al Serviciului de Ambulantă Neamt.



„Îmi pare foarte rău că nu am putut face mai mult pentru acea pacientă“



Aceasta a mai spus că în ceea ce priveste deplasarea elicopterului care a ajuns la locul accidentului după ce pacienta fusese deja transportată la Spitalul Roman nu se pune problema ca cineva de la Neamt să răspundă de această deplasare inutilă. „Persoana care a sunat la 112 pentru a anunta accidentul a spus că este vorba de un accident cu multiple victime. Decizia de a trimite elicopterul a apartinut diviziei ISU Iasi. Elicopterul nu a fost chemat de doctorul Popescu sau de vreo altă persoană de la Neamt. Dacă se va pune problema imputării unor cheltuieli este bine să fie întrebată institutia amintită“, a mai spus Monica Anton. Ancheta a vizat si modul în care s-au respectat procedurile medicale în cazul aceleasi paciente. „Comisia întrunită la nivelul Directiei de Sănătate Publică Neamt a verificat modul de respectare a protocoalelor de lucru la nivelul unitătilor sanitare, unde i s-a acordat ajutor medical pacientei care a fost victima unui accident de circulatie de la Traian. Verificarea a constat în derularea unei anchete administrative, cît si a unei anchete medicale, realizată de doctori specialisti în medicină de urgentă. Si s-a constatat faptul că s-a respectat procedura. Pînă în acest moment nu s-au aplicat nici un fel de sanctiuni, sub rezerva că argumentatia acestei anchete va fi trimisă la Ministerul Sănătătii spre analiză. După ce vom astepta răspunsul Ministerului Sănătătii se vor afla măsurile ce urmează a fi dispuse“, a declarat medicul Carmen Dumitreasa, de la DSP Neamt. Ancheta s-a desfăsurat atît la nivelul Spitalului de Urgentă Roman, cît si a celui Judetean, unde a fost îngrijită pacienta, înainte de a fi trimisă la Iasi. „Ancheta desfăsurată de comisiile DSP Neamt si Serviciului de Ambulantă au adeverit faptul că am procedat corect, respectînd protocoalele managementului pacientului critic si sarcinile de serviciu prevăzute în fisa postului. Celor care s-au îngrijorat si mi-au fost alături le multumesc si îi asigur de tot respectul si pretuirea mea. Celor care-mi duc grija le spun că protocoalele medicale existente trebuiesc respectate de toti, iar interesul pacientului trebuie să primeze în fata orgoliilor de orice fel, indiferent de culoarea uniformei, de pozitia si de functia ocupată. Iar cei care practică înfierarea cu mînie proletară înainte de finalizarea anchetei, o pot face în continuare, dar pe banii lor, plătind daune morale dacă nu au dreptate. Îmi pare foarte rău că nu am putut face mai mult pentru acea pacientă“, a postat pe facebook medicul Gabriel Popescu.



Acuzele sotului victimei



Sotul victimei, profesorul Traian Macovei, care a aflat de la reporterii Monitorului despre rezultatul anchetei, s-a declarat total nemultumit de rezultatele acesteia, spunînd că va da în judecată Ministerul Sănătătii, Ambulanta, Spitalul Judetean si Spitalul Municipal Roman. „As dori să se retină cîteva aspecte: în primul rînd că această birocratie inexplicabilă din sistemul nostru de sănătate este legată de următorul fapt: de la momentul producerii evenimentului pînă la momentul intrării în sala de operatii (a Clinicii de Traumatologie Iasi - n.red.) a durat nouă ore. Sotia mea avea tensiune de 6 cu 4 si vă dati seama în ce stadiu grav se afla. Vă rog să vă imaginati că ar fi existat sansa ca amputatia să se facă de la nivelul gleznei si nu de la nivelul coapsei. E cu totul altceva. As dori să mi se explice si vă pot spune că nu pot fi contrazis de acest lucru, pentru că există imagini în care se vede cum ambulanta era deja sosită, dar se vede si faptul că venise si elicopterul, care a fost nevoit să plece gol, de ce nu s-a luat hotărîrea corectă de a fi transportată sotia mea la Iasi, cu elicopterul si să nu fi fost plimbată prin spitalele de la Roman si apoi la Piatra Neamt. Este clar că în această situatie si interventia chirurgicală s-ar fi făcut mult mai devreme si cu alte repercusiuni, mai putin grave. Din această cauză voi vedea posibilitatea de a actiona în judecată decidentii, începînd de la minister în jos. Mă voi consulta cu persoane avizate, care mă vor sfătui cum trebuie să procedez si care este parcursul pe care-l am de urmat în demersul meu juridic“, ne-a spus directorul Macovei Macovei. Acesta a mai spus că nu va face reclamatie la Colegiul Medicilor, pentru că acest lucru înseamnă altă pierdere de timp pretios pentru pacientă, care are nevoie urgentă de protezarea piciorului amputat. „Colegiul Medicilor nu va rezolva mare lucru. Trebuie să stiti că o proteză pe care trebuie urgent să i-o fac sotiei mă ajunge peste 30.000 de euro, care pentru noi reprezintă o sumă uriasă. În conditiile în care sotia mea ar fi fost operată la timp, o proteză de gleznă s-ar fi ridicat doar la cîteva mii de euro, ceea ce era cu totul si cu totul altceva. Sînt acum într-o perioadă ceva mai grea, pentru că prioritare sînt alte chestiuni, dar mă voi ocupa si de problema rezultatelor anchetei“, a mai adăugat Traian Macovei.

