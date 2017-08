Este de muncă! • mediul de afaceri recrutează în această săptămînă un număr de 558 de noi salariati • jumătate din cererea de personal este de la angajatori din zona resedintei de judet •

Mediul de afaceri din mai toate domeniile de activitate, prin Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt, recrutează în această săptămînă un număr generos de noi salariati, în total fiind vorba de nu mai putin de 558 de locuri de muncă vacante. Jumătate din recrutări ar trebui să aibă loc la angajatori din Piatra Neamt si comunele limitrofe, care au nevoie de 278 de noi oameni ai muncii, dar este de lucru si în zona Roman unde e nevoie de 154 de persoane care să ocupe tot atîtea posturi disponibile. Mai putine angajări sînt anuntate de patronii din Tîrgu Neamt, care au nevoie de 126 de lucrători. La Piatra Neamt este cîte ceva de lucru si pentru cei cu studii superioare, iar la acest moment sînt neacoperite cîte un post pentru inginer chimist, inginer electrotehnist, inginer energetician, iar alte patru locuri sînt pentru ingineri mecanici. Se mai caută un expert achizitii publice, un inginer agronom si trei ingineri constructii. La toate acestea se mai adaugă 10 locuri pentru consultanti credite. Pentru cei cu studii medii sînt 10 locuri pentru manipulanti mărfuri, alte 13 sînt pentru lucrători comerciali, plus 15 pentru tîmplari universali, 12 pentru sudori dar s-ar mai putea angaja si 24 de necalificati, 12 lăcătus mecanic, sau 13 confectioneri. Mai putine locuri sînt în multe alte ocupatii cum ar fi circularist, ospătar, sofer, electrician, ambalator manual sau arhivar. La Roman nu este nici un loc pentru personal de înaltă calificare, însă pe domenii cele mai multe recrutări de personal se fac în industria usoară, unde patronii au nevoie de 25 de confectioneri, 26 de necalificati, ambalatori manuali si călcătorese lenjerie, plus mecanici întretinere si reparatii masini de cusut industriale. În alte domenii de activitate este de lucru pentru dulgheri, fierari betonisti, stivuitoristi, zidari, barmani, brutari, electricieni sau electromecanici. La acestea se mai adaugă posturi vacate pentru cei care pot presta în ocupatii cum ar fi gestionar, manipulant mărfuri, mecanic utilaj sau mecanic auto. Fată de Roman, la Tîrgu Neamt este ceva de lucru si pentru cei care au terminat o institutie de învătămînt superior, cautîndu-se un inginer specializat în industria alimentară, un inginer zootehnist, un medic veterinar si doi economisti. În zonă ar mai fi nevoie de 16 ospătari, 15 confectioneri articole textile, plus 10 necalificati în domeniul confectiilor. Ar mai fi de lucru pentru operatori articole tehnice din poliuretan, preparator produse lactate, sobari si vulcanizatori, pentru asistenti veterinari, gateristi sau fierari betonisti.

