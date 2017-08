Pe strada lui Pinalti dă să răsară soarele • instanta de fond a admis cererea de liberare conditionată a fostului primar de Piatra Neamt • Gheorghe Stefan trebuie să astepte „miscarea“ procurorilor anticoruptie - dacă atacă măsura • în conditiile în care acest lucru nu se întîmplă, Gheorghe Stefan va fi acasă săptămîna aceasta •

Răsturnare de situatie în cazul fostului primar de Piatra Neamt, Gheorghe Stefan. Dacă o vreme a fost urmărit de ghinioane, acum soarele iese si pe strada lui. Condamnat la 8 ani de închisoare din vreo trei dosare, si cu alte cîteva cauze penale pe la mai multe instante, Pinalti a reusit să-si reducă sanctiunea cu închisoare la numai 3 ani si 6 luni. Recent, a mai repurtat o victorie, cîstigîndu-si statutul de om liber, fiind pus în libertate de magistratii din cadrul Judecătoriei Poloiesti. Deciza a fost luată pe 18 august 2017. „Admite propunerea de liberare conditionată formulată de Comisia de Propuneri din cadrul Penitenciarului Ploiesti, privind condamnatul Stefan Gheorghe, din executarea pedepsei de 3 ani si 6 luni închisoare, aplicată prin sentinta nr. 335/2017 pronuntată de Tribunalul Prahova, M.E.P.I nr. 505/2017. Constată îndeplinite conditiile disp. art. 59 si urm. Cod penal din 1969 si dispune punerea în libertate conditionată a condamnatului căruia i se atrage atentiia asupra disp. art, 61 Cod penal din 1969, privind efectele liberării conditionate, pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat. Cu dret de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntată în sedintă publică astăzi, 18.08.2017“, conform Judecătoriei Ploiesti. Stefan este încă încarcerat si ar putea devein liber abia pe parcursul acestei săptămîni, asta numai în cazul în care procurorii DNA nu vor ataca decizia intantei de fond. Cum acest lucru este foarte posibil, măsura eliberării conditionate este acum pur formală, dar este un prim pas important pentru fostul primar, care mai are de trecut umai un hop si s-ar putea întoarce la casa lui. Acesta lucru, dacă s-ar întîmpla, ar fi la un interval de aproape 10 luni de cînd Pinalti a ajuns în penitenciar fiind condamnat definitiv în dosarul Microsoft, dar el mai are executate circa 6 luni de pe vremea cînd era în arest preventiv. Reamintim că la jumătatea lunii mai, i-a fost micsorată sentinta definitivă din dosarul Microsoft, de la 6 ani de închisoare cu executare, la 3 ani si 6 luni, printr-o decize a Curtii de Apel Ploiesti la o contestatie la executare depusă de fostul edil. Judecătorii i-au scăzut lui Stefan din sanctiunea finală de 3 ani si 6 luni, perioada executată, adică mai bine de 15 luni. „deduce din pedeapsa aplicată retinerea din data de 28.10.2014, arestul preventiv si arestul la domiciliu de la data de 29.10.2014 la 19.06.2015 cît si perioada executata de la data de 03.10.2016 la zi“, conform instantei. Gheorghe Stefan are peste 60 de ani si, conform legii, putea cere eliberarea conditionată după ce a executat o parte din pedeapsă. În dosarul Microsoft toti ceilalti trei inculpati, afaceristii Dorin Cocos si Dumitru Nicolae, plus fostul ministru Gabriel Sandu, au uzat de recunoasterea faptelor pentru diminuarea pedepsei si au avut de cîstigat. Cocos si Niro au primit cîte 2 ani si 4 luni de detentie, iar Gabriel Sandu are de executat 3 ani. Acuzatii si-ar fi folosit influenta pentru ca la licitatia pentru obtinerea licentelor informatice să fie favorizată o anumită firmă. Dumitru Nicolae s-a ales cu 7,65 milioane de dolari si 2,7 milioane de euro, partea lui Cocos a fost de 9 milioane de euro, ministrul Sandu a primit 2,7 milioane de euro, iar Gheorghe Stefan a încasat 3,99 milioane de euro. În dosarele Microsoft si Bani pentru partid (în care acuzat este si Vasile Blaga) prejuciul se cifrează la sume putin spus consistente, iar primul Pinalti fiind bun de plată cu 3,99 milioane de euro iar în celălalt a pierdut prin confiscare 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei părti de 2,35 milioane de euro a fost păstrat sechestrul asigurator pe bunuri. Dacă în unul din celelalte dosare penale aflate în acest moment pe la diverse instante Pinalti va fi condamnat cu executare, la sanctiunea respectivă îI va fi adăugat si restul de pedeapsă din dosarul Microsoft de care acum a fost iertat.

Articol afisat de 320 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)