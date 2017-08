Când nu mai ai solutii să rezolvi problema Pietei Centrale faci un sondaj de opinie În perioada 5-19 iunie 2017, functionarii din Primăria Piatra Neamt au alergat cu pixuri si chestionare în mână pe străzile municipiului, supunând pietonii unui sondaj de opinie, cu sase întrebări. Să nu fim naivi să credem că măcar una din întrebări viza vreo problemă de interes public, care îi frământa pe cetătenii urbei, ca fiind nerezolvată.

Cum ar fi, de „par eczamplu“, întrebarea la ordinea zilei, care va intra în istoria urbei si anume ce cred pietrenii despre strategia administratiei locale de a-i priva de beneficiul unei Piete Centrale, de aproape trei ani, cu atât mai mult cu cât noua piată stă finalizată si închisă de cinci luni? Ce interese au cei din administratia locală să împingă populatia purtătoare de sacose spre supermarketuri sau spre piata angro? Întrebările cuprinse în sondaj vizau exclusiv interesul administratiei locale în ce privette imaginea acesteia în ochii cetăteanului de pe stradă, cu sau fără sacosă. După cortina acestor întrebări, aparent nevinovate, erua mascate adevăratele neputinte ale administratiei, privind multiplele probleme amânate. Nu trebuie să persistăm în naivitate si să credem că initiativa functionarilor primăriei, de a face un sondaj de opinie, a fost o initiativă spontană. De organizarea acestui sondaj, nu a fost străin nici pe departe, seful acestor functionari, primarul Dragos Chitic. Functionarii primăriei au fost la înăltimea misiei lor, realizând un sondaj edificator si cu dedicatie, a cărui rezultate primarul le-a dat publicitătii cu mândrie, într-un timp mult mai scurt decât ar rezolva o sesizare oarecare. Din rezultatele publicate ale sondajului am aflat lucruri interesante, menite să ne „îmbunătătească“ existenta. Am aflat ceea ce era esential si ne frământa, că din toată administratia aleasă, primar, viceprimari si consilieri, singurul ales care are o activitate meritorie, este primarul. În fond, acesta a fost scopul nemărturisit al sondajului executat de functionari, acela de a găsi noi modalităti de a ridica osanale edilului sef. Metodă practicată cu succes si pe vremea fostului edil, a cărui carieră a fost întreruptă brutal de către DNA. Sondajul functionarilor oferă actualului primar, cu generozitate si respect, o felie substantială din tortul simpatiei populatiei, ca o răsplată compensatorie pentru toate „mizeriile“ suportate de acesta, în războiul perpetuu în care se găseste cu majoritatea consilierilor locali. Conform sondajului, consilierii locali au reusit să nemultumească prin prestatie aproape 60 % din populatia pietreană, în timp ce primarul a nemultumit doar pe mai putin de 25% dintre pietreni. Sondajul sugerează că pozitia primarului si a consilierilor locali, în legătură cu deschiderea Pietei Centrale, a atârnat greu în ochii pietrenilor. Primarul a vrut să deschidă urgent piata, oferind-o Urbanului spre administrare, consilierii s-au opus, după principiul „decât Urbanului, mai bine să stea închisă“. În această problemă, atât primarul, cât si consilierii locali au dovedit că sunt corijenti, până la repetentie, în ce priveste arta compromisului, în legătură cu prioritatea dintre interesele lor mărunte si interesul public. Singurii care s-au dovedit capabili de compromis au fost pietrenii, când i-au votat. Important esdte că prin acest sondaj functionarii au vrut să-i transmită primarului Dragos Chitic că ecoul conflictelor dintre el si consilierii locali majoritari este perceput de către populatia municipiului si că majoritatea acesteia este de partea lui. Bineînteles că miza acestui perpetuu conflict dintre primar si consilieri constă în rezolvarea partinică a unor probleme, care trebuie să pară de interes public, dar care nu au nici o legătură cu acest interes, ci cu interese de grup. Se întelege că următoarea felie din tortul sondajului functionarii si-au acordat-o lor, scotând în evidentă că în proportie de 65% sunt apreciati de populatia care se perindă pe la ghiseele sI prin birourile primăriei. Semnalul transmis primarului de sondajul functionarilor este că din fiecare trei functionari, doi sunt oameni demni de încrederea edilului, iar al treilea poate fi schimbat cu unul de pe lista de asteptare. Are balta peste. Un sondaj de opinie cu dedicatie trebuie să se bucure si de o apreciere publică. Astfel că primarul Dragos Chitic s-a văzut nevoit să aprecieze primul că rezultatele sondajului efectuat de functionari sunt pe de o parte încurajatoare la adresa activitătii sale si, pe de altă parte, că acestea constituie un vot de blam acordat consilierilor locali. Morala: să le intre bine în cap consilierilor că între ei si primar decid functionarii. Lucru confirmat si de noul Cod Administrativ, care stabileste că functionarii vor deveni „zei“ în Primărie.

