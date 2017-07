Rablele UE, pe placul nemtenilor Angajatii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere

si Înmatriculare a Vehiculelor Neamt au primit si verificat, în primul

semestru al acestui an, documente pentru înmatricularea a 14.004

vehicule. Astfel, la sfîrsitul perioadei analizate, parcul auto este de

141.717 vehicule. În perioada mentionată au fost efectuate 1.131

operatiuni de radiere atît în baza automată, cît si în cea manuală.

Totodată au fost verificate si primite documente pentru atribuirea unui

număr de 9.610 numere provizorii. Avînd în vedere prevederile Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, printre acestea si timbrul de mediu, s-a constatat o crestere semnificativă cu 6.093 a numărului de vehicule înmatriculate în primul semestru al anului 2017, fată de aceeasi perioadă a anului trecut. „În vederea solutionării cu celeritate si profesionalism a solicitărilor cetătenilor, începînd cu luna februarie 2017 s-a luat măsura suplimentării cu încă un ghiseu pentru primirea documentelor de înmatriculare. Astfel, îi pot asigura pe toti nemtenii că primesc plăcutele de înmatriculare în aceeasi zi în care depun documentele. Vreau să mentionez aici si efortul pe care angajatii acestui serviciu îl depun pentru ca activitatea să se desfăsoare, în ceea ce priveste relatia cu cetătenii, fără sincope“, a declarat prefectul Vasile Panaite. În baza Ordinului M.A.I. 1501/2006 au fost înaintate un număr de 84 dosare de înmatriculare pentru verificare la D.R.P.C.I.V pentru detinătorii de vehicule care nu au putut prezenta în original documentele de înmatriculare străine, în prezent 112 dosare fiind în curs de verificare. De asemenea s-au furnizat date si primit documente pentru pierderea unui număr de 227 certificate de

înmatriculare si a 168 cărti de identitate a vehiculului. Au fost primite

si solutionate în termenul legal un număr de 2.602 adrese, 1.556 fiind

de la persoane fizice si 1.046 de la institutii si persoane juridice.

În cursul semestrului I al acestui an au fost valorificate un număr de

41.158 de plăci cu numere de înmatriculare din care tip A - 40.895, tip

B - 98 , tip C - 165 pentru care s-a încasat suma totală de 1.213.949

de lei. Începînd cu data de 28.02.2017, programarea privind prezentarea la ghiseu în vederea depunerii documentelor de înmatriculare a vehiculelor se poate face si online, ghiseul nr. 2 fiind folosit si pentru această activitate.

