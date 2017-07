Seful Politiei n-ar mai fi în gratiile primarului • directorul Politiei Locale, Daniel Cazacu, va ocupa functia de sef de birou • postul urmează a fi scos la concurs, iar pînă la aflarea cîstigătorului comanda va fi asigurată tot de Cazacu • acesta a declarat că nu va ataca în instantă decizia primarului Lucian Micu: „Mi s-a sugerat că institutiei îi va fi mai bine cu un alt director“ • După înlocuirea city managerului Ovidiu Bojescu, primarul Lucian

Micu va face o nouă mutare de personal, oarecum surprinzătoare, aceea de „retrogradare“ a comisarului Daniel Cazacu, din functia detinută la conducerea Politiei Locale, la cea de sef birou. Edilul a declarat că doreste să aducă un suflu nou în administratie, motiv pentru care a luat o asemenea decizie, fără a-i face reprosuri publice actualului director executiv. „Confirm decizia pe care am luat-o de înlocuire a domnului Daniel Cazacu din functia de director executiv al Politiei Locale, începînd cu 1 august. Nu trebuie însă interpretată ca o retrogradare. Eu am avut o discutie cu dumnealui. I-am propus eficientizarea acestei directii si, de comun acord, am stabilit că înlocuirea sa din functie e varianta cea mai oportună în acest moment. Eu tin să-i multumesc pentru activitatea pe care a desfăsurat-o la nivelul acestei directii. Este practic persoana care a înfiintat la Roman Politia Locală si care a contribuit din plin la tot ceea ce a reprezentat această instutie în municipiul nostru. Din discutiile pe care le-am avut cu cetătenii municipiului, cît si din ceea ce am simtit eu ca puls al orasului, cred că este momentul unei astfel de schimbări, necesare“, a declarat primarul Lucian Micu. Acesta nu a confirmat aducerea la comada Politiei Locale a comisarului sef Cristian Malei, fostul comandant adjunct al Politiei Roman. „Nu vă pot confirma acest lucru, pentru că ocuparea acestui post se va face după organizarea unui concurs, fiind vorba de un post de functionar public si acest lucru se va face după promovarea unui examen, în conditiile legii. Dacă domnul Cristian Malei se va înscrie la concurs si-l va promova e foarte bine. E liberă, în acelasi timp să se prezinte la examen orice altă persoană, inclusiv domnul Daniel Cazacu, dacă va dori acest lucru. Ceea ce tin să precizez este faptul că această trecere s-a făcut cu acordul ambelor părti, motiv pentru care nu cred că dumnealui va opta pentru a se înscrie la acest concurs. În momentul de fată, orice persoană cu experientă în cadrul Politiei Nationale va putea să se înscrie la acest examen. Va trebui ca persoana respectivă să poată îndeplini conditiile specifice unei asemenea functii, care are un caracter special“, a mai precizat primarul de Roman, care a relatat că în decizia luată nu trebuia obtinut acordul de schimbare a functie de la Agentia Natională a Functionarilor Publici.



„N-am fost de acord să-mi dau demisia“



Primarul Romanului a mentionat că decizia Guvernului de a bloca angajările în sistemul bugetar nu se referă si la posturile din administratia locală, ci numai la cele din aparatul central, deci va putea organiza fără probleme concurs pentru postul vacant. Pînă atunci, interimatul va fi asigurat de către acelasi Daniel Cazacu. Contactat telefonic de Monitorul, cel în cauză a declarat că, initial, i s-a sugerat să-si dea demisia, lucru pe care acesta l-a refuzat si că, ulterior, primarul Lucian Micu a apelat la decizia de schimbarea din functia de director executiv în aceea de sef birou. „Mi s-a cerut demisia, dar cum eu nu am avut de ce să mi-o dau, s-a ajuns la solutia actuală, de a fi înlocuit din functie. Eu, ca om de onoare, am acceptat această solutie, pentru că ar fi absurd să mă cramponez de functie. Dacă se consideră că îi e mai bine institutiei fără mine, asa va trebui să fac. Am fost înstiintat în scris si am semnat de luare la cunostintă despre faptul că începînd din 1 august voi fi înlocuit din functie, în conformitate cu prevederile Statutului functionarului public, urmînd a îndeplini functia de sef birou. E drept că voi pierde la salariu jumătate din veniturile actuale, urmînd să fiu retribuit undeva la vreo 3.000 de lei. La ora aceasta nu sînt decis să atac în instantă decizia primarului, în conditiile în care mi s-a sugerat că institutiei îi va fi mai bine cu un alt director“, a declarat Daniel Cazacu. Acesta este multumit de faptul că nu i-au fost aduse reprosuri de ordin profesional si că singurul argument este cel legat de suflul nou de care edilul sef vorbea. Ofiter cu state vechi si fost comandant al trupelor speciale de la Politia Neamt, erou în evenimentele de la Orbic, dar si controversat în ultima parte a activitătii sale din IPJ Neamt, Daniel Cazacu nu-si doreste să asocieze acum decizia primarului cu evenimentele nefericite din viata sa privată, legate de trecerea familiei printr-un divort. Acest act poate interveni în viata oricărei familii în care nu mai există, după un anumit număr de ani, întelegere între soti, dar acest lucru nu poate avea legătură în nici un caz cu îndeplinirea obligatiilor de serviciu. În 2010 Daniel Cazacu si-a dat demisia din functie, în conditiile în care Guvernul Boc a emis o ordonantă prin care pensionarii nu puteau cumula pensia si salariul. Ulterior, la rugămintea ex-primarului Laurentiu Leoreanu, Cazacu a optat pentru functia de director.

