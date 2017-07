21 de ani de detentie, sentintă pentru o crimă • un minor, initial achitat, a primit 3 ani de detentie, pentru complicitate la omor • ceilalti doi acuzati majori au de executat 18 ani • tinerii din Bicaz Chei au bătut un bătrîn care-i apostrofase din cauza folosirii unor petarde • Magistratii din cadrul Curtii de Apel Bacău s-au pronuntat definitiv în cazul unei crime petrecute în Ajunul Crăciunului 2015. Dacă pentru doi inculpati pedepsele au rămas aceleasi ca la Tribunalul Neamt, pe cel de-al treilea, un minor, l-au condamnat cu executare, anterior acesta fiind achitat la prima instantă. Florin Pop Răzbuc, din Bicaz Chei, a rămas cu pedeapsa cea mai mare, de 10 ani de închisoare, iar Ionut Mihai Prusu, din aceeasi localitate, are de executat 8 ani de detentie, instanta hotărînd că ei sînt vinovati de săvîrsirea infractiunii de omor. Fratele lui Prusu, Gabriel Daniel, găsit nevinovat de Tribunalul Neamt, a fost condamnat pentru complicitate la săvîrsirea infractiunii de omor si a primit măsura eduactivă a internării într-un centru educativ pentru o perioadă de 3 ani. Sentinta este definitivă, cei trei fiind pedepsiti pentru decesul unul consătean în vîrstă de 73 de ani. Totul s-a întîmplat pe 25 decembrie 2015, dar victima s-a simtit rău din cauza unei lovituri la cap abia dubă Sărbătorile de iarnă. Ajuns în spital, septuagenarul nu a mai putut fi salvat, iar necropsia a stabilit că moartea a fost violentă si s-a datorat unui traumatism cranian dobîndit în urma altercatiei cu consătenii mentionati. Tinerii au fost retinuti, iar pe 26 ianuarie 2016 au fost arestati preventiv fiind acuzati de omor. Ulterior, cel achitat a fost plasat sub control judiciar, iar în cazul celorlalti doi s-a decis continuarea cercetărilor în stare de detentie. Conform actelor de urmărire penală cei trei au plecat la colindat în ziua faptei. S-au dotat si cu ceva petarde, pe care în mod repetat le-au aruncat în curtea consăteanului de 73 de ani. Un timp, septuagenarul i-a răbdat, dar cînd i-a prins în fapt s-a luat la ceartă cu ei. De la cîteva ocări, tinerii au decis că trebuie să-l pună la punct pe bărbat si-au unit fortele si l-au luat la bătaie. Cum era de asteptat, fiind mai multi si mai în putere au „învins“ si l-au lăsat pe bărbat plin de răni. Chiar si asa, bătrînul nu a mers la spital pentru îngrijiri de specialitate, a rămas acasă si si-a petrecut sărbătorile cu familia. Totusi nu s-a simtit prea bine, mai ales după revelion, iar mai apoi starea sa de sănătate s-a agravat constant. Cei din familie au văzut că nu se înzdrăveneste si în cele din urmă l-au dus la spital. Numai că, în timp, starea sa de sănătate s-a depreciat considerabil si cu toată interventia cadrelor medicale bătrînul nu a mai putut fi salvat. Cum între timp se aflase de agresiune s-a dispus necropsia cadavrului, experiză ce avea să releve că moartea a fost violentă si s-a datorat traumatismului cranian dobîndit în timpul altercatiei cu inculpatii. Rudele victimei nu au cerut despăgubiri de la ucigasi, în schimb cei doi condamnati, acum în solidar si cu minorul, au de achitat daune către trei unităti spitalicesti care însumează circa 5.200 de lei, plus cheltuieli judiciare de 1.600 de lei, de fiecare, împreună urmînd să scoată din buzunar circa 8.400 de lei noi.

