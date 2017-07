Enache - ok, Ilie e out din Liga I Costel Enache si Costel Ilie, cei doi antrenori nemteni angrenati în sezonul 2017-2018 al Ligii 1 cu FC Botosani si Concordia Chiajna au stări de spirit diferite după disputarea etapei inaugurale. Primul dintre ei, revenit în primul esalon din postura de antrenor principal al formatiei FC Botosani, a reusit să-si multumească suporterii după remiza, 1-1, obtinută luni seară, în prologul etapei, cu CFR Cluj. Ardelenii condusi de pe banca tehnică de Dan Petrescu, erau dati ca favoriti după numeroasele achizitii, însă echipa lui Enache nu s-a arătat impresionată. Desi a fost condusă după golul lui Ovidiu Hoban din startul jocului (min.10), FC Botosani a reusit să egaleze repede (Burcă, min. 30) si a fost chiar aproape de a obtine toate cele trei puncte. „Nu as vrea să găsim o scuză, dar Botosaniul a jucat foarte bine. Sînt convins că putine echipe vor lua puncte aici“, a declarat Dan Petrescu, după încheierea partidei, recunoscînd astfel, indirect, calitatea echipei pregătite din această vară de Enache. Antrenorul nemtean nu a dorit să-si atribuie merite pentru rezultatul de pe teren, multumind în schimb elevilor săi. „Ne bucurăm că am reusit să facem spectacol, dar meritele le au jucătorii. Am avut o echipă motivată. Secretul e la ei. Am găsit un grup unit, matur, cu oameni care stiu ce-si doresc. Ne-am dorit să cîstigăm, să facem un joc care să atragă oamenii la stadion. Vreau ca toti jucătorii pe care-i avem acum să iasă în evidentă si să ajungă undeva mai sus, pentru a face performantă“, a declarat Costel Enache la interviul de după meci acordat televiziunii Dolce Sport. Pentru tehnicianul nemtean urmează un meci care se anuntă si mai dificil în etapa a II-a a Ligii 1, în week-end FC Botosani urmînd să evolueze în deplasare, cu Dinamo, pe stadionul din Stefan cel Mare. În oglindă cu debutul lui Enache, Costel Ilie, celălalt antrenor nemtean din primul esalon, a pornit în campionat cu stîngul. Echipa din Chiajna pe care a pregătit-o în tandem cu Dan Alexa de la începutul acestui an, a pierdut meciul inaugural, sustinut sîmbătă pe teren propriu. „Vulturii“ au cedat cu 0-1 în fata ACS Poli Timisoara, acesta fiind singurul joc al rundei în care oaspetii au plecat cu toate punctele. Rezultatul a inflamat starea de spirit la Chiajna, iar după ce lucrurile au ars mocnit două zile, luni seară Dan Alexa a anuntat că demisionează. Ieri vestea a fost confirmată după discutiile din cadrul clubului, odată cu el plecînd si tehnicianul nemtean: „Alături de Dan Alexa, a părăsit, astăzi (ieri, n.red.), gruparea si antrenorul secund Constantin Ilie. Si acestuia îi multumim pentru colaborare si îi dorim mult succes în provocările următoare“, conform comunicatului clubului Concordia Chiajna.

