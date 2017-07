CV-uri de „poveste“ în CA de la Apa Serv O adevărată bătălie, care nu s-a încheiat, s-a derulat în trecutul apropiat pentru suprematie la Apa Serv. Au fost episoade mai tensionate, a fost chemată chiar politia, s-a lăsat cu actiuni în instantă, au fost chiar si perioade în care au fost două consilii de administratie. Acum se pare că lucrurile s-au mai linistit, cel putin la suprafată. Si există un nou consiliu de administratie (CA), componenta lui fiind usor vizibilă pentru toti cei care au curiozitatea de a intra pe site-ul oficial al companiei de apă. Astfel, începînd cu 06.07.2017, pentru un mandat, cel putin teoretic, de patru ani, membri executivi sînt Movilă Petcu-Victor si Păcală Ioan. Membrii neexecutivi sînt: Dominte Mihai, Lăpusneanu Ioan, Stanciu Gheorghe, Monda Ana si Năstase-Onu Iuliana. Curiozitatea profesională ne-a determinat să ne uităm si pe cv-urile celor care vor conduce „destinele“ unei companii care si în trecut, dar se spune si pe viitor, va administra bani multi, sute de milioane de euro. De la bun început se remarcă discretia unor membrii ai CA, cum ar fi Victor Movilă si Gheorghe Stanciu, care nu si-au trecut în cv-uri data nasterii. Chestie de cochetărie probabil. În cazul primului discretia e extinsă si la facultatea absolvită, la categoria educatie fiind trecută pentru perioada 1992-1996 doar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iasi. Facultatea, dintr-un alt cv, de pe un alt site si din informatiile publice apărute pînă acum, e Educatie Fizică si Sport. Unii ar putea să nu înteleagă discretia, în conditiile în care, mai nou, judetul Neamt, prin „mărinimia“ PSD s-a procopsit cu un ditamai ministrul care este absolvent tot de educatie fizică si sport, e drept la Bucuresti. E vorba de cea mai nouă achizitie a social-democratilor nemteni, Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri, care a găsit de cuviintă să-si semneze carnetul de membru de partid taman în orasul de la poalele Pietricicăi. Probabil retezînd astfel si indignarea unora că, desi a adus multe voturi PSD, judetul Neamt nu avea reprezentare la cel mai înalt nivel al guvernării. S-a operat astfel la un „import“, care să se adauge reusitei sau poate să mai steargă din gustul amar al numirii Andreei Arcan ca vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Dar revenind la cv-urile noilor membri ai CA al Apa Serv, retine atentia răbdarea cu care unii au asteptat pentru a-si completa sau finaliza studiile. Astfel, conform cv-ului postat pe site-ul companiei, Mihai Dominte, născut în 1972, a terminat liceul în 2007. La frumoasa vîrstă de 35 de ani. E drept că la 18 ani termina o scoală profesională. După ce i-a revenit cheful de carte, sau a considerat că este suficient de matur pentru studii mai înalte, Mihai Dominte a bifat rapid după liceu si facultatea, pe care a terminat-o la 39 de ani, în 2011. Nici Ioan Lăpusneanu nu s-a prea grăbit cu scolile superioare. Astfel, născut în 1955, a terminat liceul în '80, la 25 de ani. După care a mai cugetat un pic pînă la facultate, pe care a absolvit-o în 2011, la si mai frumoasa si rotunda vîrstă de 56 de ani. Asta în vreme ce în 2008 a bifat un curs de inspector în muncă, în 2009 a absolvit cursul postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă, la Facultatea Gheorghe Asachi din Iasi, iar în 2011 un curs de inspector resurse umane. Datele sînt extrase din cv-urile publicate pe site-ul Apa Serv, dacă au fost eronat completate, atunci....Dacă sînt corecte, rămîne de văzut cum se vor întelege cei doi cu colegele de CA, Ana Monda si Iuliana Năstase-Onu, care, probabil datorită nerăbdării specifice femeilor, s-au „grăbit“ să termine facultătile la 25, respectiv 24 de ani. Cît despre concluziile pe care ar putea să le tragă unii tineri dacă e mai potrivit, pentru a avea succes în viată, să-si facă la timp studiile sau să mai astepte să se „coacă“, fiecare are dreptul, normal, la propria opinie. Iar pentru unii concluzia ar putea fi că, în România, pentru succes, contează mai putin sau deloc cînd sau chiar dacă ai studii superioare. Aia cu „cine are carte, are parte“ e depăsită rău de tot.

