Titularizarea si sefia scolilor, iată ce-a fost Patru cadre didactice din Neamt au dat cel mai bun exemplu de profesionalism, reusind, la examenul national de titularizare din acest an, să obtină nota maximă. Pînă acum, în judet nu s-a mai atins o asemenea performantă. Luni, la afisarea rezultatelor, înainte de depunerea contestatiilor, erau în topul dascălilor merituosi profesorul de matematică Ioan Irinel Cozma, din Piatra Neamt, profesoara de cultură civică Alexandra Poenaru, de la Cordun, profesorul de religie ortodoxă Marius Constantin Ciocan, din Roman si profesorul de educatie fizică si sport Nicolae Căpraru, de la Piatra Soimului. Acum, în functie de catedrele disponibile, cadrele didactice cu coronită vor avea sansa să se fixeze definitiv în învătămînt, sau nu. Teoretic, orice director si-ar dori un astfel de profesor în scoală, si orice părinte ar vrea să lucreze copilul său cu un cadru didactic de elită. La polul opus se află mult mai multi, 70 la număr, care n-au făcut de 5 la titularizare, unii dintre ei, pe lîngă punctul din oficiu reusind să-si mai aducă aminte cîte ceva din cunostintele dobîndite la pregătirea pentru acest examen national. Au luat note între 5 si 7, fără să intre în rîndul celor care au promovat (la titularizare nota minimă fiind 7 pentru a putea aspira la prinderea unui post), 140 de dascăli nemteni. Ei vor avea sansa de a prinde o catedră constituită din fractiuni, după ocuparea posturilor de către cei îndreptătiti de medie. 215 cadre didactice au luat peste 7, patru dintre ele făcînd lucrări de notă maximă. Pentru titularizarea din acest an au fost admisi la proba scrisă 560 de candidati, dar unii s-au retras din sală cînd au văzut subiectele, evitînd să se aleagă cu o notă care i-ar fi făcut de rîs, altii n-au mai venit deloc la testare, iar unii au invocate motive medicale pentru absentă. Două cadre didactice au fost prinse în timp ce voiau să fraudeze examenul si au fost scoase din sală. Asa că, la anuntarea rezultatelor de ieri, au mai rămas „în schemă“ 430 de teze evaluate. Procentul notelor de peste 5 este, înainte de contestatii, de 82,5%, în judetul Neamt. Contestatiile s-au putut depune ieri, 18 iulie, pînă la ora 21, si astăzi, pînă la ora 15, la Inspectoratul Scolar.



Picati si admisi



Concursul pentru directori, sesiunea iulie 2017, a făcut victime încă de la prima probă. Cinci candidati au ratat concursul la scris, iar printre numele care se regăsesc sub linie se află cel al preotului Dan Cojan, care voia să rămînă la conducerea Seminarului Teologic Sfintii Împărati Constantin si Elena, pe care îl conduce cu delegatie de la sfîrsitul anului trecut. Atunci a mai fost un concurs organizat tot pentru desemnarea directorilor, iar preotul nu s-a prezentat din motive medicale, desi îsi depusese dosarul. El are 30 de puncte, iar din ceilalti patru, trei sînt la egalitate cu 32,5 puncte: ex-primarul Eugen Mihai, care voia să conducă Scoala Boghicea, Claudia Moroiu, voia adjunct la Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra Neamt, Dan Vîntu - se dorea a fi director la Scoala Oniceni. Ultimul picat, Elena Topliceanu, candida pentru a conduce Liceul Tehnologic Dămuc.

Testul sistem grilă a continut 40 de întrebări, din care 19 referitoare la legislatia scolară sau la citate celebre despre aceasta, lucru criticat de unii experti în management educational. Vom începe analiza acestor rezultate cu profesoara Maria Campău în prezent director adjunct cu delegatie al Scolii Vasile Alecsandri Roman, care a fost campioană în depunerea dosarului pentru posturi de director sau director adjunct. La Liceul Tehnologic Nisiporesti (comuna Botesti), a obtinut 36,25 puncte iar în cazul Scolii Gimnaziale Sergiu Celibidache, unde a depus dosar pentru postul de director plin, a luat tot 36,25 puncte.Acelasi punctaj l-a obtinut si pentru postul de director plin si director adjunct la Scoala Gimnazială Nr. 1 Pildesti, comuna Cordun. Maria Campău a candidat si pentru postul de director adjunct la Scoala Gimnazială Vasile Alecsandri post pe care-l detine si în prezent în regim de interimat, după ce anul trecut a pierdut la mustată în fata Roxanei Pătrăuceanu, directorul plin al acestei scoli. Si profesoara Magdalena Gheorghită, ex-director al Clubului Copiilor Roman, a candidat pentru mai multe posturi de director. În urma desfăsurării probei scrise aceasta a reusit să fie declarată admisă pentru Liceul Tehnologic Agricol Ion Ionescu de la Brad Horia, unde a obtinut 42,5 puncte, la fel ca si pentru postul de director al Scolii Trifesti, unde a luat tot 42,5 puncte. Ea va trebui să se lupte pentru postul de la Liceul Horia cu Magdalena Luca, cea care a obtinut 45 puncte, cu Gabriela Samson, actual director interimar, care a luat 45 de puncte. Si Maria Maftei, ex-directorul Liceului Agricol Ion Ionescu de la Brad, care a pierdut anul trecut concursul, a obtinut anul acesta 41,25 puncte.



Ce mai e pe la alte scoli



Un punctaj de invidiat, cel mai mare din tot concurs a obtinut profesorul Constantin Lupusoru, director interimar la Liceul cu Program Sportiv Roman, suficent pentru a obtine postul dacă va trece de celelalte două probe - interviu si CV. Preotul Alexandru Lezeu, care a candidat pentru postul de director adjunct al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Roman, post pe care-l detine si în prezent cu delegatie, a reusit să obtină la proba scrisă 40 de puncte, care-i pot asigura definitivarea pe post în conditiile în care trece si el de celelalte două probe amintite: interviu si evaluare CV. Si profesoara Lucica Prăjescu, director adjunct interimar al Scolii Alexandru Ioan Cuza Roman, a obtinut anul acesta, la proba scrisă, 41,25 puncte. O altă scoală cu mai multi candidati este si Scoala Nr. 1 Pildesti, comuna Cordun, unde profesoara Ana Maria Dumitru, consilier local PSD, cea care a ratat examenul de anul trecut a reusi anul acesta să treacă de proba scrisă cu 35 de puncte. Aceasta este în competitie strînsă cu aceeasi Maria Campău, care are 36,25 puncte la acelasi post. Pentru functia de director adjunct al Scolii Carmen Sylva Horia a obtinut 41,25 puncte profesoara Ciustea Mirela Elena. Directorul interimar al Colegiului Danubiana, Leonard Văcaru, cel care, probabil a reusit să treacă peste problemele grave de sănătate din cauza infarctului suferit anul trecut, s-a mobilizat si a obtinut 35 de puncte la proba scrisă, suficient pentru a fi titularizat pe functie. Ana Maria Agape, de la Scoala Dulcesti a obtinut la proba scrisă 40 de puncte. Angela Cîrlescu, candidat pentru conducerea Scolii Stănita a trecut peste proba scrisă obtinînd 35 de puncte. Figură frumoasă a făcut si profesoara Minodora Cozma, de la Scoala Bîra, care a obtinut 38,75 puncte. Gheorghe Curpăn, cam de-o viată la Scoala Buruenesti s-a mobilizat si a scos 42,5 puncte, suficiente pentru a detine postul pînă la iesirea la pensie, respectiv la sfîrsitul mandatului. Si nora sa, Angela, candidată pentru postul de director al Scolii Tămăseni, respinsă anul trecut, a reusit să obtină 40 de puncte. Gheorghe Lazăr, de la Scoala Bălusesti, comuna Icusesti a luat la proba scrisă 37,5 puncte. Gabriela Maxim, director interimar la Scoala Văleni, cea care a pierdut anul trecut concursul, a obtinut anul acesta la proba scrisă 38,75 puncte. Maria Murarriu, de la Scoala Bozieni a obtinut 38,75 puncte. Daniela Socea, de la Scoala Poienari a luat 37,5 puncte, fiind admisă. Mihai Claudiu Tamba, de la Scoala Făurei, a acumulat 41,25 puncte. La acest concurs s-au înscris 78 de candidati si au venit toti la proba scrisă. Pentru cei nemultumiti, contestatiile vor putea fi depuse în 48 de ore de la derularea ultimei probe si vor fi solutionate nu mai tîrziu de 2 august. Între 19-31 iulie va avea loc proba orală, respectiv interviul si evaluarea CV-ului.

