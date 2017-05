Explicatii pentru legea impozitării gospodăriilor • deputatul Leoreanu a oferit o explicatie plastică pentru proiectul vizînd noile biruri pentru gospodari

Proiectul legislativ vizînd impozitarea gospodăriilor a fost explicat de o manieră inedită, de către parlamentarul liberal de Neamt, Laurentiu Leoreanu. Acesta a postat pe o retea de socializare mecanismul aplicării noii prevederi, dacă va fi realizat în forma propusă. Cifrele din expunere au titlu orientativ. „Multă confuzie a creat în opinia publică proiectul legii impozitării gospodăriilor. Guvernul nu s-a priceput să explice bine ce e cu acest nou soi de impozit si nici care e utilitatea lui. Iată că noi vă lămurim cum stă treaba cu acest misterios impozit pe gospodărie. Deci, treaba stă cam asa: dacă tu ai o căsută din chirpici si eu o vila cît Casa Poporului, astea nu intră la impozitul pe gospodărie, că n-aduc profit. Tu însă ai o găină, eu am un pitbull. Sau zece pitbulli, n-are a face. Tu vei plăti impozit 10% din venitul pe care ti-l aduce găina. Eu nu plătesc nimic, căci pitbull-ul (desi are), nu face ouă. Dacă într-un an de zile găina ta face 300 de ouă, 30 de ouă trebuie să le dai statului de fiecare găină pe care o ai în ogradă. Să calculăm: 30 ouă x 5 lei/buc plus 150 lei pe an de găină impozit. Tu ai un porc, eu am o pisică birmaneză. Un porc de tăiat la Ignat face cam 1.500 lei cel putin. Deci mai ai de dat înca 150 lei/an statului. Eu n-am de dat nimic, căci pisica birmaneză (desi toarce) nu se taie de Ignat. Si pitbullii si pisicile birmaneze îmi provoacă cheltuieli de întretinere, asa că voi primi bani de la stat din cheltuielile deductibile. Tu ai o grădină în care cultivi diverse legume. La 20 de ari obtii un venit aproximativ de 7.000 lei/an. 700 lei trebuie să-i plătesti impozit pe gospodărie. Eu nu trebuie să plătesc nimic, căci în grădina mea nu cultiv decît un teren de tenis. Care nu-mi aduce profit, ci cheltuieli. Asa că mai am de primit bani si pentru terenul de tenis... Dacă pe lîngă toate bogătiile tale de pînă acum mai ai si-o vacă, chiar ai pus-o !(ca să nu zic altfel). Ea dă în medie sapte litri de lapte pe zi. Să socotim iarăsi: 7 litri x 5 lei plus 35 lei venit pe zi. 35 lei x 300 zile înseamnă 10.500 lei/an. De aici vei mai plăti statului încă 1.050 lei anual. Eu nu am vacă, doar o piscină. Piscina nu-mi aduce profit, doar cheltuieli. Mai primesc bani de la stat si pentru piscina mea... La final, să facem totalul: dragă gospodarule, ai de dat 150 lei statului de fiecare găină, încă 150 de lei de porc, 700 de lei de grădină si 1.050 de vacă în fiecare an. Cu totul face 2.050 lei pe an impozit de gospodărie medie. Cam tot pe atîta am de primit si eu de la stat din cheltuieli deductibile. Te-ai lămurit, dragă gospodarule, cum stă treaba cu impozitul pe gospodărie? Ai priceput utilitatea lui? De unde să-mi plătească mie păgubitul statul cheltuielile deductibile, dacă nu din impozitul tău pe gospodărie? Tu care pînă acum ai eludat statul cu găinile si ouăle tale“, a mentionat Laurentiu Leoreanu.

Articol afisat de 629 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)