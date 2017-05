UNIFERO, conferintă internatională la Piatra • manifestarea va avea loc în perioada 14 - 16 iulie 2017 • sînt programate numeroase manifestări • UNIFERO are drept scop sustinerea femeilor române de pretutindeni • organizatia a fost lansată în urmă cu un deceniu, în Atlanta, SUA • A zecea conferintă a Uniunii Internationale a Femeilor Române -UNIFERO va fi organizată în acest la Piatra Neamt, în perioada 14 - 16 iunie. Tema editiei este „Viata configurată prin RESPECT“ si se urmăreste marcarea unui deceniu de implicare a reprezentantilor organizatiei în reconsiderarea, educatia, sustinerea, promovarea si evaluarea creativă a talentelor femeilor de orice vîrstă în artă, cultură, business, manageriat, tehnologie, pentru continuarea familiei istorice, a traditiilor si istoriei. Pînă acum astfel de conferinte s-au mai desfăsurat în locul de bastină al UNIFERO, Atlanta (SUA), dar si în Praga sau Viena. Programul manifestării de la Piatra Neamt este unul deosebit de variat. După deschiderea oficială va avea loc un concert de caritate unde vor evolua Laura Bretan, Costel Busuioc, Mihai Trăistariu, elevi de la Palatului Copiilor Piatra-Neamt, Săbăoani, de la Centrul pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare etc. Fondurile vor fi directionate către institutii care se ocupă de copii aflati în situatii defavorizate. Va fi si un concurs gastronomic pentru copii, tineri si adulti, dar si numeroase dezbateri pe diferite teme. Mai sînt programate expozitii de icoane, ziare si reviste, de pictură, lansare de cărti, ateliere de pictură sau creatie literară si vor fi prezentate proiecte de succes. Organizatorii au pus la cale excursii de documentare în comunele Alexandru cel Bun, Dămuc, Săbăoani, la case de ajutor pentru orfani si vîrstnici, la mănăstiri - Petru Vodă, Agapia, Văratec, Sucevita si Moldovita. De interes se anuntă întîlnirile cu scriitorii dar si o selectie a celor talentati la cîntat. Această din urmă activitate se va desfăsura pe 9 iunie, la Hotel Ceahlău, iar doritorii se pot înscrie pe adresa worldprofm14@gmail.com.



Despre UNIFERO



„Noi, femeile, sîntem peste jumătate din populatia planetei ca si a României. Din păcate, avem foarte putine reprezentante în sfera politicului, business-ului si managementului de orice natură, desi sîntem implicate activ în societatea civilă. Considerăm că a fi, în primul rînd, mame si sotii nu este mai prejos decît munca bărbatilor, ci din contra. Avem dreptul la respect, la afirmare, la punerea în valoare a întregului nostru potential. Avem idei, sperante, bucurii, dureri, pe care adesea nu avem timpul si nici curajul să le împărtăsim. UNIFERO are rolul de a arăta lumii că sîntem creatoare si participante active de valoare la viata familiei, a societătii în care trăim, a planetei. UNIFERO a fost lansată în martie 2007 si este înregistrată oficial în Atlanta, Georgia, SUA, pe 9 februarie, activînd în plan international prin reprezentante teritoriale. Este o organizatie nonguvernamentală, non-profit, care actionează pentru sprijinirea femeilor din România, precum si a româncelor din alte tări, în diversele probleme cu care se confruntă (sociale, educationale, familiale etc). Acest demers absolut necesar a fost făcut datorită multiplelor situatii dificile cărora femeile române, dar si femeile în general, indiferent de vîrstă, profesie, religie si rezidentă, trebuie să le facă fată zilnic. În cadrul organizatiei noastre, femeile de orice vîrstă sînt încurajate să scrie, să-si spună povestea si s-ao facă cunoscută“, a declarat profesor Smaranda Cazan-Livescu, presedintele UNIFERO. Piatra Neamt a fost ales pentru conferinta din acest an pentru locurile si oamenii deosebiti de aici, organizatia fiind sprijinită de primari precum Ion Rotaru, de la Alexandru cel Bun, Anton Covasan, din Dămuc, ori Valeria Dacălu, de la Săboani. La organizatia internatională s-au afiliat si alte asociatii si organizatii de ajutorare din judetul Neamt, precum Asociatia Umanitară „Codrin“ condusă de Monica Sofron.

Articol afisat de 268 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)