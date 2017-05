Patroană în culpă, negocieri cu DNA • femeia si-a admis faptele si a fost de acord cu o sentintă cu suspendare pentru nereguli cu fonduri europene • acordul trebuie parafat de judecători • O femeie prinsă pe picior gresit de procurorii anticoruptie cu niste nereguli cu fonduri europene, si-a admis faptele în fata anchetatorilor. Avînd în vedere aceste considerente, a putut beneficia de normele legale în vigoare care-i permit să nu mai treacă printr-un proces penal si să primească o sentintă fără executare. Chiar dacă paguba este destul de consistentă, peste 350.000 de lei, inculpata si-ar putea păstra întelegerea făcută cu procurorii anticoruptie, dar numai dacă acordul de recunoastere a vinovătiei va fi consfintit de instanta de judecată de la Tribunalul Neamt. În cauză este vorba de Lidia Lefter, la data faptei reprezentant al unei societăti comerciale, în sarcina căreia procurorii au retinut săvîrsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credintă de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. În acordul de recunoastere a vinovătiei, procurorii au retinut următoarea stare de fapt: „În perioada 2011-2012, în contextul realizării unui proiect finantat din fonduri nerambursabile „Finalizare clădire pensiune turistică...”, inculpata Lidia Lidia a întocmit mai multe documente false (facturi fiscale, programe pentru controlul calitătii lucrărilor, programe de control arhitectură, rapoarte pentru controlul calitătii lucrărilor pe santier, procese verbale de receptie calitativă, devize de lucrări, extrase de cont, centralizatoare generale a situatiilor de plată pe obiectiv etc.), care atestau în mod nereal că lucrările respective au fost realizate efectiv si în totalitate de către firma pe care o reprezenta“, conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Aceste documente au fost folosite în sustinerea cererilor de rambursare a fondurilor si au avut drept consecintă obtinerea, de către beneficiarul proiectului, a sumei totale de 363.304. Cu această sumă obtinută pe nedrept de patroană, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale este parte civilă în cauză. „În prezenta apăratorului ales, inculpata Lefter Lidia a declarat expres că recunoaste comiterea faptei retinută în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridica pentru care a fost pusă în miscare actiunea penală si este de acord cu aplicarea următoarei pedepse si a modalitătii de executare a acesteia: 1 an si 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani“, mai spun procurorii anticoruptie. În plus, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o munca neremunerată în folosul comunitătii, în conditiile stabilite de instantă, pe o perioadă de 60 de zile. Cauza este acum pe rolul Tribunalului Neamt urmînd ca judecătorii să stabilească dacă întelegerea este valabilă, sau nu.

