La Cupa Adridan, glorii dinamoviste • în acest week-end se desfăsoară la Piatra Neamt a patra editie a Cupei Adridan • 12 echipe se luptă să pună mînă pe trofeu • duminică, de la ora 16.00, la Polivalentă va avea loc un meci caritabil la care vor participa si foste glorii ale echipei Dinamo Bucuresti • În acest week-end are loc a patra editie a Cupei Adrian la minifotbal, competitie organizată de Asociatia de Minifotbal Piatra Neamt, în parteneriat cu primaria municipiului. La întrecerile programate pe terenurile bazei sportive Play Arena Adridan, iau parte 12 echipe, împărtite în patru grupe. Între competitorii din acest an sînt echipele: Volta Piatra Neamt (locul II la editia din 2016), Gladiatorii, virtual campioana în editia 2016-2017 a campionatului de minifotbal Piatra Neamt, Jandarmii Danirom, Grant Elite, Muresul, Vointa Dobreni (cu jucătorii echipei care s-a retras din liga a IV-a de fotbal) si Adridan, echipa care participa în campionatul pietrean al firmelor. Din afara judetului vin Golden Boy Bacău (campioana editiei trecute), Pabo Team Pascani (locul III la editia din 2016), Euroimpact Roman si Tanzmannshaft Bucuresti. Competitia a debutat aseară, cu primele patru dispute, dar grosul partidelor se joacă astăzi, 6 mai. Meciurile încep de la ora 9.00 după următorul program: Jandarmii Danirom - BCM Bacău, Grant Elite - Adridan (9.50), Vointa Dobreni - Gladiatorii (10.40), Muresul - Gimsport Team Bacău (11.30), Tanzmannshaft Bucuresti - BCM Bacău (12.20), Grant Elite - Golden Boys Bacău (13.10), Gimsport Team Bacău - Volta (14.00) si Jandarmii Danirom - Tanzmannshaft Bucuresti (14.50). Jocurile din grupe sînt arbitrate de 6 cavaleri ai fluierului locali, iar premiile pentru cîstigători vor consta în echipamente sportive si mingi de fotbal, oferite de unul dintre sponsorii principali ai întrecerii. Finalele se vor disputa duminică, la sala Polivalentă, urmată de festivitatea de premiere. Din partea Federatiei de Minifotbal din România vor fi prezenti la turneu Dan Cojocaru, director tehnic si Cristi Lupu, antrenorul nationalei de minifotbal a României. După disputarea celor două finale, spectatorii vor putea asista la Polivalentă la o partidă demonstrativă de old boys, organizată în scop caritabil. Meciul va fi între fostele glorii ale clubului Dinamo Bucuresti si o formatie locală, alcătuită din sponsori, fosti jucători pietreni si reprezentanti ai autoritătilor locale. Initial, meciul era programat să înceapă la ora 15.00, dar organizatorii au reprogramat partida pentru ora 16.00, deoarece au intervenit schimbări în programul echipei în Liga 1 si la echipele unde sunt cooptati jucătorii de la Old Boys Dinamo. Fostii mari jucători Cornel Orac, Florin Prunea, Iulian Mihăescu, Marius Niculae, Florentin Petre, Daniel Iftodi, fratii Pană, Marian Ivan si echipa formată din localnici, vor juca pentru un copil de două luni, cu grave probleme medicale ce pot fi rezolvate în urma unei interventii chirurgicale ce poate fi făcută în Germania.

Banii care se vor strînge în urma acestui joc vor fi donati familiei copilului. „Cupa Adridan 2017 este dedicată lui Ianis, îngerasul de copil pe care împreună cu sponsorii si colaboratorii evenimentului vom încerca să îl ajutăm să se bucure de o viată normală alături de familie, prin strîngere de fonduri în timpul turneului, cît si cu ocazia meciului demonstrativ“, a precizat Lucian Cozma, presedintele Asociatei Minifotbal Piatra Neamt. Ar mai fi de mentionat că meciul de gală dintre echipele de old-boys va fi arbitrat de Roxana Florina Glăvan, din Rîmnicu Vîlcea, care a arbitrat în Champions League la minifotbal, singura femeie arbitru din Europa ce a arbitrat la un nivel atît de înalt.

Articol afisat de 209 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Florin JBANCA)