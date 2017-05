Drum jalnic si revoltă. Noi de ce n-o facem? • starea sub orice critică a DN 17B i-a scos din sărite pe sucevenii de la granita cu Neamtul • drumul face legătura, pe la Borca, cu Vatra Dornei • o petitie a fost trimisă ministrului Transporturilor •

Despre starea proastă a drumurilor din Moldova si implicit din Neamt s-a tot scris, au fost dezbateri peste dezbateri, problema a fost reluată ca temă de campanie electorală de mai toate partidele importante, dar nimic concret nu s-a realizat. Asa că zona se zbate în sărăcie, lipsa căilor de rulare moderne alungînd marii investori. De ani de zile se vorbeste despre autostrada Iasi - Tîrgu Mures, una care ar avea un important tronson prin Neamt, dar ea n-a fost niciodată o prioritate a guvernelor tării. Despre drumurile nationale care străbat judetul stim cu totii cum arată, o exceptie făcînd E85 (de la intrarea în Neamt - Roman si pînă la Castelul de apă). Se circulă extrem de greu pe ruta Bicaz - Poiana Largului - Borca si de aici spre Suceava, s-a cerut de nenumărate ori reabilitarea drumului, dar lucrări de anvergură n-au fost, în ultimii ani intervenindu-se doar pe mici portiuni. Recent, starea dezastruoasă în care se află unul dintre cele mai importante drumuri din Suceava, DN 17B (leagă Vatra Dornei de Lacul Izvorul Muntelui, coborând pe valea Bistritei pînă la intersectia cu DN15, aflată în dreptul localitatii Roseni), între localitătile Crucea si Rusca, i-a făcut pe locuitorii din zonă să-i ceară direct ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, reabilitarea de urgentă a acestui tronson. Ieri, în zonă, a fost si un protest al conducătorilor auto, pentru a atrage atentia factorilor responsabili. Asta după ce anul trecut au fost asfaltate mai multe portiuni, la fel ca prin Neamt, dar altele arată jalnic si soferii îsi distrug masinile circulînd pe aici. Ruta este folosită si de nemtenii care locuiesc în comunele Poiana Teiului, Farcasa si Borca. „Prin prezenta petitie, dorim să vă aduc la cunostintă despre starea deplorabilă în care se află DN17B pe tronsonul care leagă localitătile Rusca si Crucea. Pentru locuitorii aceste zone este o situatie apăsătoare. Este un ciclu anual care constă în împrăstierea de material antideparant (sare) pe timp de iarnă, după care în momentul în care începe sezonul de primăvară se trece la cîrpirea gropilor, acest drum nefiind niciodată refăcut în întregime. Cel mai apropiat oras de aceste localităti rurale este Vatra Dornei. Imaginati-vă că pentru fiecare operatiune obisnuită: o vizită la spital, plata unei rate bancare, deplasarea la gară, etc, locuitorii trebuie să se deplaseze către acest oras fiind nevoiti de fiecare dată să suporte calvarul provocat de către situatia în care se află carosabilul si pe care o puteti observa foarte bine în imagini. Sîntem cetăteni de bună credintă, cu toate taxele auto achitate la zi, însă vă rugăm să ne aveti si dumneavoastră în vedere, ca reprezentant al statului în domeniul transporturilor. Gînditi-vă la gradul de uzură care apare la autoturisme după 3-4 drumuri dus-întors, efectuate săptămînal pe aceasta rută descrisă mai sus. Privim cu încredere toate proiectele de infrastructură care se desfăsoară în sectorul central-vestic al tării, însă dorim să vă aducem la cunostintă că acest tronson de drum este dat uitării de foarte mult timp iar reabilitarea lui începe să devină un vis îndepărtat pentru locuitorii acestei regiuni. În stilul în care se degradează de la an la an, în curând îl vom putea scoate din circuitul national de infrastructură si-l vom putea trece la categoria «vulcani montani»“, se arată în petitia trimisă ministrului, conform monitorulsv.ro.



Autostrada, la Sfîntul Asteaptă



Asa cum arătam mai sus, despre autostrada Ungheni - Iasi - Tîrgu Neamt - Poina Largului si de aici pînă la Tîrgu Mures s-a tot discutat, dar nu se stie cînd va începe realizarea ei. Se spunea că va avea vreo 290 km, repartizată pe judete, în Neamt urmînd să fie prin 11 localiti: Grinties, Ceahlău, Poiana Teiului, Pipirig, Vînători Neamt, Agapia, Tîrgu Neamt, Petricani, Urecheni, Timisesti si Păstrăveni. Începutul autostrăzii în judetul străjuit de muntele Ceahlău urma să fie la limita administrativă între Harghita si Neamt, la km 128+126. Între Grinties si Bistricioara, autostrada va traversa rîul Bistricioara si DN 15, traseul situîndu-se pe malul stîng al rîului, pînă la traversarea lacului Bicaz (km 148+149), unde se va intersecta din nou cu DN15 si DN17B. În zona Poiana Largului, la km 150+126, a fost prevăzut un nod rutier care să asigure legătura cu DN 15B si prin acesta cu DN17B si DN15. În continuare, autostrada va fi situată în culoarul DN15B, pe partea dreaptă a acestuia, pînă în zona Petru Vodă, unde la km 158+126 va trece pe partea stîngă. Între km 158+126 si 173+126, traseul autostrăzii va rămîne în zona DN15B, situîndu-se pe malul drept al pîrîului Petru Vodă si apoi a rîului Neamtul (Ozana). La km 212+126, în zona Leghin, la intersectia cu DJ 157F, a fost prevăzut un nod rutier de perspectivă, care să asigure accesul spre zona mănăstirilor. În această zonă traseul autostrăzii va traversa Parcul Natural Vînători Neamt prin zona cea mai îngustă, pe o lungime de circa 4 km si se vrea realizarea unui tunel, pentru a nu suferi fauna din zonă. De la Leghin (km 179+126) traseul va ocoli pe la sud orasul Tîrgu Neamt. La km 188+126, între Agapia si Humulestii Noi, autostrada va intersecta DN15C, aici fiind proiectat alt nod rutier, care va asigura legătura cu Tîrgu Neamt si Piatra Neamt. De la intersectia cu DN 15C traseul va ocoli pe la nord Topolita, se va înscrie între Boistea si Petricani, trecînd pe la nord de Lunca Moldovei, îndreptîndu-se spre rîul Moldova, pe care îl va traversa pe la km 210+326, aici regăsindu-se limita administrativă dintre Neamt si Iasi.

Articol afisat de 353 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU)