„Practici“ tîmpite pe la Izvorul Alb • localnicii din anexa Bicazului sînt terorizati de o „mînă“ criminală • pe drumul ce duce la fînete sînt amplasate tepuse pentru a împiedica accesul cu masinile • oamenii acuză că „cineva“ si-a arogat drepturi de vechil al zonei • primarul Sălăgean spune că va sesiza Politia, pentru a face o anchetă • Oamenii din satul Izvoru Alb sînt torturati de mai multă vreme de un fenomen diabolic. Drumul de acces la păsunile proprietate privată de pe muntele Verdele, mai precis din punctul Botul Surducului spre stîna din Verdele, ce măsoară vreo 3-4 kilometri, este împînzit de piroane special „plantate“ în pămînt, cel mai probabil de o mînă criminală, pentru ca posesorii de autovehicule să facă pană de cauciuc si să rămînă pironiti în zonă. Izvorănii bănuiesc pe cel sau pe cei care se află la originea acestor gesturi tembele, dar neavînd probe clare nu doresc să le facă publice numele. Ne-au sugerat totusi că ar fi vorba despre cineva, care sub „umbrela“ functiei de ocrotitor al faunei din Ceahlău si-ar fi arogat dreptul de a face orice îi trece prin cap cu oamenii ce-si duc traiul în zona Izvoru Alb. „Am venit la Monitorul pentru a cere sprijin în problema cu care ne confruntăm de o bună bucată de vreme si care a devenit alarmantă. Pe drumul de acces la fînetele noastre, cele de la muntele Verdele, sînt înfipte în pămînt niste crampoane special confectionate de o mînă criminală, care ne distrug cauciucurile la masini. Mie mi-au distrus pneurile în mai multe rînduri, dar acum mi-a ajuns cutitul la os. Nu se poate ca cineva sub pretextul că apără vînatul face legea cum crede domnia-sa. Chiar daca ar avea justificat motivul, desi nu izvorănii fac probleme, sînt alte metode legale de a stopa braconajul. Or' ceea ce se întîmplă acum este un comportament de vechil, de om cu lipsă de respect fată de lumea din jur. Am fost la primarul Bicazului, Nicolae Sălăgean, de care tinem administrativ si ni s-a promis că se va adresa Politiei Orasului Bicaz pentru a face o anchetă pe acest subiect semnalat de noi“, a spus Vasile Gherasim din Izvoru Alb, prezentîndu-ne drept mostre cîteva din crampoanele cu pricina, dar si o listă a cazurilor de proprietari de masini, care trecuseră prin supliciul pus la cale de individul pe care-l bănuiesc că ar avea astfel de îndeletniciri. Crampoanele respective sînt niste bucăti de fier beton ascutite la ambele capete, iar cam la două treimi din lungime au sudate flanse metalice sau o altă bucată de fier. Capătul mai lung este bătut în pămînt, la suprafată rămîne partea mai scurtă si este lesne de înteles ce efect are asupra cauciucurilor. Dincolo de pana în sine, pneul poate fi distrus iremediabil. Si la cît de „ieftine“ sînt aceste accesorii auto, supărarea oamenilor este una îndreptătită. „Dacă nu se vor lua măsuri, noi sîntem decisi să mergem cu plîngerea noastră mai sus. Nu se poate ca cineva să se erijeze în vechilul zonei, bătîndu-si joc de noi, cei din Izvoru Alb, care ne-am dus si ne ducem traiul în conditii defavorizate“, mai zice Vasile Gherasim, omul care se ocupă de transportul lumii din sat la oras si care este si postasul zonei de ani buni. Desi localnicii din Izvorul Alb nu-s adeptii dictonului „Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi“, unii dintre ei spun că or să uite de cele „ortodoxe“ si vor actiona si ei. Nu iau în calcul actiuni violente, dar dacă va fi cazul o vor face la fel cum procedează cei acuzati de ei. Si că vor aduna probe despre ce se petrece în zonă în diverse „domenii“.

