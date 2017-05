Amenzi de peste 3,7 miliarde de la politisti • în minivacanta de 1 Mai, politistii au aplicat peste 1.000 de sanctiuni contraventionale, cele mai multe pentru încălcarea normelor rutiere • amenzi s-au dat si pentru cei care au tulburat linistea si ordinea publică • Oamenii legii din cadrul IPJ Neamt nu au stat degeaba în minivacanta trecută, iar în urma multiplelor actiuni întreprinse au aplicat sanctiuni contraventionale care au depăsit 3,7 miliarde de lei vechi. Concret, în perioada 28 aprilie - 2 mai 2017, la nivelul judetului Neamt, politistii au organizat si desfăsurat un număr de 28 actiuni, ocazie cu care au aplicat 1.100 sanctiuni contraventionale care au totalizat fix 377.039 lei noi. Cele mai multe din amenzi, 918, au fost la normele care reglementează regimul rutier si au adus la pusculita statului 335.799 de lei. Numai pentru depăsirea vitezei regulamentare, politistii de la rutier au aplicat 527 de sanctiuni contraventionale care au totalizat circa 205.000 lei, iar pentru conducerea unui autovehicul sub influenta băuturilor alcoolice s-au dat 7 amenzi de 5.800 de lei. „Totodată au fost retinute 73 de permise de conducere din care 7 pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului, 44 pentru nerespectarea regimului legal de viteză si 22 pentru alte abateri la codul rutier“, a declarat Constantin Irina, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. Alte 112 amenzi au venit pentru cei care au tulburat linistea si ordinea publică, iar zurbagii sînt buni de plată cu 17.850 de lei. La Lega 12/1990, privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite politistii au împărtit 28 de sanctiuni de circa 5.000 de lei, iar 42 de amenzi la alte acte normative au adus la bugetul de stat circa 18.500 de lei. Un nemtean de 51 de ani, a fost prins conducînd băut pe drumul dintre Podul Iloaei si Iasi, în urmă cu două zile. Totul a iesit la iveală cînd lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier Iasi au depistat pe DE 583, pe raza localitătii Letcani, o autoutilitară care circula cu viteza de 72 de kilometri la oră într-o zonă cu limita de viteză de 50 de kilometri. Oamenii legii l-au legitimat pe nemtean si întrucît acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultînd o alcoolemie de peste 0,40 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sînge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvîrsirii infractiunii de conducerea unui autovehicul sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substante.

