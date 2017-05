Jurnal de Everest, aventuri si tragedii • alpinistul Adrian Laza este angrenat într-o expeditie ce are ca obiectiv escaladarea vîrfului Everest • performanta a fost realizată, în premieră pentru România, de Ticu Lăcătusu, în urmă cu 22 de ani, pe 17 mai 1995 • partenerul de expeditii al nemtenilor Ionut Stefănescu si Iulian Petre a lămurit cum a murit elvetianul Ueli Steck, unul din cei mai importanti alpinisti din lume • Adrian Laza, partener de încredere al nemtenilor Ionut Stefănescu si Iulian Petre în ultimele expeditii în Himalaya, trăieste în aceste zile aventura vietii lui. Alpinistul este angrenat în expeditia Seven Summit Treks, o provocare pentru 76 de alpinisti care vor să ajungă pe cel mai înalt vîrf din lume, Everest (8848 metri) si 28 care si-au propus să escaldeze un alt vîrf de top, Lhotse (8516 m). „Sunt alpinisti din 16 tări; în cortul nostru de masă avem alpinisti din Norvegia, Maroc, China, USA, Rusia, Pakistan, India, Bulgaria, Serbia, Canada. Este un conglomerat de nationalităti, de caractere, cu interesante schimburi de idei si informatii legate de alpinism si nu numai“, relata Adrian în jurnalul expeditiei făcut public de sotia sa, Ina, prin intermediul retelelor de socializare. De această dată, Adrian nu mai este însotit de nemtenii Ionut Stefănescu si Iulian Petre, cei doi parteneri cu care a împărtit succesul precedentelor ascensiuni în Himalaya, dar îl are aproape pe Peme Sherpa, serpasul nepalez care s-a familiarizat cu cei trei alpinisti români în ultimele expeditii. Săptămîna trecută, Adrian a participat la traditionala „puja“, slujba budistă în care se invocă spiritul muntelui pentru a-i proteja pe alpinisti si pentru o ascensiune reusită, după care a început urcusul spre taberele avansate, în vederea desăvîrsirii procesului de aclimatizare. „Procesul de aclimatizare presupune ascensiunea în etape mici pentru a da posibilitatea organismului să se adapteze la functionarea în atmosfera din ce în ce mai rarefiată. Regula este de a se urca în jur de 300 metri diferentă de nivel pe zi. Dacă se depăseste semnificativ acest nivel, atunci apar probleme de sănătate: dureri de cap, insuficientă respiratorie, stări de ameteală, greată. Singurul remediu este coborîrea de urgentă la altitudini mai mici. După 7500 metri aclimatizarea nu mai este posibilă, organismul uman nu mai poate functiona decît pentru o perioadă foarte scurtă datorită presiunii atmosferice foarte reduse. De aici în sus intrăm în «zona mortii»“, a explicat Adrian în una din ultimele corespondente. Că Everestul atrage ca un magnet nu mai e o noutate, dar fenomenul a ajuns la o amploare impresionantă. „Anul acesta este cel mai aglomerat an din toate timpurile! Sunt peste 800 de alpinisti în tabăra de bază care asteaptă să urce. Într-un fel e bine, pentru că traseul va fi foarte bătut, dar altfel e rău, pentru că va fi foarte aglomerat. Cei ce vor să meargă pe Everest si cei care merg spre Lhotse folosesc acelasi traseu pînă în camp 4 (7950 m), după care drumurile noastre se despart“, mai spune Adrian Laza. Tot el a amintit că pe partea tibetană a masivului mai sînt 180 de alpinisti, asa încît numărul total al temerarilor ajunge la circa 1000 de persoane.



Tragedie „trăită“ la fata locului



În aceste zile alpinistul român continuă procesul de aclimatizare si asteaptă împreună cu ceilalti temerari aflati pe munte conditiile optime de vreme pentru ascensiunea Everestului. Conform prognozelor, asaltul final se va da undeva la jumătatea lunii mai. Pe munte, Adrian a primit două vesti cumplite: mai întîi, a aflat de tragedia celor doi copii, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, care au murit în Retezat, surprinsi de avalansă, iar în week-end-ul trecut a „trăit“ drama pierderii colegului Ueli Steck, o personalitate a alpinismului mondial. Cel supranumit „Masinăria elvetiană“ a murit duminică dimineată, după ce, cu o seară înainte, vizitase cortul de masă al alpinistilor din expeditia Seven Summits, unde era si Adrian Laza. Discutiile s-au purtat în germană, astfel încît românul nu a înteles pe loc planurile lui Ueli. A doua zi a aflat însă de la un coleg mai multe amănunte, anume că elvetianul îi anuntase pe colegi că urma să escaladeze vîrful Nuptse (7861m) chiar în noaptea care urma. „Ueli a detinut trei permise: unul pentru Everest, unul pentru Lhotse si unul pentru Nuptse, în ideea în care dorea să urce toate aceste vîrfuri în acest sezon pe trasee nefăcute încă. Performanta de a cătăra toate cele trei vîrfuri într-un singur sezon, numită Triple Crown (Tripla Coroană, n.r.), apartine alpinistului englez Kenton Cool si a fost realizată în 2015 pe traseele clasice ale acestor vîrfuri folosind oxigen suplimentar. Ueli dorea să deschidă noi trasee si fără să folosească oxigen suplimentar“, a povestit Adrian Laza. Din nefericire, serpasul alpinistului elvetian a suferit degerături la degetele mîinilor si nu a mai putut continua ascensiunea, iar Ueli nu a reusit să-l convingă pe reprezentantul Ministerului Turismului din Nepal să accepte transferarea permisului serpasului partenerului său francez, Janieck. „Regula e simplă: dacă nu ai permis, nu te poti cătăra. Dacă nu respecti regula, ministerul îti poate interzice accesul pe un munte sau pe toti muntii din Nepal pentru o perioadă de un an, zece sau definitiv“, a explicat Laza. Urmare a acestei situatii, elvetianul a decis să plece singur, la ora 1.00 în dimineata zilei de duminică, 30 aprilie, pentru a urca pe Nuptse. „Intentia era de a cătăra în stil alpin (fără corzi, pitoane, etc.) vîrful Nuptse. Pînă la aproximativ 10.00 dimineata, cînd s-a întîmplat tragedia, ajunsese aproape de vîrf. Căderea brutală în gol de aproximativ 1.500 metri i-a fost fatală. Suntem toti zguduiti de veste. Lumea alpinismului a pierdut unul dintre cei mai valorosi cătărători în stil alpin, un sportiv extraordinar si un om minunat“, a mai precizat Adrian Laza.

