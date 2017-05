Sîntem îndatorati la bănci cu peste 2.000 de milioane • pentru cea mai mare parte a împrumuturilor titularii sînt la zi cu ratele • bancherii îsi fac griji pentru 128 de milioane de lei • pentru acesti bani sînt întîrzieri la achitare •

Mediul de afaceri, dar si persoanele fizice care s-au îndatorat la bănci stau cu sabia deasupra capului pînă ce vor reusi să restituie banii pe care i-au luat cu ani în urmă. Unii, mai potenti financiar, reusescă să achite ratele lunare, altii însă au rămas în urmă cu luni bune de zile, nu mai tin pasul cu graficul de rambursare si-i bagă în sperieti pe bancherii care, în urmă cu ani de zile, dădeau credite numai cu buletinul, fără nici un fel de garantie. În ultimii ani s-a mai redus decalajul si de la restante de cîteva sute de milioane de lei, acum s-a ajuns ca datoria să fie cam la jumătate, dar tot dă frisoane celor care nu reusesc de la lună la lună să-si acopere debitele. Conform statisticii realizate lunar de BNR, la 1 aprilie 2017 nemtenii, persoane fizice si juridice, aveau în derulare credite care totalizau nu mai putin de 2.091,4 milioane de lei. Este o sumă destul de mare, care include însă împrumuturile atît în moneda natională, cît si în valută, contractate de persoane fizice si juridice, si aflate în derulare la finele primului trimestru din acest an. Suma cu care judetul Neamt figurează la totalul împrumuturilor este formată din creditele curente, cea mai mare parte din total, mai exact circa 1.963,3 milioane de lei, la care se adaugă si creditele restante care totalizează acum 128,1 milioane de lei, în crestere senisibilă fată de luna anterioară cînd restantele la plată se cifrau la 125 milioane de lei noi. În a doua jumătate a anului trecut valoarea restantelor a scăzut constant si a ajuns la un nivel acceptabil, avînd în vedere că valoarea împrumuturilor cu care titularii nu mai puteau tine pasul cu graficul de rambursare se cifra la circa 300 milioane de lei. Defalcat, populatia si afaceristii au luat din diverse bănci aflate pe piată în anii din urmă împrumuturi în moneda natională de 1.374,3 milioane de lei. Plătile sînt în grafic la credite în lei care însumează 1.309,5 milioane, iar restantele au scăzut constant si au ajuns acum la 64,8 milioane. Cea mai mare parte a creditelor în lei fuseseră contractate de persoanele fizice care s-au împrumutat cu circa 752 milioane de lei, din care numai 224,5 milioane au fost credite imobiliare. Împrumuturile în valută sînt mult sub cele în moneda natională, si totalizează 717,1 milioane de lei. Pentru 653,8 milioane lei plătile sînt în grafic, iar bancherii îsi fac griji numai pentru diferenta de 63,3 milioane de lei. Si aici populatia are cea mai mare parte din împrumuturile totale, cam 460 milioane de lei, din care 242 milioane lei sînt credite pentru locuinte. Cei care nu au fost apăsati de datorii au reusit chiar să facă ceva economii si au strîns în conturile în moneda natională vreo 793 milioane lei, iar în cele în valută sînt economii care totalizează vreo 392 milioane lei, ceva mai mult decît la început de an.

