Să vezi cum as face io... (I) 7 La taifas







Mărturisesc că nu mică mi-a fost mirarea când, într-o bună dimineată, m-am trezit cu badea Gheorghe, o veche cunostintă, la usă. M-am grăbit să-l întreb:

- Ce s-a întâmplat, bade Gheorghe? Stiu că nu-ti sunt pe plac drumurile la oras. Te supără ceva, esti cumva bolnav?

- Nici vorbă, domnu' doctor, multămesc lu' Dumnezeu că m-o ferit de necazuri cu sănătatea. Altele mă pun pe drumuri. Numa' ce am venit la mata, că esti om cu scoală, să mă sfătuiesti dacă să merg mai departe, ori să-mi văz d-ale mele. Că... vreau să trimit o scrisoare la ăi mai mari si cu putere de la Bucuresti si nu stiu cum s-o chitesc: deschisă ori închisă? Cum a fi mai bine?

- Bată-te Dumnezeu cu norocul, că tot sugubăt ai rămas. Dacă e să fiu cinstit, cred că ori închisă, ori deschisă, ai să-ti bati gura degeaba, că nimeni nu se uită la dumneata, cei mari or să facă tot cum le vine lor mai bine la socoteală.

- Ba eu nu zic asa si tot nu m-as lăsa, că vezi dumneata poate că s-or lumina si ei... Brâncus aista al nostru, fie de-a pururi pomenit, a gresit cu „Cumintenia pământului“. Că o luat-o toată câtă era si o închis-o în piatră. Ce să mai rămână pentru noi? La drept vorbind, el s-o gândit la pământul nostru, da' când văz atâtea si atâtea semne că nicări în lume, cumintenia nu dă pe dinafară, cum să nu te întrebi unde o să ajungem? Nu mai stim cum să ne fălim, pe dreptate, nu zic ba, cu toate năzdrăvăniile astea, cu mobil, MP3, tăblite, fezbucuri si câte altele, de te miri cum nu se încurcă itele din mintea omului. Da' el, omu', tot pe loc o rămas, dacă nu cumva s-o înrăit si s-o afurisit si mai tare, s-o întors cu fata cătră trecut, ba as zice că chiar la sălbătăcie, la ghioagă ori la petroiul slobozit spre unia care nu ti-or gresit cu nimica. Unde dracu' (iartă-mă, Doamne, că i-am pronuntat numele!) să mai afli un loc în care să stii că după ce ai iesit din casa ta, în trebile tale, ai să te mai întorci viu sau teafăr?

- Ei, bade Gheorghe, nu pot să zic că nu ai dreptate, dar asa e croită lumea asta a noastră, nici eu nu-s prea multumit de ea, dar nu prea avem ce face. Spune-mi mai bine ce ai vrea să scrii la marii nostri.

- Domnu' meu, nu stiu cum se face, că si eu si 'mneata am trăit vremuri anapoda, nu zic ba, n-am zburdat ca iezii pă câmp, da' mai cu bune, mai cu rele, parcă lucrurile erau mai asezate si mai puteai să te sprijini pe ceva. Acuuuu', ce să zic, parcă e un blestem, dăm înapoi ca racul, zi de zi, nimic nu se mai leagă, nimic nu ne mai reuseste, dăm ca Irimia cu oistea-n gard la tot pasul, trăim tot mai greu si mai prost, în vreme ce unii huzuresc ca în sânurile lu' Avram, chiar dacă nu pe merit, ci pe rusine. Nu ne mai întălegem, precum surzii cu orbii, ne hărtuim fără preget, facem spume la gură de-atâta vorbărie fără rost, doar de dragu' spusei, ba uite că trebuie să tremurăm iar de frica războiului, ducă-se pe pustii. Da' altfel, unde te uiti, unde te învârtesti, numai de destepti dai, care văd, constată, descoperă si stiu la perfectie, care mai de care ajunge la rădăcina răului si arată cu degetul către ticălosi, da' mai departe... nimic. Nu vine unul să spună, gata, s-a terminat, uite cum tre' să facem, că sar altii, puzderie, să-l întoarcă. Tare mi-i că ne-om scufunda si nimeni n-o să ne mai aducă la suprafată. Altfel, să-ti zic io, om cu carte putină, da' cu viata trăită, cam cum si ce as face si-as drege. De-aia vreau să scriu.

- Bine faci, numai adastă oleacă, să umplu două ulcelcute, cum îti plac dumitale, cu un strop din sângele Domnului, că numai ce mi l-a adus-o un apropiat, pentru Sfintele Pasti. N-o fi moarte de om, s-or potrivi vorbele mai bine si ne-om lumina.

- Stii... poate că nu m-as fi pornit la drum, da' ce m-o supărat, mai amu' ceva vreme, Chiriac or Târâiac ăsta al nostru, ăl cu mustată, perciuni si barbă ca ale lu' Frant Iosif (să mă ierte Dumnezeu, m-am întrebat odată dacă dă cu niscai gaz pe ele, să nu să încuibeze niste păduchi) ăl de măcelăreste fără frica lu' Dumnezeu, mistretii ăia, ce dacă sunt ai lui?, când l-am auzit cu urechile mele la teveu, că el să are mai bine cu hotu' decât cu prostu'. Cum să slobozesti asemine gând, de să te auză si altii, decât numa' dacă si tu esti ditamai hotomanu', încă neprins si te dai negustor cinstit ? Mai că-mi venea să-l scuip în obraz

- Bade Gheorghe, nu lua seama la toate de pe sticla televizorului, omul mai dă în mintea copiilor când îmbătrâneste. Nu are el grija noastră, ci doar să mai pună doi gologani peste câti are. Curati, murdari, nu stăm noi să vedem ce si cum. Spune mai bine cum e cu scrisoarea...

- Stai s-o iau pe îndelete, că nu e chiar simplu, că multe sunt de închipuit ori de îndreptat. Cea mai grea si mai urgentă, da' si fără dezlegare usoară este a puscăriilor. Păcat de Dumnezeu că încep cu ele, fiindcă nu-i am la suflet pe ăi de ajung acolo. Nu sunt oameni de treabă, oricum ar întoarce-o ei si avocatii lor. Si s-or înmultit ca ciupercile după ploaie, de ai zice că mai multi ar trebui să fie în puscărie ca afară. Ei bine, nimic de zis, i-ai pedepsit, i-ai pus după gratii, nu mai poti să-i pedepsesti a doua oară si să-i tii grămadă ca sardelele, să nu aibă nici aer de respirat. Asa făcea vechiul regim cu politicii, doar ca să-i isprăvească. Acum... de, s-o întors lumea, esti obligat să le faci conditii ca să-si ispăsească pedeapsa.

- Ai dreptate, ceva trebuie făcut... dar usor nu e.

- Stiu, da' să-ti zic ce as face io: condamnatii care au ispăsit o parte bună din pedeapsă (trei sferturi, două treimi sau cât or hotărî cei mari), să fie liberati. Si asta fiindcă, suntem oameni, pedeapsa nu se cântăreste cu balanta, cu suta de grame or cu centimetru'. Toată pedeapsa are în ea o sământă de întâmplare sau noroc. Sigur că stie el judecătorul, că de-aia e judecător, din experienta lui or a altora, unde să scurteze sau să adauge ceva, da' tot rămâne loc de discutie. Asa s-ar mai răsfira locurile din puscărie, până s-or construi unele noi.

- Da, ar fi o solutie, dar nu crezi că ar fi mai simplu cu gratierea ori amnistia ?

- Doamne păzeste! Cum ti-a putut iesi asa ceva din gură ? Apăi, nu te supăra, credeam că esti mai mintos la asemine lucruri. Păi diferenta e mare, se vede de la o postă. Prin amnestie sau cum îi zici mata, îl iert de pedeapsă. Asta înseamnă că îi iert si fapta. Or, eu zic că faptele, numai singur Dumnezeu le poate ierta. Cu scurtarea pedepsei e altceva. Si fapta si pedeapsa rămân la locu' lor, oamenii doar ce întind o mână spre îndreptare vinovatului. Ba oamenii legii pot opri de la scurtarea pedepsei pe unia care nu mai au leac, stiu ei mai bine. Si mai departe, cei care se dovedesc oameni cuminti le ajunge si o zi de închisoare si bagă la cap, în vreme ce răulenii ori ăi fără cale de îndreptare or să se întoarcă după gratii mai devreme ori mai târziu.

- Bade Gheorghe, chiar că n-ai trăit degeaba. Frumos judeci si uite că am să te ajut să scrii scrisoarea, ba s-o si trimiti...

- Numai că cu ce ti-am spus, n-am terminat, că mă frământă destule altele care se cer limpezite. Si atâta vreme cât mai am judecată, nu m-as da în lături să mai aduc la lumină niscai gânduri. Si dacă tot am pornit cu judecătile si cu dreptatea, stai să-ti mai zic ceva, ca să terminăm cu ele...

- Mă gândeam că ai să vrei să vorbesti de sănătate. Stii... sunt mai acasă, pot să-mi dau cu părerea... N-as vrea să te feresti, doar fiindcă si eu tin de breasla doctorilor.

- Nu te grăbi, domnu' doctor, doar nu-s chiar atât de prefăcut. Cum as putea să las la o parte, taman ce ustură cel mai tare? Că dacă n-ai sănătate, degeaba mai vrei să ai ceva alta. Ai putintică răbdare, stii vorba, că sunt altele mai în fată. Uite... nu o singură dată m-am gândit că, pentru noi românii, tare e greu să-ti cauti si să-ti găsesti dreptatea. Mi-aduc aminte cât te-ai cătrănit că a trebuit să te judeci mai bine de doi ani de zile cu Casa de Pensii si, pân' la urmă te-ai lăsat păgubas. Multă lume necăjită să plânge de dreptate si nu mai stie cum să facă să ajungă la ea. Am trecut si eu prin destule judecăti, am mai auzit de unii si de altii si toti au pătimit.

- Asa-i bade, dar ca să ajungi la adevăr si dreptate e cale lungă.

- Nu, nu, calea nu e lungă, oamenii o lungesc, trag de ea, fiindcă au de câstigat. Uite cum as face io : simplu, mai întâi si mai întâi, as da un ordin ca nici o pricină ajunsă la judecată, să nu dureze mai mult de (zic si eu la întâmplare), trei ori maxim sase luni de zile. Dreptatea nu se coace precum cozonacul la dospit. Dreptatea o ai ori n-o ai. Sigur că nu toate procesele sunt la fel, da' sistemul ăsta cu ani si ani de zile pentru un proces nu mai înseamnă dreptate. Stiu că îmi iau în cap toată suflarea avocatilor, dar amânarea cauzei este prima chichită pe care tinerii o învată. De la ăi bătrâni. Si o folosesc cu sârg. Ai văzut cum merg trebile la tribunal? Când intră completu' în sală, prima si prima lucrare e amânarea cauzelor: 5, 12, 33, 49, 76 si asa mai departe. Vreo întrebare despre motivele amânării? Nici vorbă! Poti s-o condamni pe doamna judecătoare că amână peste două săptămâni? Nu, fiindcă tot mai rămân destule cauze din cele peste 100 trecute pe listă pentru ziua respectivă. Mai mare păcatu'. Păi când amâni si tot amâni cauza, sigur că ajungi la o avalansă de cauze si cedezi. Solutia ar fi la mintea cocosului: nici o cauză nu intră pe rol până când dosarul nu este complet, gata pregătit de judecată. Nu te mira, că nu e nărozie. Avocatii stiu, bine-mersi, ce trebuie să contină un dosar. În sistemu' de acum, dosarul se deschide cu o singură foaie, cu chemarea în judecată a părtii adverse. Si apoi, la fiecare termen se mai adaugă o adeverintă, un martor, unul mai lipseste, altădată avocatul este prins în altă actiune si uite asa, cauzele cele mai simple, elementare, grosu' dosarelor, durează ani si ani de zile. Dacă mai punem la socoteală si planificarea aia aleatoare ori cum naiba îi mai zice, altă năzbâtie pitrocită de vreo minte interesată... adio dreptate. Poti să mori înainte de a afla cum e cu adevăru'. Si ne mai mirăm că Strasburgu' sau Bruxelu' ne pun la plată de despăgubiri? Cine plăteste? Statu' adică tot noi, amărâtii.

- Apoi, bade Gheorghe... zău că nici că mă asteptam la dumneata să mai iei aminte la atâtea câte sunt...

Articol afisat de 279 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Virgil RĂZESU)