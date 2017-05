A licitat, a cîstigat dar s-a răzgîndit • cîstigătorul licitatiei pentru modernizarea Parcului de sub Cetatea Neamt nu a mai semnat contractul cu primăria • procedura de concesionare a terenului se va relua în perioada următoare •

Găsirea unui investitor pentru modernizarea parcului de sub Cetate si amenajarea unui strand în incinta acestuia se dovedeste a fi un obiectiv greu de realizat de către autoritătile locale. Persoana care cîstigase licitatia organizată pe la începutul anului s-a răzgîndit si nu s-a mai prezentat să semneze contractul cu administratia urbei, astfel că procedura se va relua în perioada următoare, potrivit informatiilor prezentate de viceprimarul Vasile Apopei în sedinta Consiliului Local Tîrgu Neamt de la sfîrsitul lunii aprilie. „Cîstigătorul licitatiei trebuia să se prezinte pînă pe 17 aprilie să semneze contractul cu primăria, dar acest lucru nu s-a întîmplat. Am primit o solicitare din partea lui, cu 10-12 puncte, am avut o discutie cu respectiva persoană si i-am explicat că odată ce a luat caietul de sarcini si-a asumat ce licitează. Cert e că nu a vrut să mai semneze contractul. Nesemnînd, a pierdut statutul de cîstigător si garantia de participare, o sumă de pînă la 15.000 lei. Urmează reluarea procedurii de licitatie“, a anuntat viceprimarul. Reamintim că, în ianuarie 2017, CL a adoptat o hotărîre prin care suprafata de 10.350 mp a fost scoasă ulterior la licitatie în vederea concesionării. Cîstigătorul avea obligatia de a realiza o unitate de alimentatie publică si un bazin de înot. Ca să aibă siguranta că lucrurile se vor misca cît se poate de repede, consilierii au stabilit si termene precise, dorindu-se realizarea investitiei în 12 luni de la obtinerea autorizatiei de constructie. O altă conditie cerea păstrarea arhitecturii specifice zonei dominată de Cetatea Neamt. Pretul de pornire pentru licitatie a fost de 3 lei/mp/an, rezultînd 31.050 lei/an, bani ce urmau a fi achitati cu titlu de redeventă la buget, după finalizarea investitiei. Dacă concesionarul nu termina lucrările în termenul prevăzut în contract, acesta datora si redeventa de la data semnării procesului verbal de predare-primire a terenului. Conform prevederilor legale, în parc se poate construi doar pe 10% din suprafata spatiului verde, respectiv 874,3 mp. Pentru a face loc noilor amenajări, constructiile vechi si degradate au fost desfiintate. Conducerea Primăriei Tîrgu Neamt a obsinut, în decembrie, aprobarea consilierilor locali pentru demolarea clădirii vechi din piatră, a terasei betonate si a unuia din fostele bazine de înot. Încă din luna noiembrie, alesii au aprobat trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat si scoaterea lor din functiune, dată fiind starea avansată de degradare. Clădirile au fost edificate în anul 1978, iar bazinul de înot în 1976, si de atunci încoace nu au mai fost renovate sau reabilitate. Valoarea de inventar la data de 31.12.2016 era de 25.200 lei pentru clădire, 58.300 lei pentru terasă, respectiv 58.300 lei, pentru bazinul de înot. De ani buni, autoritătile din orasul de sub Cetatea Neamt încearcă să găsească un investitor pentru parcul amintit. S-au căutat si alte variante, de atragere de fonduri guvernamentale sau europene. Prin august 2016, Primăria Tîrgu Neams si-a anuntat si intentia de a demara un proiect de anvergură pentru construirea infrastructurii de agrement în parcul de la baza Cetătii, prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Dezvoltarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.

