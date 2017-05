Gândirea cu premeditare a alesilor nostri. Turnul lui Stefan cel Mare lângă Marele Zid Chinezesc O stire locală recentă a fost menită să stârnească o stare emotională celor care au avut sansa să intre în posesia ei. În rezumat, stirea evidentia că deputatul PNL de Neamt, domnul Mugur Cozmanciuc, îngrijorat că Turnului lui Stefan cel Mare din Piatra Neamt, nu i se acordă importanta cuvenită, doreste cu ardoare ca acest obiectiv să fie inclus în Lista Patrimoniului Mondial (LPM) - UNESCO. Proaspăt intrat pe lista personalitătilor nemtene, transferat din Iasi pentru a compensa deficitul dezastruos de imagine a conducerii PNL Neamt, domnul deputat s-a simtit obligat să marcheze teritoriul cu o initiativă, menită să ne lase cu gura căscată de-a dreptul. Asta pentru că nici unui muritor de rând nemtean nu i-a trecut prin cap vreodată să bage Turnul direct în Patrimoniul Mondial, alături de alte obiective celebre. Stirea, jurnalistică de fapt, ne-a dezvăluit cum a fost demarată initiativa cu Turnu. Domnul deputat a lansat o interpelare ministrului Culturii si Identitătii Nationale în legătură cu Turnul lui Stefan cel Mare. Initiativa cu interpelarea a fost promovată public de domnul deputat în propria circumscriptie si trebuie să recunosc că pe mine nu a avut darul să mă impresioneze prin originalitate. De multi ani, fiecare deputat crede că îsi fericeste electoratul ori de câte ori anuntă public că a mai lansat o interpelare la adresa Guvernului. Pentru că interpelarea se lansează în scris si răspunsul poate veni tot în scris, deputatul poate excela doar în genul epistolar. Dar fiind vorba de Turnul lui Stefan cel Mare mi-am zis că si în conditiile în care s-a publicat stirea cu interpelarea, aceasta ar trebui primită cu îngăduintă în Neamt. O interpelare este lansată, în momentul în care deputatul o dezvoltă, dar rămâne în stenogramă pentru posteritate. La o interpelare, ministrul este obligat să-i răspundă deputatului, dacă subiectul este legat de politica Guvernului. Din dialog, ministrul tot scapă o promisiune, ori un porumbel, cu care deputatul îl are la mână din stenogramă. În fond, aici este cheia interpelării. Scenariul mi s-a părut controversat si am avut curiozitatea să citesc „interpelarea“ domnului deputat Mugur Cozmanciuc din martie 2017. Am citit-o si m-am dezumflat, precum un cauciuc în urma întâlnirii cu o mână de cuie zvârlite în carosabil. „Interpelarea“ nu era de fapt o interpelare, ci o listă cu trei banale întrebări, pe care domnul deputat le-a adresat epistolar ministrului. La care, ministrul tot epistolar îi va răspunde, dacă nu uită între timp. Dintre cele trei întrebări, întrebarea mai la obiect era următoarea: „Reprezintă caracteristicile Turnului lui Stefan cel Mare repere pentru Minister, astfel încât acesta să declanteze procedurile pentru includerea Turnului în Patrimoniul Mondial? Un ministru al Culturii trebuie să dea dovadă de elegantă si am convingerea că domnul deputat va primi un răspuns pe care nu putini nemteni isteti îl cunosc deja. Domnul ministru îi va indica domnului deputat care este legea si paragraful în care sunt detaliate căile de urmat. Că, decât să citesti legea, mai bine întrebi un ministru. Există riscul ca ministrul Culturii să rămână interzis de nestiinta nemtenilor, reprezentati de domnul deputat. Domnul deputat Mugur Cozmanciuc trebuie să stie că în momentul în care a descălecat la Neamt nu s-a dat jos de pe cal în pustiu. Existau si aici, ca si în Iasi, oameni preocupati de soarta obiectivelor de patrimoniu. Se stie că pentru a fi incluse în LPM, obiectivele trebuie să astepte pe Lista Tentativă a României (LTR), în care există în prezent doar 15 obiective, printre care, Biserica Trei Ierarhi din Iasi, centrele istorice Alba Iulia si Sibiu, iar din Neamt doar Mânăstirea Neamt. Nu cred că există nemtean care să nu aibă Turnul lui Stefan cel Mare lipit de suflet, dar nu am auzit să existe vreun străin care doreste cu ardoare să vină în România, pentru a vedea Turnul lui Stefan cel Mare. Pentru a fi avansat din LTR în LPM, obiectivul trebuie să fie cu potential de valoare universală exceptională recunoscută. În LTR nu pot ajunge decât obiective de importantă natională - de categoria A. În Neamt există 524 monumente istorice, de arhitectură, cult si situri. Dintre acestea doar 90 sunt de importantă natională si doar Mânăstirea Neamt este avansată în LTR. Printre altele, din România sunt incluse în LPM - UNESCO opt biserici din judetul Suceava, opt biserici din lemn din Maramures si sapte biserici fortificate din Ardeal. În cazul nostru, ar fi o impietate să plasezi Turnul lui Stefan cel Mare în afara obiectivului Biserica Sfîntul Ioan din cadrul Curtii Domnesti, care a avut acelasi ctitor. Asa că initiativa domnului deputat, rezumată la o întrebare, trebuie reformulată si redirectionată. Întrebarea reformulată ar trebui să sune astfel: „De ce complexul Biserica Sfîntul Ioan si Turnul clopotnită, a cărui ctitor a fost Stefan cel Mare, nu poate fi inclus în Lista Tentativă a României?“ si ar trebui redirectionată spre Consiliul Judetean Neamt, unde îsi are sediul cel capabil să răspundă. Oameni cu initiative în Neamt mai există si nu putini, dar prea se trezesc unii „interpelând“ cu întrebări ca să se afle în treabă, mutând Turnul lui Stefan cel Mare lângă Marele Zid Chinezesc.

