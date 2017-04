Marea dintre munti, zor cu pregătirile de sezon • firmele cu activitate în turism din zona barajului de la Bicaz fac ultimele retusuri înainte de deschiderea sezonului cald • cam toti sînt pregătiti să-si întîmpine clientii si speră ca anul să fie măcar la fel de bun ca cel anterior • Deschiderea sezonului turistic al anului 2017 bate la usă, iar pentru Bicaz obiectivele de profil din jurul lacului de acumulare constituie punctele de atragere a turistilor. Nu întîmplător, în cadrul acestora, fie că e vorba de firmele Moldorurism, Ancora, Dradia ori Munteanu, ieri pregătirile erau în toi. „Numai mîine nu-i poimîine si începînd cu 1 mai, se impune să deschidem larg portile turismului pentru sezonul cald al anului 2017. După cum se vede, lucrăm din plin, asta pentru a elimina timpul pierdut datorită vremii neprielnice din zilele trecute. Oricum, fie ce-o fi, luni, 1 mai, asteptăm turistii cu întreg complexul de servicii, compus din cazare, alimentatie si plimbările de agrement cu vaporasul sau hidrobicicleta. Anul trecut a fost unul bun si sperăm din suflet ca si anul acesta, dacă timpul ne va ajuta, să fie măcar la fel“, a declarat Olimpiu Niculescu, director general al Moldoturism, care veghea îndeaproape starea lucrurilor. Aceeasi preocupare si la Motelul Cristina apartinînd firmei Dradia. „Sîntem în pregătiri, desi noi am avut activitate neîntreruptă, numai că ziua de 1 mai constituie intrarea oficială în sezonul turistic 2017 si, ca atare, turistii ce ne vor călca pragul trebuie primiti cu bratele deschise. Dacă e să privim la sezonul turistic al anului trecut, nu pot spune că n-a fost unul bun. Sperăm ca si acesta în care intrăm să fie la fel. Pentru lunile mai si iunie avem deja contracte cu unele grupuri, ce doresc să organizeze diferite evenimente la noi. Dacă e să avem o nemultumire, aceasta se referă la angajarea de personal, care nu se omoară să ocupe un loc de muncă cu acte-n regulă si cu o retributie motivantă“, a spus Vasile Pascu, administratorul firmei Dradia. Cît priveste societatea Munteanu, baza turistică se arăta a fi gata de a-si primi clientii. La prezenta noastră acolo se lucra la unele înscrisuri publicitare si la detalii privind curătenia. „Noi sîntem pregătiti pentru a întîmpina turistii, care de la an la an sînt tot mai multi. De asta am fost nevoiti să amenajăm si vreo 30 de locuri de cazare la care se lucrează în prezent. Pe doritorii de a zăbovi peste noapte îi anuntăm că deocamdată nu putem să le oferim cazare, dar cît de curînd o vom face. Cu plimbările de agrement stăm bine, avînd trei ambarcatiuni, respectiv Tusnad, Izvoru Alb si Bradul, care în functie de numărul de locuri, se adresează grupurilor de diverse mărimi“, a declarat Viorel Munteanu, administratorul firmei ce-i poartă numele. De la acesta aveam să aflăm că săptămîna viitoare va participa la licitatia pentru igienizarea luciului de apă, activitate pe care cu un an în urmă a pierdut-o, desi avea experientă si logistica unei astfel de actiuni. „Sper ca anul acesta să cîstig licitatia si drept urmare să mă implic în curătarea apei de pet-uri, în special, dar si de alte deseuri“, am mai aflat de la sursa citată. De altfel, ca urmare a cresterii nivelului apei, după spusele administratorilor de firme de turism din zona baraj, flagelul pet-urilor de pe luciul de apă a început să-si scoată coltii. În aceeasi zonă turistică se află un alt punct de mare atractie, constînd în Hotelul si Restaurantul Ancora, care din nefericire nu-si va putea primi turistii începînd cu prima zi a sezonului, patroana motivînd că „încă mai sînt în lucru unele activităti de organizare si amenajare a spatiilor“. Asadar, una peste alta, zona baraj, loc de agrement pentru turisti doritori de a petreci clipe de liniste la malul apei în care se oglindeste verdele muntelui, este în mare pregătită să-si întîmpine clientii, asta începînd cu luni, 1 mai, dar numai dacă vremea va fi prielnică. Trebuie totusi mentionat că desi oamenii muncesc cu sîrg la stergerea urmelor lăsate de iarna care si-a întins peste limite tentaculele, acestea încă se văd în spatiile dintre obiectivele turistice. La imaginea generală, care nu prea place ochiului, se adaugă si imaginea dezolantă a malurilor creată prin scăderea alarmantă a nivelului apei din lac. „Am multi ani de cînd lucrez aici, dar asa nivel scăzut al apei nu am întîlnit. A mai fost în 2012, dar nu chiar asa“, a spus căpitanul Alexe Nichifor, seful Căpităniei Portului Bicaz, ce tine de Autoritatea Navală Română.

