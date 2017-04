Primarul: „PSD vrea să pîrjolească Piatra“ • aceasta este opinia primarului Dragos Chitic • liberalii acuză cheltuielile făcute de directorii societătilor subordonate consiliului local • „Amendamentele noastre au fost respinse de majoritatea din jurul PSD pentru că trebuiau să-si protejeze directorii numiti de partid“, a declarat Romel Bîrjoveanu, liderul grupului consilierilor PNL • Liberalii pietreni continuă ofensiva pe toate fronturile împotriva aliantei majoritare PSD-PMP-ALDE care pică pe bandă rulantă proiecte de hotărîre în Consiliul Local. Acesta a fost subiectul principal al unei conferinte de presă sustinută vineri, 28 aprilie, de primarul Dragos Chitic alături de o parte dintre consilierii liberali. „În sedinta de Consiliu Local de ieri (joi, 27 aprilie n.red.) alianta PSD-PMP-ALDE s-a opus la mai multe proiecte de hotărîre benefice pentru comunitate, cel mai important fiind proiectul care ar fi permis deschiderea rapidă a Pietei Centrale. Avem o piată nouă, atît de asteptată, dar o tinem închisă. Pe de o parte, există risc de degradare ca la orice constructie nefolosită, pe de altă parte, bietii comercianti vînd în conditiile pe care le cunoastem cu totii, iar pietrenii nu mai înteleg nimic. Paradoxal, observ că nici consilierii celor trei partide care formează majoritatea în CL nu mai înteleg nimic, nu înteleg de ce nu li se dă încă undă verde de la partid să deblocheze situatia si sînt pusi în situatia de a prezenta argumente penibile prin care se descalifică fiecare dintre ei ca persoană. Personal, cred că le este rusine să meargă pe stradă pentru că nu ar sti ce să răspundă la întrebarea «de ce nu deschideti Piata Centrală?» După cum sigur ati observat atunci cînd sînt provocati la dezbatere în consiliu se pierd, dau explicatii care îi duc în derizoriu, rămîn rigizi si transmit un semnal evident că nu li se permite să miste în front. Trebuie să facă asa cum li s-a spus pentru că altfel li se taie capul“, a declarat primarul Dragos Chitic. Întrebat dacă liberalii vor participa la dezbaterea propusă de social-democrati pentru marti, 2 mai, privind caietul de sarcini pentru licitatia privind administrarea Pietei, acesta a răspuns că nu are nici o garantie că marti chiar va avea loc o dezbatere. Însă a reafirmat dorinta si disponibilitatea liberalilor de a participa oricînd la astfel de discutii. Un alt front de atac l-a constituit situatia cheltuielilor făcute de, sau pentru sefii societătilor subordonate CL. „Noi am făcut cîteva amendamente care evident că au fost respinse de majoritatea din jurul PSD pentru că trebuiau să-si protejeze directorii numiti de partid si consiliile de administratie. Singura societate a Consiliului Local care a venit cu propunere de buget pe minus a fost SC Parking. Este de neconceput ca o societate care doar trasează dungi pe asfalt si încasează de la populatia orasului să fie pe minus. E vorba de 82.380 lei si, culmea, pentru anii următori societatea estimează un buget tot pe minus. Cu toate că ar avea de unde să reducă cheltuielile, si anume din cele ale contractului de mandat, de 136.000 lei, din cheltuieli de protocol si reclamă, 28.713 lei, din sporuri, prime si bonificatii, 73.000 lei, si din bonusuri, 54.000 lei. O altă societate la care cheltuielile si nu numai cheltuielile sînt după bunul plac, este Locativserv, unde întîlnim: cheltuieli aferente contractului de mandat de 136.000, 14.400 lei pentru protocol si reclamă. Sunt curios să-l întreb pe director ce înseamnă 120.000 lei pentru alte cheltuieli, atît timp cît în 2015 erau doar 15.000 lei pentru asa ceva. Bonusurile sînt de 222.000 lei , duble fată de anul 2015, tichete de vacantă 65.000 lei. Societatea Publiserv a fost beneficiarul unui buget de 220 miliarde lei anul trecut, iar risipa de bani a fost la ea acasă. Avem acum cheltuieli aferente contractului de mandat de 481.000 lei, din care pentru directori - 360.000 lei, iar pentru CA - 121.000 lei, cheltuieli de protocol de 22.000 lei, reclamă de 30.000 lei, cheltuieli cu sponsorizările de 16.000 lei, sporuri, prime si bonificatii 515.000 lei, bonusuri 330.000 lei. Toate acestea în conditiile în care societatea are un singur client: Primăria Piatra Neamt. Într-o piată concurentială, cheltuielile cu reclama si bonusurile sînt justificate, dar din moment ce astepti să primesti comandă de la primărie, cît de justificate sînt aceste cheltuieli? Mai mult, la nivelul orasului există un val de nemultumire fată de unele societăti“, a declarat Romel Bîrjoveanu, liderul grupului consilierilor locali PNL. Întrebat de ce societatea Salubritas, plasată de unii în „ograda liberală“, a fost ocolită de amendamente privind tăieri de sume pentru astfel de cheltuieli, Bîrjoveanu a explicat că aceasta este singura care a adus bani din surse externe la buget. Acuzele la adresa „majoritarilor“ au fost reluate de primar: „După cum ati observat, alianta majoritară din Consiliul Local Piatra Neamt, PSD-PMP-ALDE, stopează dezvoltarea orasului, blochează investitiile, iar votul din CL este doar executia unei comenzi politice venită de la partid, în detrimentul bunei functionări a orasului si a pietrenilor. În concluzie, functionarea Consiliului Local este deficitară. Cei din alianta PSD-PMP-ALDE au o atitudine distructivă, nu au înteles încă faptul că au ajuns consilieri locali prin votul cetătenilor pentru a le sustine interesele, pentru a le face viata mai bună, si nu pentru a perturba grav functionarea orasului“. Care a concluzionat „plastic“: „PSD vrea să pîrjolească si Piatra Neamt“.

Articol afisat de 289 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)