Clubul, piata, dublul limbaj... • sedinta ordinară de CJ a fost una linistită • cu o exceptie: proiectul privind preluarea fostului Club Petrotub • liberalii s-au opus • ei au fost amenintati cu judecata • Sedinta ordinară de Consiliu Judetean de vineri, 28 aprilie, a fost una linistită. Au fost 29 de proiecte, din care a picat doar unul, chiar dacă si pe la altele PNL s-a abtinut sau a votat împotrivă, însă a functionat majoritatea PSD-PMP-ALDE. De altfel erau si proiecte cu un pronuntat caracter „tehnic“, privind aprobarea unor asocieri pentru realizarea unor actiuni sau investitii de interes judetean, aprobarea unor organigrame, luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri din patrimoniul judetului, aprobarea executiei bugetare etc. Cît priveste proiectul care a picat, era referitor la „recuperarea“ fostului Club Petrotub. Dat de judet Primăriei Roman si pe care judetul ar vrea să îl ia înapoi. Pentru a-l folosi la ceva. Nu e prea clar la ce sau încă nu e stabilit definitiv, în conditiile în care unii initial au vorbit despre un spatiu pentru bolnavii cronici, altii despre implicarea Directiei Generale de Asistentă Socială, ba chiar despre un spatiu destinat rezolvării problemei delincventei juvenile. Cert este că reprezentantii CJ Neamt sustin că Primăria Roman ar fi subînchiriat parte din imobil fără acordul lor si ar fi încasat bani, ceea ce ar fi pe lîngă întelegerea initială, si acum vor clubul înapoi. Pentru ca acest lucru să se întîmple ar fi fost nevoie de două treimi din voturile consilierilor judeteni, lucru care n-a fost posibil datorită opozitiei liberalilor. Care au fost si amenintati de presedintele Ionel Arsene că e posibil să fie actionati în instantă că ar priva buget de niste bănuti ce ar putea fi încasati dacă respectivul imobil ar ajunge înapoi în „ograda“ judeteană. Alesii PNL nu au părut prea impresionati de amenintare si i-au sugerat sefului CJ să rezolve problema cu Primăria Roman. Nu e datoria noastră să dăm dreptate vreunei părti si considerăm că o instantă este cea mai în măsură să transeze diferendumul si să stabilească dacă fostul Club Petrotub e folosit sau nu conform întelegerii initiale, dacă încasează sau nu cineva nemeritat sau chiar ilegal niste bani si dacă e sau nu prejudiciat bugetul. Grija manifestată însă de presedintele CJ pentru acest din urmă aspect - pe modelul un bun al judetului care nu e „folosit“ cum trebuie si nu produce venituri - ne-a trimis cu gîndul la o situatie similară. Nu la judet. Ci la Piatra Neamt. Acolo unde un imobil, mult mai important credem noi, si anume Piata Centrală, zace la fel de nefolosit. Si produce pagube la buget în loc să producă venituri. Ca să nu mai vorbim de disconfortul comerciantilor si pietrenilor care-si fac cumpărăturile în improvizatia de piată din prezent. Basca se mai infiltrează si apa în clădire pentru că nu are cine să curete zăpada cînd se întîmplă să ningă. Asa cum a fost în urmă cu cîteva zile. În consecintă, pentru a scăpa de orice suspiciune de dublu limbaj sau unii ar putea spune chiar ipocrizie, ne asteptăm ca Ionel Arsene să-i convingă pe consilierii locali ai PSD, cei care se opun oricărui proiect privind deschiderea pietei, utilizînd explicatii ce frizează mai mereu penibilul, să-si schimbe atitudinea. Că de actionat în judecată nu credem că ar avea cum. Iar piata să producă venituri la buget cît mai rapid si satisfactie pentru cei care tîrguiesc acolo. Numai că nu e prima dată cînd există suspiciuni de dublu limbaj. Am mai avut un exemplu recent, cînd alesii pietreni ai PSD îi furau scaunul de sub sezut administratorului public al Piatrei - asa o fi bine, nu contestăm - dar făceau acest lucru taman în perioada în care se usca cerneala pe contractul unui administrator public la judet. Putină consecventă si egală abordare a unor astfel de situatii nu credem că ar strica. Altfel, unii s-ar putea gîndi că nu am depăsit stadiul de „sus ai nostri, jos ai lor“. În conditiile în care primăriile Piatra si Roman sînt liberale, iar judetul e condus de PSD. Si deciziile ar putea să pară a fi luate exclusiv din această perspectivă gresit politică, în total dispret de ceea ce vor cetătenii sau de nevoile lor.

