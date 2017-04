Pinalti, sentinte definitive în două din sase dosare • Gheorghe Stefan a fost condamnat definitiv în dosarul „Bani pentru partid“ • el a rămas cu pedeapsa de 3 ani pentru care s-a tîrguit cu procurorii • a pierdut, însă, prin confiscare 1,65 milioane de euro si are sechestru pentru recuperarea altor 2,35 milioane de euro • din cele 6 dosare penale pe care le are, numai în două sînt sentinte definitive • Gheorghe Stefan, fostul primar de Piatra Neamt, a fost condamnat definitiv în dosarul „Bani pentru partid“ si a rămas cu pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru care s-a tîrguit cu procurorii anticoruptie. Sentinta a fost dată ieri, 20 aprilie, de Curtea de Apel Bucuresti după ce Pinalti a atacat decizia Tribunalului Bucuresti. Prin aceeasi hotărîre, fostul primar a pierdut prin confiscare suma de 1,65 milioane de euro si i s-a pus sechestru pe mai multe imobile pentru recuperarea altor 2,35 milioane de euro, bani ce reprezintă prejudiciul cauzat. Au fost indisponibilizate două imobile din Piatra Neamt din care unul de 428 metri pătrati, cu multiple dormitoare, beci, piscină si sală de masaj, precum si pe un apartament din Bucuresti. Conform Directiei Nationale Anticoruptie, în perioada 2009 – 2012, Pinalti, în calitate de vicepresedinte al PDL, partid aflat la guvernare, în scopul obtinerii de sume de bani atît pentru el, cît si pentru partid, si-a folosit în mod direct influenta detinută în mediul politic si a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumită persoană. Fostul primar al municipiului Piatra Neamt i-a conditionat acestei persoane mentinerea în functie dacă vor fi atribuite societătii reprezentate de un om de afaceri din anturajul sau o serie de contracte de achizitii servicii si produse IT. Prin încheierea de contracte de către respectiva companie natională - prin licitatii trucate - cu firma omului de afaceri, acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentînd un procentaj prestabilit din valoarea contractelor. „În paralel, inculpatul Stefan Gheorghe i-a promis omului de afaceri că va interveni la directorul companiei, astfel încît firma sa să cîstige licitatiile publice organizate, iar în schimb, a pretins si a primit un procentaj cuprins între 10 si 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat, primind pentru sine si pentru formatiunea politică din care făcea parte suma totală de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile (trimis în judecată de procurorii anticoruptie la data de 28 noiembrie 2016), care cunostea dinainte mecanismul descris anterior si cu care a fost de acord“, conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. În afară de acest dosar, Pinalti a mai fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în cauza Microsoft, el fiind încarcerat. Acolo a pierdut prin confiscare 3,99 milioane de euro. Numai de prima instantă a trecut dosarul spălării de bani prin firma Strong Montaj, unde inculpatul a atacat deja condamnarea la Curtea de Apel Bacău. Alte trei dosare, două cu prejudicierea Poste Române si cel cu obtinerea frauduloasă a licentei pentru Giga Tv sînt încă la prima instantă, toate aflîndu-se pe rolul Tribunalului Bucuresti.

