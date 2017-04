Iarnă după Paste. Iată ce a fost prin Neamt! • ieri, în judet, stratul de zăpadă era de circa 20 de centimetri • drumarii au intervenit pe toate arterele • zeci de localităti au rămas fără energie electrică, afectati fiind peste 33.200 de consumatori • vestea bună ar fi că valul de frig nu ar trebui să afecteze rodul copacilor si culturile agricole •

Primăvara a lăsat locul iernii în Neamt, unde peisajul a devenit complet alb peste noapte, de parcă tocmai fusese sărbătorit Crăciunul, nu Pastele. De miercuri, 19 aprilie, în jurul orei 18, a început să plouă mărunt, după care precipitatiile s-au întetit iar peste noapte s-au transformat în lapovită si apoi în ninsoare, în conditiile în care temperaturile au plonjat binisor sub zero grade. S-a depus un strat consistent de zăpadă grea, apoasă, care a creat probleme atît în ce priveste circulatia pe drumurile publice, cît si în ce priveste alimentarea cu energie electrică, retelele fiind avariate. În unele cazuri, cablurile de alimentare au fost rupte de copacii care s-au rupt din cauza zăpezii, cu atît mai mult cu cît pomii fiind înfrunziti si înfloriti, au retinut o cantitate mai mare de nea. Ieri, 20 aprilie, la primele ore ale diminetii, erau afectate de vremea rea un număr de 18 comune din judetul, iar la ora 13 un număr de 41 de localităti nu aveau curent electric. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă erau afectate Agapia, Bodesti, Borlesti, Zănesti, Pîngărati, Hangu, Grinties, Pipirig, Crăcăoani, Tupilati, Dragomiresti, Negresti, Văleni, Botesti, Băltătesti, Piatra Soimului, Alexandru cel Bun, Petricani, Ghindăoani, Tazlău, Rediu, Mărgineni, Grumăzesti, Dămuc, Bicazul Ardelean, Bicaz Chei, Girov, Bîrgăoani, Răucesti, Gherăiesti, Costisa, Drăgănesti, Farcasa, Gîrcina, Vaduri, Vînatori Neamt, Tibucani, Războieni, David, Moldoveni, Bahna. Partial afectate erau localitătile Piatra Neamt, Bicaz, Roznov si Tîrgu Neamt. Altfel spus, dimineată au fost afectate un număr de 306 puncte de transformare, ceea ce însemna că 33.252 de consumatori nu erau alimentati cu energie electrică. La ora 13 situatia s-a mai remediat si nu aveau curent 21.056 de consumatori, 279 de puncte de transformare nefiind alimentate, 3 linii electrice de joasă tensiune nealimentate total si 8 linii electrice de joasă tensiune fiind nealimentate partial. Chiar dacă reîntoarcerea iarnii a creat destul de multe probleme, în judet nu a fost nici un caz în care persoanele care fac dializă să nu ajungă la spital pentru tratament.



Ce spune prognoza meteo



Pînă ieri, la ora 15, judetul Neamt a fost sub avertizare cod portocaliu de vreme rea, iar meteorologii anuntaseră ninsori, strat de zăpadă consistent si intensificări ale vîntului. Apoi, pînă astăzi la ora 14 sîntem sub o nouă atentionare, de această dată cod galben, cam cu aceleasi fenomene, dar de intensitate mai redusă. Sînt prognozate ploi consistente, ninsori si strat de zăpadă, precum si vînt. În intervalul mentionat, în Moldova vor predomina ninsorile, iar în nordul Munteniei si al Dobrogei vor fi precipitatii mixte. La munte va continua să ningă si se va depune strat de zăpadă. Cantitătile de apă vor depăsi 20 -25 l/mp si pe arii restrînse 40 l/mp. Vîntul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile estice, unde viteza la rafală va fi de 55 - 65 km/h. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Conform informatiilor de pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie ieri, la ora 12 termometrele indicau 1 grad la Piatra Neamt, 2 grade la Tîrgu Neamt si 0 grade la Roman. În vîrf de munte, pe Toaca, erau valori negative, la limita gerului, -9 grade Celsius. Vîntul nu a creat probleme la Piatra Neamt si la Tîrgu Neamt, în schimb în zona de cîmpie, la Roman, la aceeasi oră cei care au iesit din casă au resimtit nu mai putin de -10 grade. Cam la fel era si pe Toaca, unde indicele de răcire ajunsese la -12 grade. La ora 14 lucrurile s-au mai asezat si se resimteau -2 grade la Roman, 2 la Tîrg si 1 grad la Piatra. Si stratul de zăpadă era consistent pe munte, unde erau 28 de centimetri, iar în resedinta de judet meteorologii au măsurat 18 centimetri de nea. Cam 12 centimetri de zăpadă erau la Tîrgu Neamt, iar Roman erau numai 2 centimetri. Conform prognozei de astăzi, 21 aprilie, scăpăm de precipitatii, dar din cauza faptului că în miezul zilei va fi o maximă de -1 grad, ne putem astepta la polei. Noaptea cerul rămîne acoperit, nu sînt precipitatii, dar nici mai mult de -1 grad în termometre. De sîmbătă, 22 aprilie, vremea se încălzeste treptat dar sigur, astfel că de la o maximă de 2 grade, în fiecare zi va fi tot mai cald, astfel că vineri, 28 aprilie, meteorologii anuntă o maximă de 21 de grade în Piatra Neamt.



N-ar fi motive de îngrijorare în agricultură



Singura veste bună din această situatie este faptul că livezile si culturile agricole ar putea scăpa cu bine din iarna venită cînd nimeni nu se mai astepta. „În principiu, culturile agricole ar trebui să nu fie afectate de fenomenele meteo asta deoarece temperaturile scăzute au venit după precipitatiile sub formă de ploaie întîi, apoi sub formă de zăpadă. Acestea au creat un strat izolator pentru plante, care sînt ferite acum de frig. Ar fi fost un real pericol dacă valorile termice scăzute ar fi venit înaintea precipitatiilor. Practic, din cauza zăpezii solul nu îngheată, iar culturile sînt protejate. Asta ar fi în principiu, dar cel mai bine vom vedea cum stă situatia cînd vremea se mai calmează, undeva pe la mijlocul săptămînii viitoare“, a declarat Marcel Tălmăcel, seful Directiei Agricole Neamt. Aceeasi sursă a mai precizat că este o zicală cum că dacă în ianuarie este cald, si au fost vreo 5 zile în perioada Bobotezei, atunci ianuarie se împrumută de la luna aprilie, iar acum iarna si le-a luat înapoi. Inginerul agronom Gheorghe Cenusă, administratorul Asociatiei Agricole Trei Sate, din comuna Ion Creangă, era si el de părere că ninsorile nu vor afecta pomii înfloriti, decît dacă temperatura va fi de minus 3-4 grade. „Problema se pune astfel: dacă vor continua ninsorile si nu vor fi temperaturi de înghet, de minus trei sau minus patru grade, nu va fi pericol asupra pomilor înfloriti: măr, păr, cires, visin, prun si nici asupra rapitei. Dacă temperaturile vor coborî decît un grad-două, este clar că nu vor fi probleme. Urmăresc previziunile meteo atent, pentru că asociatia are în administrare 54 de hectare de livadă, cu ciresi si pruni. Să sperăm că va trece acest episod, fără a mai veni si înghetul“, a declarat administratorul Asociatiei Trei Sate.



Comandamente de iarnă la Piatra Neamt si Roman



Primarul Dragos Chitic a convocat, joi dimineată, comandamentul de iarnă, pentru gestionarea situatiilor create de căderile abundente de zăpadă si de răcirea vremii. Cu această ocazie au fost stabilite directiile de actiune ale societătilor subordonate CL Piatra Neamt. Astfel, Publiserv îsi va organiza activitatea pe schimburi, astfel încît să fie în permanentă prezente pe stradă utilaje de deszăpezire. De asemenea, pe toată perioada avertizării meteorologice va avea asigurat un dispecerat non-stop care poate fi apelat la numărul 0748.213.100. Si cei de la Salubritas intervin pentru îndepărtarea zăpezii si împrăstierea de material antiderapant pe alei pietonale, scări si zone de acces la trecerile pentru pietoni, iar îndepărtarea copacilor si a crengilor căzute din cauza zăpezii revine în sarcina Urban. Au fost, de asemenea, informati furnizorii de utilităti si televiziune sau internet prin cablu să intervină pentru îndepărtarea cablurilor căzute la pămînt. Biroul pentru Managementul Situatiilor de Urgentă din cadrul primăriei va asigura un dispecerat non-stop pentru a prelua si transmite spre rezolvare orice situatie de urgentă apărută, numărul de telefon ce poate fi folosit în acest sens fiind 0748.146.751. „Am intervenit încă din noaptea de miercuri spre joi cu utilaje dotate cu lamă pentru îndepărtarea zăpezii si împrăstiere de material antiderapant pe străzile din Piatra Neamt si sîntem pregătiti să intervenim pe toată perioada avertizării meteorologice“ a declarat primarul Dragos Chitic. Ninsoarea atipică din aprilie nu a luat pe nepregătite administratiile din zona Roman. „Primăria Roman informează populatia că s-au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea traficului rutier în bune conditii. În depozite se află o rezervă de 100 de tone de sare, ce poate fi utilizată pentru combaterea poleiului“, a anuntat conducerea primăriei. Dincolo de toate acestea, cetătenii erau îngrijorati în legătură cu starea culturilor si de perspectivele unor recolte slabe la pomii fructiferi. Si la Tîrgu Neamt iarna îsi intrase în drepturi. Pătura groasă de omăt a acoperit tot, fără să-i pese de firavele lalele si panselute ce înfrumusetaseră orasul. Si copacii erau împovărati de greutatea zăpezii, astfel că pe alocuri s-au rupt. Pînă ieri după-amiază nu se înregistraseră evenimente deosebite din cauza vremii capricioase, cu exceptia unor avarii la reteaua electrică care lăsaseră fără curent locuitorii din mai multe zone ale orasului. „Nu s-au semnalat probleme deosebite, doar crengi de copaci rupte, cum ar fi în zona străzii Oglinzi unde a fost afectată din acest motiv reteaua electrică“, am aflat de la Daniel Cucos, seful Serviciului de Voluntari pentru Situatii de Urgentă Tîrgu Neamt. Pentru ca drumurile să fie practicabile, CNADR a actionat cu 16 lucrători si 13 utilaje pentru răspîndire de material antiderapant pe 9 drumuri nationale din Neamt, iar DRUPO si alti operatori cu 35 lucrători si 4 utilaje pe drumurile judetene.

