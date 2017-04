Casă de piatră Ancuta Iuganu! • extrema stîngă a echipei de handbal CSM Roman si-a unit destinele cu Gheorghe Popa, cel care i-a fost prieten în ultimii ani • a fost prima cununie civilă oficiată de viceprimarul Roxana Iorga • Una dintre cele mai valoroase jucătoare de la CSM Roman, extrema stîngă Ana-Maria Iuganu, Ancuta, cum o alintă colegele, s-a căsătorit cu alesul inimii, Gheorghe Popa. Ceremonia a fost oficiată miercuri, 19 aprilie, de către viceprimarul Roxana Iorga, cea care, de altfel, are în atributii să se ocupe si de destinele CSM. „Viceprimarul Roxana Iorga a oficiat prima cununie civilă în calitatea sa de reprezentant al Primăriei Roman. Cuplul care a spus «Da!» la Starea Civilă a fost format din handbalista Ana-Maria Iuganu si Gheorghe Popa. Viceprimarul le-a urat celor doi tineri să aibă parte de o viată lungă si plină de bucurii împreună. Casă de piatră!“, este urarea conducerii administratiei locale, la care subscrie si redactia cotidianului Monitorul. Spre seară, tînăra familie, alături de rude si prieteni, a petrecut la un restaurant situat la iesirea din Roman spre Iasi. Ana-Maria Iuganu s-a născut pe 25 februarie 1990, în Roman, acolo unde a făcut si primii pasi spre sportul de performantă. A început să joace handbal la vîrsta de 13 ani, sub îndrumarea profesoarei Eugenia Tăbuci, făcîndu-si junioratul la Liceul cu Program Sportiv, de unde a fost selectată la Centrul National Olimpic de Excelentă Rîmnicu Vîlcea. În august 2009, Ancuta Iuganu a participat cu echipa României la Campionatul European de tineret, desfăsurat în Ungaria. Handbalista a absolvit Facultatea de Educatie Fizică a Universitătii Stefan cel Mare din Suceava si a fost componentă a echipei de handbal feminin a acestei institutii de învătămînt, cu care a evoluat în Campionatul National Universitar al României. La încheierea perioadei de juniorat, Ana-Maria a fost înregimentată la HCM Roman, devenit între timp CSM Roman. În septembrie 2012, tînăra a fost convocată de antrenorul Gheorghe Tadici la lotul de senioare B al României pentru Trofeul Carpati, după care au urmat alte prezente sub tricolor. Pe 22 ianuarie 2013, a fost operată la genunchi în urma unei accidentări si a revenit în sezonul 2013-2014 al Ligii Nationale, ajutîndu-si echipa să ajungă în finala Cupei României. Aceasta a fost cea mai bună marcatoare a grupării din Roman în trei din cele patru meciuri disputate în această competitie, în sferturi, semifinale si finală. Anul trecut, Ancuta a fost din nou selectionată la lotul national si a participat la Europene, unde a avut o prestatie lăudată, pe postul de extremă stîngă, evoluînd aproape de cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu. La CSM si-a adus constant contributia prin goluri din actiune, ori de la sapte metri, fiind cotată printre cele mai bune jucătoare pe postul de extremă stînga din tară. Pe acest fond, anumite surse spun că, după încheierea campionatului si a Cupei României 2017, va fi transferată la CSM Bucuresti, sau la o altă echipă valoroasă, posibil chiar de peste hotare.

