Tricolorii lui Enache, loc III la Gallini Cup • nationala de fotbal sub 15 ani a încheiat pe locul III turneul Gallini desfăsurat în perioada zilelor de Paste • din lotul reprezentativei tricolore a făcut parte si Matei Ilie, fiul fostului mijlocas si antrenor al Ceahlăului, Costel Ilie • „A fost o experientă utilă, dar mai avem de lucru“, a declarat selectionerul Costel Enache • Nationala Under 15 a României, condusă de selectionerul nemtean Costel Enache, a participat în perioada 14-17 aprilie la turneul Gallini Word Cup din localitatea italiană Pordenone. Ajunsă la a 19-a editie, competitia de fotbal juvenil a reunit echipe din 13 tări, grupate pe categorii de vîrstă, de la cei mai mici (U13), pînă la tineri care nu au împlinit 16 ani, echipe de băieti, dar si de fete. Cea mai tînără reprezentativă a României, creată în toamna anului trecut si aflată sub bagheta lui Enache a deplasat la această competitie un lot mult schimbat fată de cel care a efectuat stagiul de pregătire din februarie la Piatra Neamt (cu două jocuri amicale în compania Republicii Moldova). De această dată, din lotul tricolor a făcut parte si pietreanul Matei Ilie, fiul lui Costel Ilie, ex-jucător si antrenor al Ceahlăului, actualmente antrenor la Concordia. Tînărul care evoluează la juniorii B ai LPS Piatra Neamt a fost monitorizat de ceva vreme si a devenit una din optiunile stafului nationalei pentru postul de fundas central. Revenind la turneul din Italia, trebuie mentionat că România U15 a făcut parte din Grupa C, alături de două formatii din tara gazdă a turneului Arezzo si Fiume Bannia, respectiv Vaughan din Canada. În total au fost 8 grupe de cîte patru echipe, iar primele jocuri au avut loc pe 14 aprilie. Tricolorii mici au învins în primul meci pe Arezzo cu 1-0, iar a doua zi, sîmbătă 15 aprilie au disputat celelalte două jocuri din grupă, ambele încheiate cu victorii: 4-0 cu canadienii de la Vaughan si 5-1 cu Fiume Bannia. De pe primul loc din grupă, cu 9 puncte si un golaveraj de 10-1, românii au întîlnit în duminica Pastelui pe Udinese, de la ora locală 11.30, pe care au învins-o clar, cu 4-0, iar seara au disputat faza semifinală unde au pierdut singurul joc din turneu, 0-2 cu Empoli, echipă ce avea să cîstige si competitia, 5-0 în finala cu o altă echipă din Peninsulă, Liventina. Pe lîngă locul 3 din cele 32 de echipe, tricolorii au mai avut o realizare, Răzvan Sava, legitimat la LPS Banatul Timisoara, fiind declarat cel mai bun portar. „A fost o experientă utilă si cred că ne-am atins obiectivele. Important a fost că ne-am întors cu lucrurile pe care ni le-am propus să le realizăm în acest turneu. În lot am avut si jucători români care evoluează în campionate străine, în Anglia, la Fulham, în Germania la Osnaburck sau în Spania la Alcorcon si Valencia. Toti copiii s-au miscat bine, sînt multumit de ce mi-au arătat, dar sînt si lucruri de îmbunătătit. E mult de muncă pentru că e greu să-i urmăresti pe toti. În ce priveste meciul pierdut cu Empoli, un club puternic, cu o academie destul de bună, trebuie spus că am avut si putină nesansă, a fost mai mult un meci de luptă pe un teren greu, dar trebuie să avem si astfel de înfruntări pentru a învăta cum să abordăm jocurile“, a precizat Costel Enache. Următoarea actiune a Nationalei U15 va fi în iunie, cînd micii tricolori vor participa la editia de la Budapesta a aceluiasi turneu Gallini World Cup.

Articol afisat de 255 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Florin JBANCA)