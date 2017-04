Doi liceeni si pasiunile lor: poezia si fotografia • suferinta dată de comele diabetice ale bunicii a fost tema unei poezii cu care Emilian Lungu a fost admis în finala natională LicArt • la competitie va participa si Bogdan Ciurezu cu două fotografii - portretul unui prieten si un instantaneu de stradă din Olanda • primul este elev la Rares, iar al doilea la Informatică • Talentul tinerilor din ziua de azi se dovedeste de multe ori nelimitat, ei reusind să facă înaltă performantă în domenii care nu au nici o legătură cu anii grei de scoală, cu orele de muncă intensivă la diverse discipline, cu teze, cu examene etc. Un exemplu concret este dat de doi tineri din Piatra Neamt - Bogdan Ciurezu de la Colegiul National de Informatică si Emilian Lungu, de la Colegiul National Petru Rares, care zilele trecute au aflat că au ajuns în finala concursului LicArt, singura competitie de arte pentru liceenii din România. Întrecerea are două sectiuni: Poezie si Fotografie si în fiecare an strînge pasionati din aceste domenii pentru a evalua si aprecia miile de creatii încredintate de adolescentii români. Pe cei mai buni dintre ei, cum e si cazul pietrenilor, concursul îi trimite într-o tabără de creatie, iar celor mai talentati li se oferă cele mai mari premii care se dau la vreo competitie pentru amatori. Discutia cu cei doi semifinalisti este una plăcută, ei vorbind cu lejeritate despre pasiunile lor, despre încrederea pe care o au în ceea ce fac, în viitorul care îi asteaptă. Emilian Lungu e deja cunoscut într-o lume elitistă, în care se recită, se vorbette liber, se face critică si analiză literară. A început a asterne cuvintele pe hîrtie prin clasa a VII-a, primele încercări fiind în proză. Apoi s-a reorientat si a început să scrie poezie. Si a rămas cu această pasiune, pentru că si citeste foarte multă poezie. Cea cu care a ajuns în semifinală este inspirată dintr-o trăire cu care s-a obisnuit, care din nefericire face parte din cotidianul vietii sale, pentru că este martorul crizelor diabetice pe care le îndură bunica sa. Tînărul a tesut fir cu fir suferinta cu fiecare clipă a revenirii printre cei vii a bătrînei si i-a iesit o creatie extrem de apreciată de către publicul de specialitate al concursului.



Emilian va lua calea Clujului



Redăm în continuare poezia cu care el speră să iasă triumfător din finala care va avea loc între 21 si 28 aprilie, la Palatul Mogosoaia.



„poem în phloem - insulin

una dintre cele mai miloase plăceri

să te ridici din comă

stergi sudoarea de pe frunte în ultimele ore

ai aflat că întunericul din baie e doar un mit o nimica toată amândoi

stim asta

aud celulele în tine cum se busesc unele de altele în intervale

constante ca masinutele din parcurile de distractie



treci prin asta o dată la câteva săptămâni

intensitatea e singura care mai contează într-o criză

mereu te aud vorbind în comă despre poporul tău presupun că

ai de ales între calea pământului si cea a răscoalei“



Pentru a decodifica versurile deloc accesibile nefamiliarizatilor, Emilian a spus în cîteva cuvinte de unde i-a venit ideea acestei conceptii: „Referitor la poezia mea «poem în phloem - insulin», vreau să explic, mai pe larg, termenul «floem»: este un vas conductor al plantelor prin care trece seva elaborată. Asocierea cu insulina a fost bazată pe faptul că bunica mea suferă de diabet si de cînd am fost mic am fost marcat de riscul crescut pe care îl avea fată de comă. Si mereu cînd face comă e destul de neplăcut, mai ales că de obicei asta se întîmplă noaptea. Stiu că a fost de multe ori la un pas de moarte, lucru foarte marcant, de asemenea. Asadar, floemul este un vas lemnos, dar aici e o venă, o arteră, prin care cantitătile de insulină se grăbesc să vindece sau să distrugă. Poemul meu e practic injectat în sîngele persoanei lirice. Partea cu poporul recunosc că am visat-o si am asociat-o cu starea vis-realitate pe care o are bunica mea, atunci cînd nivelul glicemic este scăzut“, a spus tînărul. Emilian Lungu a apărut în mai multe publicatii literare cu creatiile sale, iar în acest an speră să publice în Antologia LicArt, ca finalist. Este elev în clasa a XII-a si vrea să îsi continue studiile în Cluj, la Limbi străine. Profesorul Grigorută Oniciuc, director al Colegiului National Petru Rares, a declarat că succesul lui Emilian este unul deosebit avînd în vedere că liceul pe care îl frecventează nu este unul în care partea de literatură să fie exploatată în mod deosebit, raportat la profilul real pregnant.



Pisica i-a deschis drumul spre fotografie



Celălalt finalist la LicArt de anul acesta este Bogdan Ciurezu, elev în clasa a XII-a la Colegiul National de Informatică, deja admis ca viitor student la informatică, în Germania. El s-a impus la cealaltă sectiune a concursului, la Fotografie, avînd pentru finală două imagini - un portret al unui prieten, imortalizat cînd se întorceau dintr-o excursie si o fotografie de stradă, prinsă în timpul unei vizite în Olanda. Tînărul îsi aminteste cu amuzament despre cum a dat de gustul fotografiei, datorită unei pisici. „Prima poză i-am făcut-o unei pisici, cu telefonul. Părintilor mei le-a plăcut foarte mult si s-au decis să îmi cumpere un aparat foto. Eram copil cînd s-a întîmplat asta! De atunci am lucrat cu mai multe aparate, iar în prezent folosesc un DSLR, Nikon D3300. Numai că m-am obisnuit să fac multe, foarte multe poze si mi-am impus să mă autoeduc si am început să fac fotografii pe film, să mă mai restrictionez oarecum... Sînt pasionat de fotografia de stradă, de instantanee! E mediul în care nu stii ce se poate întîmpla, cum prinzi un subiect, un efect, asa că merg cu aparatul la gît si imortalizez tot ce îmi atrage atentia. Nu de putine ori m-a mai luat cîte unul, altul, la întrebări, supărat că îl pozez, dar am scăpat de fiecare dată! Da e regulă ca zilnic să fotografiez pe stradă. Acum sper să am succes în finala de la Mogosoaia. Voi merge în tabăra de creatie, care este una extrem de prietenoasă, cu atmosferă plăcută, o ocazie de a lega noi prietenii“, a spus Bogdan Ciurezu, care mai are cîteva medalii în palmares, de pe urma pasiunii sale. La Mogosoaia, o temă pentru toti participantii este ca pasionatii de poezie să compună despre colegii fotografi, iar cei cu aparate, să îi imortalizeze pe poeti.

