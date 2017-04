Tinerii pierduti pe calea... somajului • asa numita generatie NEET, tineri care îngroasă somajul gri, a intrat în atentia guvernantilor • AJOFM a depus cîteva proiecte cu finantare europeană care-si propun să sprijine tinerii plecati în străinătate să se întoarcă acasă • Agentia Natională de Ocupare a Fortei de Muncă si-a dat seama de cîtiva ani că cifrele de la somaj nu prea „bat“ între ele si că mare parte dintre cei fără loc de muncă, în special tineri, se pierd pe drumul sinuos al somajului, nemairegăsindu-se în statistici, din cauze diverse: indemnizatii neatractive, birocratia excesivă a sistemului, lipsa „dorului de muncă“, etc. Specialistii din sistem au sustinut că în cazul în care nu se intervine cu promptitudine si măsuri active, tinerii de azi vor deveni în următorii ani o veritabilă bombă socială greu sau imposibil de dezamorsat. „Tinerii «NEET» sînt tinerii care au părăsit orice formă de învătămînt sau orice formă de calificare prin Agentia Judeteană de Ocupare a Fortei de Muncă si nici nu sînt angajati. De regulă, acestia fie trăiesc din veniturile părintilor, fie mai trăiesc din mici expediente. De cele mai multe ori sînt regăsiti în ceea ce se cheamă «somaj gri». Din acest motiv somerii în cauză nici nu se regăsesc în statisticile noastre. De aceea, de la an la an, numărul de absolventi nu se mai regăseste în statisticile noastre, desi ultimele generatii sînt numeric apropiate fată de anii anteriori, chiar dacă si populatia este în scădere vizibilă. Cauza principală a acestei pierderi pe drum a somerilor a constituit-o neatractivitatea valorii ajutorului de somaj, foarte mic, dar si a lipsei de măsuri active. Un proiect initiat recent de Guvern vrea tocmai să readucă acest tip de someri tineri în atentia societătii, pentru că trebuie să stim ce este de făcut cu această categorie. Dacă nu se vor lua urgent măsuri, situatia acestor tineri va exploda în scurt timp si va deveni o veritabilă bombă socială“, a declarat Daniel Chirilă, directorul AJOFM Neamt. Acesta a mai explicat că problema acestui tip de someri tineri se ridică si la nivelul Comunitătii Europene. Fenomenul nu este specific doar României, ci si societătilor de tip occidental. Conform unor statistici recente, aproape o cincime din tinerii europeni cu vîrste sub 30 de ani se înscriu în această categorie a tinerilor pierduti pe drumul sinuos al somajului. Acesta este si motivul pentru care si la nivelul Comisiei Europene s-a ridicat problema initierii unor programe cu finantare comunitară, care vizează programe de mentorat, de sprijin pentru cei care vor să-si deschidă programe pentru pregătirea de ucenici, de îndrumnare de carieră sau de acompaniere psihologică. AJOFM Neamt a depus un proiect pe fonduri europene de sprijinire a tinerilor antreprenori care lucrează în străinătate. „Proiectul depus de noi se află în faza de evaluare si avem sperante să treacă la finantare. Este vorba de un proiect din schemele de antreprenoriat unde dăm pînă la 40.000 euro pentru a-si înfiinta firme. Unul din cele două proiecte este exclusiv dedicat tinerilor care lucrează acum în străinătate. Acestia vor veni acasă, vor urma niste cursuri de antreprenoriat si, cu asistenta consultantilor nostri, vor întocmi planuri de afaceri viabile, care, în functie de valoare, vor fi selectate“, a mai mentionat directorul AJOFM Neamt. După deschiderea afacerii va urma o perioadă de cîtiva ani de monitorizare a acesteia.

