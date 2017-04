Liceul Carol I, mesagerul culturii Cucuteni la Vîlcea • echipajul bicăjean va reprezenta Neamtul la faza natională a concursului Cultură si civilizatie în România • elevii Patricia Flueras, Daniel Sîrbu si Paul Iaută sînt coordonati de profesorii Xenia Sîrbu si Mihai Apopei • La etapa judeteană a concursului Cultură si civilizatie în România desfăsurată vineri, 7 aprilie, la Colegiul National Gheorghe Asachi, liceenii de la Carol I Bicaz si-au adjudecat primul loc. Prestatia lor le-a adus dreptul de a reprezenta, pentru a XI-a oară consecutiv, Neamtul la faza natională, ce va avea loc la Rîmnicu Vîlcea, între 13 si 16 mai. Tema abordată în acest an a fost înscrisă în ceea ce presupune conservarea si valorificarea patrimoniului cultural traditional nemtean. Proiectul, ce a permis echipajului condus de către profesorii Xenia Sîrbu si Mihai Apopei, să urce prima treaptă a podiumului, a fost intitulat „Cultura si civilizatia neolitică Cucuteni din spatiul geografic al judetului Neamt“. Elevii Daniel Alexandru Sîrbu, clasa a XII-a, Patricia Flueras, clasa a XI-a si Paul Stefan Iaută, clasa a IX-a au abordat subiectul îmbinînd metoda expunerii verbale cu una modernă, însemnînd un film documentar. „Ideea acestui proiect au avut-o profesorii nostri, ca de altfel si-n editiile trecute. Eu am participat pentru prima dată, am avut ceva emotii, dar avîndu-i alături pe colegii cu experientă m-am comportat bine“, a afirmat Paul Iaută. „Fiind pentru a treia oară la acest gen de concurs nu am avut emotii mari. Apoi, performantele editiilor trecute si seriozitatea abordării perioadei de pregătire s-au văzut în rezultatul obtinut“, a spus Patricia Flueras. „Veteranul“ echipajului, cu patru participări consecutive, a fost Daniel Alexandru Sîrbu, care a concluzionat: „Acest concurs ne face să descoperim lucruri noi, anul acesta făcînd cunostintă cu perioada neolitică a existentei, mai precis cu ceea ce a presupus cultura Cucuteni“. „În cei 11 ani de concurs, liceenii Bicazului au reprezentat cu cinste Neamtul la fazele nationale. Anul acesta experienta a doi dintre membrii echipajului s-a îmbinat foarte bine cu prospetimea si echilibrul elevului care a participat pentru prima oară“, a declarat profesorul Mihai Apopei, completat fiind de colega Xenia Sîrbu: „Pentru faza natională vom pune accent pe eliminarea unor mici fisuri în structura proiectului, urmînd si un program riguros de pregătire în aplicarea obiectivelor din proiect privind transmiterea de informatii potentialului public interesat de profunzimea fenomenului istoric“. De cînd s-au înscris în acest concurs, echipajele de la Carol I au participat la toate fazele nationale, întorcîndu-se cu trofee si premii speciale. După evaluarea lucrărilor de la faza judeteană, echipajul bicăjean a primit punctaj maxim - 100 de puncte. Pe locul II, cu 95 de puncte, s-a situat echipajul format din Stefan Dumitroaia, Stefan Trofin si Mihail Tărnă, toti în clasa a XII-a, la Colegiul Stefan cel Mare. Ei au fost îndrumati în realizarea lucrării „Străjerii Cetătii Neamt“ de către profesorii Elena Preda, Daniela Filip, Adina Margine si preot profesor Marian Filip. Pe locul III, cu 75 de puncte, s-a situat echipa Colegiului Ion Creangă, formată din Gabriel Fătu, Alexandra Grămadă si Mihai Ionut, toti din clasa a XI-a, care au prezentat lucrarea „Pipirig, leagăn de cultură si civilizatie“, ei fiind îndrumati de profesorii Ioan Arsinescu si Steluta Arsinescu. „Adresăm felicitări tuturor elevilor care au participat la etapa judeteană“, a declarat inspectorul scolar Elena Preda.

