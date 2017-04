Majoritarii: „nu“ deschiderii pietii • consilierii majoritari din CL Piatra Neamt au picat din nou proiectele privind deschiderea Pietei Centrale • cînd se va produce acest lucru nu se stie • social-democratii au anuntat că muncesc din greu la un caiet de sarcini • chiar si cu plîngere prealabilă, administratorul public rămîne tot fără scaun • Consilierii pietreni din alianta majoritară PSD-PMP-ALDE si-au făcut jocul, sau jocurile, în sedinta extraordinară de marti, 11 aprilie. Au picat proiectele de hotărîre ce vizau Piata Centrală, „reînscăunarea“ administratorului public si a consilierilor personali ai primarului Chitic si au tăiat din suma ce s-ar fi dorit pentru Sărbătoarea Curtii Domnesti, pînă la „cota“ 10.000 de ron. Sumă, care adăugată la cea dată într-o sedintă precedentă, ar fi suficientă, dar la limită pentru organizarea manifestării mentionate. Consens a fost doar la proiectul privind încheierea unui parteneriat între Piatra Neamt si Asociatia Boxul Nemtean. Votat în unanimitate si care va avea drept finalitate acordarea cu titlu gratuit a sălii mici din cadrul Polivalentei, în perioada 19-23 aprilie, în vederea organizării Cupei României la tineret. Chiar dacă s-ar părea că nu va participa vreun sportiv din Piatra Neamt, după cum s-a înteles din răspunsul evaziv dat la întrebarea în acest sens formulată de consilierul liberal Paul Pintilie. Cît priveste Piata Centrală, toate cele trei proiecte care vizau acest obiectiv, unul de preluare, altul de dare în administrare provizorie si al treilea privind caietul de sarcini, au picat prin votul împotrivă al majoritarilor. Iar social-democratii au anuntat, prin vocea lui Victor Marghidan, că lucrează la un caiet de sarcini. Si că va fi prezentat în sedinta ordinară din această lună. Primarul Dragos Chitic a tinut să precizeze că realizarea caietului de sarcini pică în... sarcina aparatului său tehnic si lucrurile au rămas ca-n tren. Probabil că va fi în final vorba de formularea de amendamente la caietul propus de aparatul tehnic, însă subiectul nu a mai suscitat controverse aprinse ca în trecutele dăti cînd proiectele au fost puse pe ordinea de zi. Părea un fel de resemnare la gîndul că va mai dura pînă cînd se va deschide Piata Centrală. Interesant de aflat care este opinia pietrenilor. Atît a comerciantilor, cît si a cumpărătorilor. Avem piată si o tinem închisă pentru că nu se „descîlcesc“ alesii nostri într-ale administratiei. Trecînd peste faptul că în loc să se înregistreze venituri, se contabilizează cheltuieli: cu întretinerea, paza etc. O fi bine, o fi rău? Fiecare poate da un răspuns. Cum era de asteptat, de picat a picat si proiectul care ar fi reîntregit echipa de consilieri personali ai primarului Dragos Chitic si l-ar fi repus pe functie pe administratorul public Bogdan Puscasu. Alesii majoritari au votat împotriva proiectului „reparatoriu“, chiar dacă Puscasu a formulat o plîngere prealabilă. Acuzîndu-i pe consilierii care l-au lăsat fără post că si-au depăsit competentele. Si că numirea sau demiterea administratorului public ar fi exclusiv în mîna primarului. Basca ar fi fost lăsat fără scaun în urma unui amendament care nu avea nici o legătură cu proiectul de hotărîre la care a fost formulat. Ceea ce logic pare a avea acoperire în conditiile în care proiectul de hotărîre vorbea despre înfiintarea unui nou compartiment, iar amendamentul de desfiintarea a patru posturi. Mai mult, Bogdan Puscasu nu a fost convins de motivatia dată pentru desfiintarea postului său - eficientizarea activitătii primăriei, după cum au spus social-democratii. Care, dacă e să ne amintim, au promis în respectiva sedintă că vor detalia motivele într-o conferintă de presă. Ceea ce noi nu stim să se mai fi întîmplat, probabil de vină fiind apropierea Pastelui, cu tot ceea ce presupune acest lucru: copt cozonaci si pască, încondeiat ouă etc. Oricum, majoritarii nu au fost convinsi de cele scrise în plîngerea prealabilă si au votat în consecintă. Adică Bogdan Puscasu e tot fără scaun si nu-i rămîne decît să-si pună în practică „amenintarea“ de a merge în instantă împotriva CL, pentru „conflictul de muncă creat prin decizia abuzivă a acestuia“, după cum arată în plîngerea prealabilă. Asta dacă nu va interveni mai curînd în dispută Prefectura Neamt, care a fost la rîndu-i sesizată pentru a solicita revizuirea sau chiar anularea hotărîrii prin care au fost desfiintate posturile despre care am făcut vorbire. Anticipînd probabil acest deznodămînt, primarul Dragos Chitic a anuntat săptămîna trecută că îi va evalua pe viceprimari si, dacă acestia nu vor trece verificarea, îi va tăia la atributiuni. Ceea ce pare un război cu un consistent fond politic. În care deocamdată fără scaun a rămas Bogdan Puscasu, chiar dacă în aceeasi plîngere prealabilă se autodefinea ca un apolitic. Adică un fel de „victimă colaterală“ într-o înclestare între Putere si Opozitie. Cît priveste Piata Centrală, dacă si acolo e un război tot politic, victime evidente sînt pietrenii. Care tîrguiesc tot în conditii precare, însă la umbra unei impunătoare piete noi. Dar cu lacăt.

