Biserici multe-s, nevoi asisderea • primarul municipiului Roman va propune legislativului local să fie achitate din bugetul local utilitătile pentru biserici, indiferent de ritul lor • pentru lăcasurile de cult mari se vor achita 6.000 de lei, pentru bisericile mijlocii cîte 4.000 lei, iar pentru casele de rugăciuni 3.000 lei pe an • în oras functionează peste 20 de lăcasuri apartinînd cultelor recunoscute oficial în România • Primarul Lucian Micu a declarat că la întocmirea bugetului s-au luat în calcul la capitolul cheltuieli si o parte din propunerile rezultate din întîlniririle pe care le-a avut cu diverse categorii sociale: directori de scoli, medici din spital si de familie, oameni de afaceri, preoti, reprezentanti ai diverselor organizatii non-guvernamentale. Astfel, din 2017, a fost luată decizia ca bisericile, de exemplu, să fie sprijinite unitar, în conditiile în care în anii din urmă banii erau alocati după o prioretizare care nu de putine ori a lăsat loc de discutii. „În urma acestor dezbateri am prins cîte ceva de la fiecare segment în parte. La dezbatere cu ONG-urile, de exemplu, am prins spre dezbatere publică si ulterior spre finantare trei tipuri de proiecte, care au si linii de finantare. Din discutiile pe care le-am avut cu scolile am prins pentru reparatii diverse lucrări. Practic, din toate am încercat să acoperim cîte putin pentru fiecare. La biserici luăm în calcul acordarea unor sume fixe anuale pentru plata utilitătilor, lucru care se va întîmpla către toate bisericile, indiferent de ritul acestora“, a decalarat Lucian Micu. Astfel, pentru bisericile mari se va aloca anual suma de 6.000 de lei, 4.000 pentru cele mijlocii si 3.000 pentru casele de rugăciuni. În Roman există, conform site-ul primăriei, 15 lăcasuri de cult ortodox, 5 lăcasuri de cult romano-catolice, la care se adaugă Biserica Adventistă de Ziua a Saptea, Biserica lipovenească de rit vechi, biserica penticostală, etc. Pentru ONG-uri este prevăzută o alocare bugetară de 150.000 de lei. Probabilitatea ca bugetul să fie votat în forma propusă dezbaterii publice este mare, tinînd cont de declaratiile edilului sef că la întîlnirea cu alesii locali, la care n-a mai fost invitată si presa, consilierii PSD n-au avut nici un fel de amendamente. Mai rămîne însă de văzut si ce ordine vor primi de la partid, pe ultima sută de metri, adică înainte de sedinta în care se va vota bugetul. „Am avut o întîlnire cu consilierii locali, în ceea ce priveste bugetul pe 2017. Mă bucur că au venit cu totii la aceasta, organizată pentru a dezbate împreună chestiunile care tin de buget. Le multumesc, de asemenea, pentru că au venit si la sedinta de îndată, unde am avut un proiect urgent. Nici eu si nici colegii din primărie nu ne dorim să lucrăm peste program dar uneori, cînd există asemenea situatii urgente, trebuie să depunem toate eforturile, pentru că o facem pentru interesul oamenilor. În noaptea de după sedinta de consiliu local (23/24 martie. n. red.) de la ora 2.30 pînă la ora 3.30 am semnat documentele care trebuiau să plece mai departe, la Bucuresti“, a mai declarat primarul Lucian Micu. Edilul a opinat că întîlnirea pentru buget a fost una constructivă, în care a fost prezentat în linii mari structura finantelor de anul acesta. „Din păcate, fată de anul trecut, am pierdut circa 80 de miliarde de la sectiunea de dezvoltare. Va trebui să facem eforturi cu totii pentru a atrage cît mai multe fonduri. O variantă o reprezintă în continuare proiectele europene, din care dorim să atragem cît mai multe iar o a doua ar fi Planul National de Dezvoltare Locală, acolo unde am depus deja cinci proiecte. O parte a consilierilor au declarat că vor să se implice către conducerea CJ, să încerce să atragă si de acolo sume de bani pentru municipiul Roman. I-am încurajat să facă acest lucru si le-am dorit mult succes“, a mai mentionat primarul Lucian Micu.

Articol afisat de 373 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (F. ORDEAN, T. CIOBOTARU)