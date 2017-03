Noua piată, iată preturile la spatii • consilierii sînt chemati să aprobe caietul de sarcini pentru licitatie •

preturile de pornire pentru închirierea spatiilor sînt între 700 si 4.000 de lei lunar • sînt 20 spatii la sectorul carne si preparate, tot atîtea pentru pîine si 4 pentru comerciantii de peste • pentru cele 200 de tonete, preturile vor pleca la licitatie de la 10 la 25 de lei pe zi • primarul revine cu propunerea dării în administrare temporară a Pietii către Urban • Subiectul Piata Centrală, cînd si cum va fi redeschisă, revine pe agenda alesilor locali din Piatra Neamt. În sedinta din 30 martie, pe ordinea de zi sînt trei proiecte de hotărîre ce vizează Piata Centrală. Primul e referitor la preluarea, pe bază de protocol, a obiectivului de investitii „Piata Centrală Sfîntul Gheorghe din Municipiul Piatra Neamt“, de la Ministerul Dezvoltării Regionale - prin Compania Natională de Investitii SA. La sedinta precedentă, consilierii majoritari au refuzat să voteze un astfel de proiect, invocînd că nu există semnătura ministerului pe protocol, aspect ce între timp pare că a fost rezolvat. Al doilea proiect de hotărîre se referă la găsirea unui administrator pentru obiectiv, în urma unei licitatii publice. Iar alesii sînt chemati să aprobe studiul de oportunitate, regulamentul de organizare, întretinere si exploatare a pietei, de delegare a gestiunii prin concesiune, caietul de sarcini si contractul ce urmează a fi încheiat. Tinînd cont de timpul scurt în care au fost elaborate, primarul Dragos Chitic atrăgea atentia că rezultatul nu poate fi perfect, ci perfectibil. Si îi invita pe consilieri să vină cu amendamente care să se traducă în îmbunătătiri aduse în special caietului de sarcini. Pînă la eventualele modificări, de retinut că se doreste concesionarea pe o perioadă de sase ani, cu posibilitatea prelungirii cu trei ani la solicitarea concesionarului cu cel putin sase luni înainte de expirarea contractului si cu aprobarea consiliului local. Se mai doreste ca administratorul să plătească, lunar, o redeventă de cel putin 20% din valoarea tuturor încasărilor. Este prezentat si un calendar pentru desfăsurarea licitatiei. Astfel, după aprobarea caietului de sarcini urmează publicarea anuntului de primire ofertanti. Ofertele vor fi primite în termen de 20 de zile de la publicarea anuntului, iar după alte cinci zile sînt deschise plicurile. După ce cîstigătorul va fi stabilit de comisia de selectie, va fi anuntat în termen de alte cinci zile. Zece zile sînt destinate analizării si elaborării unor răspunsuri la eventuale contestatii, existînd evident, ceea ce nu e de dorit, si posibilitatea atacării rezultatului în instantă. Astfel, dacă putem estima că, fără contestatie, în peste 40 de zile am putea avea un cîstigător, dacă apare o contestatie în instantă este aproape imposibil de spus în cît timp licitatia va fi definitiv adjudecată si piata deschisă. Fiind evident necesar un interval de cîteva zile, dacă nu săptămîni, pentru ca noul administrator să finalizeze toate operatiunile necesare pentru deschiderea pietei. Mai trebuie spus că aprobarea preturilor si tarifelor va fi făcută de către consilierii locali si că, în conformitate cu caietul de sarcini, pentru a putea participa la licitatie, doritorii trebuie să facă dovada, printre altele, a unei experiente similare. Aceasta presupune ca în ultimii trei ani să fi îndeplinit un contract de servicii cu o natură similară cu cele ofertate. Prin natură similară întelegîndu-se servicii de administrare, întretinere si exploatare a unor obiective complexe. De asemenea, ar trebui să aibă o cifră de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 500.000 lei. Cît priveste preturile de pornire la licitatii pentru spatii, în caietul de sarcini sînt trecute următoarele valori: pentru sectorul Preparate carne, sapte spatii au un pret de pornire de 3.200ron/lună/spatiu. În sectorul Carne proaspătă, 13 spatii au un pret mai pipărat: 4.000 ron, în vreme ce cele 22 din sectorul Lactate pornesc de la 1.000 ron lunar. Pentru comerciantii de peste sînt patru spatii cu pret de pornire de la 4.000, iar pentru cei care vor să vîndă produse alimentare de uz gospodăresc sînt puse la dispozitie 40 de spatii, de la 700 ron/lunar. Pentru pîine sînt 20 de spatii, de la 850 ron/lunar, iar pentru comerciantii de vin, trei spatii, de la 3.600 ron. Sînt si două fast-food-uri la care preturile pornesc de la 9.000, respectiv 10.000/ron/lunar. Pentru tonete, în număr de 200, pretul de pornire la licitatie variază între 10 si 25 de ron, dar de această dată pe zi pentru fiecare dintre ele. Sînt prevăzute si tarife pentru automate de cafea, parcări, spatii de reparatii etc. Rămîne de văzut la ce tarife se va ajunge după derularea licitatiilor.



Reintră Urban în joc?



Tocmai pentru că e o întreagă dispută publică pe marginea subiectului legat de perioada necesară pînă la stabilirea prin licitatie a unui administrator, iar toti politicienii spun că îsi doresc deschiderea cît mai rapidă a pietei, în sedinta din 30 martie revine proiectul cu Urban administrator provizoriu. De care „majoritarii“ de la PSD, ALDE si PMP au spus că nici nu vor să audă. Si au încercat să formuleze si explicatii: unele mai putin credibile, cum ar fi cea că, dacă se dă piata la Urban, există riscul unor întelegeri oneroase cu niste băieti destepti. Pe modelul trecut. Ceea ce e aproape ridicol dacă te gîndesti că oricînd există un astfel de pericol si, ce să vezi, unul dintre rosturile principale ale consilierilor locali e să vegheze ca banul public să nu fie furat. Dacă admit că nu sînt capabili să protejeze banul public, ar trebui să-si dea demisia si să lase pe altii mai capabili, pentru că, la limită, nu putem tine „închis“ întregul oras ca să eliminăm posibilitătile de furt. Al doilea argument face trimitere la contractele ce vor fi încheiate în această perioadă între comercianti si Urban. Noul administrator, stabilit prin licitatie, ar putea să nu mai tină cont de ele, iar comerciantii s-ar putea trezi în situatia de a scoate mai multi bani din buzunar după doar cîteva luni de contract. Si acest argument e destul de subtire, în conditiile în care vorbim de niste tarife minime stabilite de consilieri si sînt voci care sustin că în caietul de sarcini sau în contract poate fi trecută o clauză care să îl oblige pe noul administrator să păstreze timp de un an de zile, sau altă perioadă, contractele încheiate deja la data adjudecării licitatiei. Acestea sînt argumentele „pe fată“, însă modul în care au decurs lucrurile determină pe din ce în ce mai multi să afirme că de fapt e vorba de interese ce tin de grupuri, de băieti mai mult sau mai putin destepti, conectati la partide. Si pentru care Piata ar constitui un ciolan extrem de apetisant. Rămîne de văzut ce vor stabili consilierii în sedinta de peste două zile.

