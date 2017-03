Memoria exilului românesc, conferintă la Biblioteca Bicaz • viata si opera scriitorului român Vintilă Horia a fost prezentată auditoriului de către scriitoarea si jurnalista de televiziune Marilena Rotaru



Biblioteca Mihai Eminescu si-a mai trecut în palmaresul evenimentelor culturale de colectie întîlnirea de săptămîna trecută cu scriitoarea si jurnalista de televiziune Marilena Rotaru. Motivul prezentei sale la Bicaz a fost conferinta pe tema „Întoarcerea lui Vintilă Horia. Creatie si destin“, de altminteri o prezentare a vietii si operei scriitorului român, care face parte dintre oamenii de cultură ce au trăit si creat în exil. Subiectul expunerii face parte din lucrarea „Memoria exilului românesc“, care a îmbrăcat forma unui documentar TV realizat de Marilena Rotaru si care cuprinde interviuri cu personalităti precum Regele Mihai, Sergiu Celibidache, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul Goma si altii, totalizînd 150 de celebrităti prezente în tot atîtea filme ale serialului TV cu acelasi titlu. „În serialul de televiziune «Memoria exilului românesc» sînt două repere si mă refer la Majestatea Sa Regele Mihai si la Vintilă Horia. Prin acesta din urmă, am spus-o si vreau să mă repet, viata mea din momentul în care l-am întîlnit se împarte înainte si după Vintilă Horia. (...) L-am întîlnit în 1970 printr-o carte împrumutată de un coleg, care mi-a spus să am grijă să n-o vadă nimeni că numele autorului îti asigurau cîtiva ani buni de închisoare. Lectura romanului scris de Vintilă Horia mi-a deschis cu totul alte orizonturi si mi-a creat o bucurie extraordinară pentru că ea era scrisă de un român si pentru că si eu eram «Ovidiu» (exilatul), precum atîtia români de atunci, aflati într-un exil interior. Prin această carte am simtit că ceva se miscă... Apoi l-am auzit pe Vintilă Horia la Europa Liberă, întîlnindu-mă cu glasul său de o armonie, muzicalitate si bunătate extraordinare. (...) În 5 martie 1990, la Madrid, am avut ocazia să-l întîlnesc si desi eram teribil de emotionată, Vintilă Horia cu un firesc teribil de natural mi-a spus: «Voi scrie în jurnalul meu personal că azi, cînd se împlinesc 37 de ani de la moartea lui Stalin, a venit la mine primul reporter din România. Bine-ai venit! Cît te-am asteptat...»“, a povestit Marilena Rotaru. Apoi, pe parcursul a cîtorva zeci de minute, a oferit publicului bicăjean o adevărată lectie de literatură privind opera si viata scriitorului în conditiile exilului său. În acelasi cadru, a fost prezentat si documentarul TV făcînd parte din întregul „Memoriei exilului românesc“, pentru care Marilena Rotaru a fost răsplătită cu patru premii APTR (2000, 2003, 2013 si 2016), ca recent să primească si Premiul de Excelentă, pentru întreaga sa activitate. Activitatea găzduită de Biblioteca Bicaz a prilejuit publicului pe lîngă întîlnirea prin conferintă cu opera unui mare scriitor al exilului, aproape necunoscut de români, dar si cu opera tipărită a acestuia, ce a văzut lumina tiparului la Editura Vremea în ultimii ani si care a putut fi achizitionată prin standul organizat în incinta institutiei. La loc de cinste si foarte căutat de public a fost romanul „Dumnezeu s-a născut în exil“. Distinsa scriitoare si redactor TV, cunoscută ca o regalistă convinsă, a tinut să facă o vizită în clădirea fostului Domeniu al Coroanei din Bicaz, sediul actual al primăriei, unde a purtat discutii cu viceprimarul Nicu Butnaru si profesorul Dragomir Oprea. În acest cadru i s-a oferit de către gazde placheta „Regii Întregitori ai Tării - Ferdinand I si Regina Maria“, emisă la propunerea Bicazului în urmă cu doi ani.

