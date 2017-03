Falimentul, boala firmelor, ravagii face • în primele două luni au intrat în insolventă 21 de societăti comerciale • comparativ cu anul trecut, indicatorul a crescut cu 110% • în aceeasi perioadă, alte firme au fost radiate, dizolvate sau si-au suspendat activitatea • De ani buni de zile mediul de afaceri din Neamt, si nu numai, se luptă să supravietuiască în conditii deloc prospere si în urma crizei economice care a făcut ravagii în mediul privat. Nici anul 2017 nu face exceptie de la regulă, însă dacă la unele capitole stăm ceva mai bine, la altele datele sînt mai mult decît îngrijorătoare. Cel putin asa rezultă din analaiza efectuată lunar de specialistii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului. Din sinteză reiese că stăm ceva mai bine la numărul firmelor care au tras oblonul apelînd la dizolvarea si radierea voluntară, precum si la suspendarea de activitate, la fiecare din aceste capitole înregitrîndu-se scăderi considerabile, după ce o lungă perioadă de timp au fost în crestere alarmantă. De departe cel mai rău stăm la capitolul insolventă, pasul anterior deschiderii falimentului. Ca si număr de proceduri deschise nu sînt foarte multe, dar comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut s-a înregistrat o crestere alarmantă. Datele oficiale relevă faptul că în primele două luni un număr de 21 de societăti comerciale au intrat în procedură de insolventă, fiind sub supravegherea judecătorului sindic, în timp ce în perioada de comparatie numai 10 agenti economici au fost nevoiti să facă acest pas. Procentual se înregistrează o crestere de 110%, cea mai mare din ultimii ani, ceea ce ar trebui să dea de gîndit. În ce priveste dizolvarea, radierea sau suspendarea de activitate, datele oficiale relevă faptul că pînă la 1 marie 2017 au fost închise în Neamt si au dispărul din peisajul economic 423 de societăti din cele mai diverse domenii de activitate. În aceeasi perioadă a anului trecut trăseseră oblonul mult mai multe firme, 876. Defalcat, din totalul celor care s-au închis în două luni, 263 de agenti economici au ales radierea voluntară, iar anul trecut au procedat la fel 586 de firme, rezulînd o scădere de peste 55%. Mai bine au stat lucrurile si la suspendările de activitate, fiind 98 de firme în primele două luni, fată de 154 de cereri aprobate în perioada de comparatie, înregistrîndu-se o scădere de 36 de procente. Suspendarea de activitate este o măsură mai blîndă ce se poate lua pentru o perioadă de cel mult trei luni, în care firma încetează activitatea, iar patronatul are răgaz să căute solutii de redresare. În cazul dizolvărilor voluntare, pînă la 1 martie au fost 62 de cazuri, iar anul trecut au fost 136, cu o scădere de 54%. Au fost si temerari care s-au încumetat să pornească o afacere, iar în perioada analizată au fost înmatriculate 281 de noi firme, fată de 347 în urmă cu un an, în scădere cu 19 procente. La începutul primăverii în judet erau 20.310 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cei mai multi fiind persoane juridice, iar în perioada de comparatie erau 20.131, mai putini cu 0,89%.

