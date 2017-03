Protest cu... „momîi“ la sedinta guvernelor • guvernele României si Republicii Moldova au avut sedintă comună la Piatra Neamt • doi politisti au protestat în vecinătatea Consiliului Judetean • „Nu ne amestecăm în treburile lor, noi vrem doar să tragem un semnal de alarmă“, a declarat unul dintre protestatari • premierul Grindeanu a „lălăit-o“ întrebat fiind de autostrada Iasi - Tîrgu Mures, cea care ar urma să treacă si prin Neamt • Un protest inedit s-a derulat ieri în vecinătatea Consiliului Judetean chiar în timpul desfăsurării sedintei comune a guvernelor României si Republicii Moldova, care a avut loc la Piatra Neamt. Cei doi „rebeli“, Ioan Cănărău, lider al Sindicatului Europol Neamt, si colegul său, Aurel Munteanu, au arborat o pancartă pe care scria „Pentru guvernanti legea-i un pamflet/ Eu, ca politist, tre' să fiu corect?“ si două „momîi“ din mături îmbrăcate care „simbolizau“ conducerile ministerelor de Interne si Finantelor Publice. „Ne-am hotărît să protestăm pasnic în fata Consiliului Judetean Neamt, astăzi (ieri - n.red.) pentru că ministrii, inclusiv cel de Interne, refuză să aplice Hotărîrea de Guvern nr.1/2017, cea referitoare la salariul minim pe economie. Am cerut un aviz de la primărie, nu l-am obtinut, dar putem protesta pasnic, pe trotuar, am vorbit si cu cei din dispozitivul de pază si protectie. Politistii sînt plătiti la nivelul salariului minim pe economie din anul 2009. Hotărîrea de Guvern amintită spune că salariul minim pe economie trebuie să fie de 1.450 de lei. Ne dorim ca membrii Guvernului României să respecte legea si să aplice si pentru politisti această hotărîre de guvern. Avem autorizatie pentru protest astăzi, în fata Inspectoratului Judetean de Politie, de la ora 15. Sper să vină cît mai multi politisti, însă unii sînt si fricosi, unii sefi îi amenintă sau nu îi lasă să vină la proteste, desi demersul nostru este pentru toti politistii. Nu este un protest al vreunui sindicat. Am protestat si în Bucuresti, am fost păcăliti de liderii federatiilor sindicale, probabil vom mai fi păcăliti si în continuare. Pînă nu facem curătenie si în sindicate, probabil nu vom realiza mare lucru“, a declarat Ioan Cănărău, lider al Sindicatului Politistilor Europol, filiala Neamt. Întrebat dacă doreste să-i transmită un mesaj ministrului de Interne, Carmen Dan, aflat la cîtiva pasi distantă în clădirea Prefecturii, acesta a mai afirmat: „Semnale si memorii către doamna ministru de Interne s-au trimis. Am profitat azi (ieri - n.r.) că a venit această delegatie a Guvernului României, la o sedintă comună cu Guvernul Republicii Moldova. Nu ne amestecăm în treburile lor, noi vrem doar să tragem un semnal de alarmă“. Si a precizat că protestează inclusiv pentru colegii din dispozitivul de ordine prevăzut pentru vizita ministrilor la Piatra Neamt.



Compasiune pentru victimele atentatului de la Londra



Premierul Sorin Grindeanu a făcut o scurtă declaratie de presă chiar înainte de primirea oficială a delegatiei din Republica Moldova, condusă de omologul său, Pavel Filip. „Dati-mi voie să transmit compasiunea mea, a noastră, a guvernului pentru familiile victimelor, pentru cei care au suferit în urma acestui act petrecut la Londra. În urmă cu cîteva minute am avut o discutie cu ambasadorul României la Londra, am fost în permanentă legătură si cu Ministerul Afacerilor Externe si cu domnul ambasador si vreau să-i felicit pentru modul în care au gestionat situatia. S-a constituit o celulă de criză, sînt în permanentă legătură cu cei doi români si cu familiile lor. Sperăm într-un final fericit în ceea ce înseamnă una dintre victime. Cealaltă, după cum stiti, este în afara oricărui pericol. Din ceea ce mi-a spus domnul ambasador pare că ce-a fost greu azi noapte în urma interventiei chirurgicale a trecut, dar în continuare se află sub strictă observatie, pericolul în final nu a trecut, important este să fim si alături de familie, să ajutăm cu ceea ce putem si chiar vreau să spun că sînt multumit de modul în care Ambasada de la Londra a gestionat situatia. Sper s-o facă pînă la sfîrsit la fel“, a declarat premierul, chiar în momentul în care a ajuns la CJ Neamt. A urmat sedinta comună, fiind discutate acte normative privind stadiul proiectelor în derulare, cum ar fi proiectul de asistentă tehnică si financiară acordat de România Republicii Moldova, dar si proiectele sectoriale din domeniul energetic, educational, cultural. De asemenea, au fost abordate oportunitătile de investitii românesti în Moldova, precum si posibilitătile de continuare a colaborării în domeniile IT, finante, justitie, afaceri interne.



După esecul de la noi, vrem să „privatizăm“ Republica Moldova



După sedinta comună de guvern, cei doi premieri au făcut declaratii de presă. „Am discutat despre lucruri concrete si care dezvoltă relatia dintre România si Moldova. Actiunea României va continua să aibă un dublu rol: de stabilizare a Republicii Moldova si de consolidare a cadrelor institutionale si democratice. În al doilea rînd de ancorare politică strategică, dar si fizică a Republicii Moldova în spatiul european. În acest sens au fost discutiile noatre de astăzi, concrete si ghidate de aceste două principii importante. Avem în vedere în perioada următoare să crestem prezenta sau să trecem într-o nouă etapă noi, România, ca si prezentă în Moldova. Ne dorim consolidarea prezentei investitionale românesti în tara vecină. Ne dorim să fim parte a eventualelor procese de privatizare care vor avea loc în perioada următoare în Republica Moldova sigur respectînd toate procedurile transparente pe care dumneavoastră le veti avea. (...) Doar optiunea europeană poate aduce răspunsuri durabile la asteptările de prosperitate, sigurantă si stabilitate ale cetătenilor moldoveni. Sîntem pregătiti să sustinem în continuare Republica Moldova pe acest drum“, a declarat Sorin Grindeanu. Ca un mic comentariu, dacă ne amintim, că nu putem oricum uita, dezastrul economic ce a rezultat în urma privatizărilor din România, unii ar putea considera că ne-am dovedi mai prieteni cu vecinii nostri dacă nu ne-am amesteca în privatizările lor. Cît îl priveste pe premierul Pavel Filip, acesta a dat asigurări că tara sa priveste în continuare spre Vest, în ciuda derapajelor presedintelui Igor Dodon. „Relatiile dintre tările noastre sînt marcate de o cooperare excelentă practic în toate domeniile. Dialogul politic bilateral este dinamic si divers, în spriritul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. În acest sens l-am asigurat pe domnul prim-ministru că Moldova rămîne ferm angajată pe calea realizării proiectului nostru strategic, implemnetarea consecventă a reformelor prevăzute de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Moldova priveste în continuare spre Vest ca si proiect de tară“.



Balena albastră si autostrada care va fi. Cînd va fi



Dincolo de mesajele transmise presedintelui Dodon, dincolo de provocările privind securitatea energetică a Republicii Moldova, aspecte asupra cărora vom reveni cu altă ocazie, interesantă a fost referirea la un subiect care pe nemteni îi interesează maxim: autostrada Tîrgu Mures - Iasi. Întrebarea pe această temă a venit de la un reporter din Moldova, interesat să afle cînd vor începe lucrările si dacă va fi extinsă pînă la Chisinău. Iar răspunsul premierului Grindeanu a reprezentat în opinia noastră un model de cum o pot „lălăi“ guvernantii cînd trebuie să răspundă unei întrebări concrete, dar nu prea au (cu) ce, asa că îl reproducem, aproape integral. După ce l-a „periat“ putin pe presedintele CJ, Ionel Arsene, premierul a afirmat: „Am avut discutii si pe acest domeniu, pe cel al transporturilor. Asa cum stiti, noi avem un masterplan de transporturi. Noi pregătim, în perioada imediat următoare să venim cu modificări pe ceea ce am mai spus si anume pe investitiile strategice. Nu vreau să fiu gresit înteles că vom schimba anumite legi convenite cu Comisia Europeană. Pentru că am văzut aceste abordări răutăcioase si le consider asa pentru că nu ne dorim să facem aceste schimbări altcumva decît în acord si pe cadrul convenit cu Comisia Europeană. Dar ceea ce ne dorim este ca toate acele termene fără sfîrsit care premerg executia unei lucrări să fie reduse la maxim. Fie că vorbim de studii de fezabilitate, prefezabilitate, contestatii, eventuale procese, despăguri, exproprieri. De multe ori aceste perioade sînt mai lungi decît executia în sine a unei lucrări. Legat de subiectul legării Moldovei pînă la urmă de Transilvania prin această austostradă domnul ministru Cuc a prezentat la întîlnirea noastră comună date clare. Ajutat si de schimbarea aceasta legislativă pe parcursul acestui an se vor... Există un studiu de fezabilitate din 2011 care trebuie actualizat si pe parcursul perioadei imediat următoare acest lucru se va întîmpla astfel încît să fim în situatia în care odată cu cadrul legal care e o treabă si de Parlament de aceea mă feresc să spun termene exacte asa cum s-a ferit si domnul prim-ministru. Există dorinta Parlamentului de a ne ajuta astfel încît aceste modificări să le putem face cît mai repede. Revenind. Anul acesta actualizarea acestui studiu de fezabilitate astfel încît să fim în situatia să putem să lansăm spre licitatie proiectare plus executie în acelasi timp si să nu facem lucruri separate. Vă spuneam că mă feresc să dau termene din motivele pe care vi le aminteam mai devreme, dar pot să vă spun ceva si anume faptul că guvernul trecut trecuse începerea acestei investitii pentru 2020. Noi în nici un caz nu discutăm de termene de acest tip. Vorbim de bani europeni, dorim să atragem cît mai multi. Acest domeniu, al infrastructurii, este unul din domeniile prioritare ale guvernului pe care îl conduc. Îmi doresc să trecem dincolo de vorbe direct la fapte“. Si dă-i si luptă si luptă si dă-i, dar, după tot acest potop de fraze, cred că nimeni n-a înteles cînd, hai să nu ne mai ferim de termene, vor începe lucrările. Asa că, după această lălăială, trecerea discutiei spre problematica jocului „Balena albastră“ a fost aproape izbăvitoare. Poate cu „balena“ vom avea mai mult succes, că în ceea ce priveste autostrada ne-am lămurit bustean.



Delegatiile



Guvernul României: Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Les, ministrul Apărării Nationale, Viorel Stefan, ministrul Finantelor Publice, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, Mihai Tudose, ministrul Economiei, Toma Petcu, ministrul Energiei, Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antrenoriat, Andreea Păstîrnac, ministru pentru Românii de Pretutindeni, Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene, Mihai Busuioc, secretar general al Guvernului, Dan Neculăescu, secretar de stat MAE si Daniel Ionită, ambasadorul României în Moldova.

Guvernul Moldovei: Octavian Calmâc, viceprim-ministru si ministru al Economiei, Vasile Bîtca, ministru al Dezvoltării Regionale si Constructiilor, Valeriu Munteanu, ministru al Mediului, Alexandru Jîzdan, ministru al Afacerilor Interne, Octavian Armasu, ministru al Finantelor, Vladimir Cebotari, ministru al Justitiei, Monica Babuc, ministru al Culturii, Lilian Darii, viceministru al Afacerilor Externe si Integrării Europene, Gheorghe Galbura, viceministru al Apărării, Mihai Gribincea, ambasador al Moldovei în România.

