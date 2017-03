Din 46 de suspecti 11 au fost arestati • pentru 7 inculpati măsura a fost luată de Tribunalul Iasi, iar magistratii din Bacău au mai încarcerat 4 • actiunea procurorilor DIICOT s-a lăsat cu perchezitii în Piatra Neamt, Bacău, Iasi, Bîrlad si Podu Iloaiei • anchetatorii au ridicat aproape 2 kilograme de substante ilicite, droguri si altele cu efect psihoactiv •

Actiunea procurorii DIICOT Iasi si Bacău în care au avut loc 32 de perchezitii domiciliare în Iasi, Bîrlad, orasul Podu Iloaiei, judetul Iasi, iar alte patru descinderi au fost în Piatra Neamt si Bacău, s-a lăsat cu 11 arestări. Pentru 7 inculpati măsura a fost luată de Tribunalul Iasi, iar alte 4 persoane au fost încarcerate pe 22 martie de către Tribunalul Bacău. Initial au fost aduse la audieri 40 de persoane la Iasi, iar alte 6 la Bacău, iar din toti acestia 11 au fost încarcerati, altii au fost plasati sub control judiciar, iar unii vor fi cercetati în stare de libertate. De la traficanti, oamenii legii au ridicat aproape 2 kilograme de substante interzise, droguri si altele cu efect psihoactiv. „În urma perchezitiilor domiciliare efectuate pe raza municipiilor Iasi, Bîrlad si orasul Podu Iloaiei au fost ridicate 1 kg. de produse cu efect psihoactiv atît vrac, cît si preparate în doze pentru comercializare, 500 de grame de cannabis, 7 cîntare electronice, 3 pistoale cu gaz si aer comprimat, arme albe, 4.500 de euro, 85 de telefoane mobile si diverse substante chimice folosite ca materii prime. De asemenea, cu ocazia perchezitiilor efectuate pe raza municipiilor Piatra Neamt, Bacău si Iasi au fost ridicate aproximativ 300 g. de substante vegetale cu efect psihoactiv, 5 plante de cannabis si instalatia pentru cultivarea acestora, 32 de g. de cannabis, o balantă electronică, 6 telefoane mobile, un hard-disk si 3.500 de lei“, conform unui comunicat DIICOT. Grupurile infractionale au fost destructurate pe 21 martie, iar privarea de liberttate a inculpatilor a fost luată de instantele de judecată o zi mai tîrziu. Totul s-a desfăsurat în cadrul unei actiuni comune vizînd destructurarea a două grupuri infractionale organizate specializate în traficul de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind că acestea sînt susceptibile de a avea efecte psihoactive. În perioada iulie 2016 - martie 2017, procurorii DIICOT Iasi au documentat activitatea infractională a unui grup infractional organizat care a actionat în această perioadă precum si anterior, prin aprovizionarea si comercializarea unor cantităti deosebit de însemnate de produse cu efecte psihoactive (atît sub formă de produs vegetal cît si sub formă de substantă pulverulentă) precum si droguri de risc pe pietele ilicite de pe raza judetelor Iasi si Vaslui. În plus, procurorii din Bacău au efectuat cercetări fată de un grup infractional organizat care începînd cu luna octombrie 2015 a comercializat droguri de risc si produse cu efecte psihoactive mai multor consumatori de pe raza municipiilor Bacău si Piatra Neamt. În urma cercetărilor s-a retinut că drogurile si substantele psihoactive erau procurate de la un distribuitor din Iasi, precum si prin cultivarea „indoor” a plantelor de cannabis de către dealerii locali.

