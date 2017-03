Înmultirea turmei de zimbri e asteptată de la „englezoaice“ • Administratia Parcului Natural Vînători Neamt a mai eliberat în zona Chitele două femele si doi masculi • efectivul din sălbăticie a ajuns la 29 de exemplare • sînt sperante ca turma să crească de la cele sase femele aduse din Anglia cu cîtiva ani în urmă • zimbrii n-au avut „probleme“ cu lupii si ursii în sezenul rece •



Numărul zimbrilor care hălăduie în pădurile Neamtului a crescut cu încă patru mamifere, ajungîndu-se la un efectiv total de 29 de exemplare. Echipa Parcului Natural Vînători a pus în libertate, marti, 14 martie, două femele si doi masculi care fuseseră transportati cu cîteva zile înainte în tarcul de preeliberare de la Cabana Chitele, din comuna Crăcăoani, pentru a se obisnui cu zona. E al saselea an în care au loc astfel de eliberări si s-a urmat aceeasi procedură. Animalele au fost selectate din tarcul de aclimatizare si au fost tranchilizate pentru a face posibilă transportarea lor în noua locatie. Inginerul Sebastian Cătănoiu, directorul Administratiei Parcului, ne-a spus că totul a decurs conform asteptărilor: „Eliberarea a avut loc în conditii bune. Un mascul si o femelă, mai tineri, au petrecut două săptămîni în tarcul de preeliberare, iar cealaltă pereche, mai în vîrstă, a stat doar o săptămînă. Urmează monitorizarea lor, prin intermediul colarelor GPS, ca să vedem dacă se alătură grupurilor existente sau formează o turmă nouă“. Tot de la sursa citată am aflat că, în timpul cît au stat în tarc, noii locatari ai pădurii au fost vizitati de un mascul si un grup de femele, din cele aflate deja în libertate. Ei au dat roată îngrăditurii, parcă pentru a se obisnui cu noii tovarăsi si a le face acestora tranzitia mai usoară. Oricum, natura pare să tină cu zimbrii. Efectivul din sălbăticie a făcut fată cu bine asprimii iernii, dar si fiarelor ce le-au mai dat de furcă, ca si în anii trecuti. „În continuare există în zonă haite semnificative de lupi, precum si ursi, dar nu s-au înregistrat incidente, pentru că femelele, fiind de talie joasă, au stat în grupuri, iar masculii, fiind de talie mare, nu sînt o pradă tocmai usoară“, a precizat Sebastian Cătănoiu. În schimb, au fost ceva semnale că zimbrilor a început să le placă fînul de Crăcăoani si au mai dijmuit căpitele lăsate pe cîmp sau aproape de gospodării. Dar sătenii au fost întelegători, poate pentru că nici pagubele nu au fost prea mari. În anii precedenti apăruseră unele reclamatii din partea oamenilor de la Hangu, unde se obisnuiseră să ierneze femelele aduse de la grădini zoologice din Anglia, dar situatiile s-au rezolvat atunci pe cale amiabilă, păgubitilor fiindu-le oferite despăgubiri din partea statului.



Primul „pas“ a fost pe 22 martie 2012



Pe lîngă eliberări, efectivul din sălbăticie are sanse să se majoreze în perioada următoare si gratie puilor asteptati că vină pe lume. Sperante sînt mai ales de la cele sase „englezoaice“, care stau de vreo doi ani cu un mascul autohton. Pînă acum au fost fătati sase pui în libertate: cîte unul în 2016 si 2015, doi în 2014 si tot atîtia în 2012. Se ridică, treptat, o nouă generatie de zimbri, un nucleu substantial care nu a avut niciodată de-a face cu captivitatea, fiind astfel mult mai bine pregătit pentru traiul pe cont propriu. Este dovada cea mai concludentă că programul de reintroducere a zimbrului în libertate, un proiect pilot derulat în tara noastră doar de Parcul Natural Vînători Neamt, se află pe drumul cel bun. Primul pas pentru repopularea muntilor cu această specie legendară s-a făcut pe 22 martie 2012, aceasta fiind data la care Parcul Natural Vînători Neamt a reusit, după ani de eforturi si multe greutăti întîmpinate, să creeze conditiile necesare eliberării primului grup de zimbri în sălbăticie. Evenimentul, o premieră pentru tara noastră, a avut loc în zona Chitele din comuna Crăcăoani, un loc izolat unde au avut loc ulterior si celelalte puneri în libertate, majoritatea cu animale selectate din tarcul de aclimatizare al Parcului Vînători. Aici mai trăiesc în conditii de semilibertate 13 zimbri si pentru a-i aduce mai aproape de ochii publicului, în 2013 s-a realizat o punte suspendată în incinta tarcului, prevăzută cu o platformă înăltată la trei metri de sol astfel încît legendarele mamifere să poată fi admirate si fotografiate de aproape, fără nici un risc. La dispozitia turistilor se mai află sapte exemplare, în captivitate, la Grădina Zoologică Dragos-Vodă. Experienta Parcului Vînători a început să fie fructificată si de alte organizatii. În acest moment se mai găsesc zimbri în libertate doar în Muntii Tarcului, unde s-a deschis poarta spre sălbăticie unui grup de 20 de exemplare, cărora li s-ar putea alătura si altele zece, în viitorul apropiat. S-ar putea ajunge la o turmă mai numeroasă decît cea din pădurile Neamtului, dar nu e motiv de invidie. Comentariul lui Sebastian Cătănoiu s-a referit doar la satisfactia profesorului depăsit de elev.

Articol afisat de 155 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI)