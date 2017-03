112: Să vină Politia! Sucăr între directori • în prima zi de muncă după concediu, Cătălin Dughir a fost „somat“ să părăsească incinta firmei Apa Serv • s-a sunat chiar la 112 si au venit politistii • „Mi se încalcă dreptul constitutional la muncă“, sustine Dughir • „El, după documentele legale existente în acest moment în companie, este director general suspendat si atît“, replică directorul general în functie • Situatia de la Apa Serv capătă pe zi ce trece dimensiuni nebănuite, ce frizează uneori ridicolul, sau tin de tragicomic. Un astfel de episod s-a derulat ieri, 16 martie, la compania de apă. Întors din concediul de odihnă, fostul director general Cătălin Dughir a vrut să se apuce de muncă, din pozitia de director tehnic de productie, asa cum i-ar da dreptul, sustine acesta, un act aditional la contractul de muncă si o decizie în acest sens. Numai că au urmat o serie întreagă de surprize, care au culminat cu un apel la 112 si chiar venirea unui echipaj de politie. „Mi s-a adus o dispozitie a directorului general pe baza unei decizii a consiliului de administratie prin care se revocă decizia de numire în functia de director tehnic si actul aditional la contractul de muncă. Am refuzat să iau la cunostintă si am solicitat să mi se prezinte documentele ce stau în spatele acestei decizii“, a declarat Cătălin Dughir, care a mai explicat că nu i s-a comunicat pînă acum hotărîrea luată în 10 martie si că nu a avut, astfel, nici o posibilitate de a o contesta. „S-a venit apoi cu o altă hîrtie prin care mi se comunica faptul că, avînd în vedere deciziile de care v-am spus, prezenta mea în societate nu e nici adecvată, nici solicitată. Din nou am refuzat să iau la cunostintă si am mers în sala de sedinte pentru o analiză a activitătii cu membrii consiliului de administratie (cel «vechi» revocat de Consiliul Judetean, hotărîrea fiind desfiintată în primă instantă n.r.). La un moment dat, au venit niste domni politisti care ne-au legitimat. Am înteles că a fost făcut un apel la 112, politistii fiind chemati pentru a aplana un conflict existent în companie. Le-am explicat situatia si au plecat, am înteles că vor face un raport. Deoarece consider că îmi este încălcat dreptul constitutional la muncă, mă voi adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă si e posibil să fac si plîngeri penale. Eu am contractul de mandat suspendat si acum mi se suspendă si contractul individual de muncă, deci practic ar trebui să stau acasă. Mi se interzice să muncesc, după ce, tot prin decizia noului director general, nu mi s-a plătit concediul de odihnă pentru anul 2016. Eu din cîte stiu un act aditional la contractul de muncă poate fi desfăcut doar prin acordul părtilor, sau în urma unei actiuni în instantă. Or' asa ceva nu

s-a întîmplat“, a declarat Cătălin Dughir. Care a anuntat că nu va renunta si va continua să vină la serviciu. Lucrurile sînt văzute diferit de directorul general în functie, Victor Movilă. „Domnul Dughir este suspendat din functia de director general ca urmare a introducerii unei actiuni în răspundere de către Adunarea Generală a Actionarilor. Pînă la o hotărîre judecătorească definitivă, domnul Dughir este director general suspendat. Nu poate reveni ca director tehnic pentru că nu poate figura cu două contracte. Dînsul are contractul individual de muncă suspendat din noiembrie 2011 cînd a fost numit director general, un prim mandat. Acel contract este suspendat atît timp cît dumnealui e pe un contract de mandat. Nu se poate activa si contractul individual de muncă si contractul de mandat. Contractul de muncă se poate reactiva cînd încetează cel de mandat“, a declarat Victor Movilă, noul director general al Apa Serv. Întrebat dacă îi va permite accesul în companie lui Cătălin Dughir, dacă va veni la muncă, noul sef a precizat: „Dumnealui poate veni cînd doreste, dar el în pontaj a figurat ca suspendat din functia de director general. În momentul în care acel contract de mandat încetează fie la termen, fie înainte, cînd hotărăste instanta, domnul Dughir urmează să se întoarcă pe postul de director de dezvoltare, post pe care îl avea în 2011 cînd a semnat primul contract de mandat. Dumnealui vine, face prezenta, ce consideră de cuviintă, nu stiu pe cine coordonează, ce semnează, dacă a semnat ceva... Dumnealui poate intra, că furnizăm un serviciu public. Este director general suspendat, poate intra, dar nu în calitatea pe care si-o atribuie singur. El, după documentele legale existente în acest moment în companie, este director general suspendat si atît“, a conchis Victor Movilă. Fără a încerca să înclinăm balanta de nici o parte si făcînd abstractie de numele implicate, lucrurile par cel putin ciudate. Practic, pe perioada suspendării, cel în cauză, indiferent despre cine e vorba, ar fi „condamnat“ la nemuncă. Ceea ce nu pare a fi tocmai în regulă, ba poate fi chiar tragic pentru o persoană obisnuită care nu ar avea din ce să... trăiască, în ultimă instantă. Cît priveste situatia de la Apa Serv, multe din întîmplările de la compania de apă depăsesc capacitatea de întelegere a unei persoane obisnuite. Ca să amintim doar situatia existentă cu cele două consilii de administratie „paralele“. Unul vechi, revocat printr-o hotărîre de CJ desfiintată de o instantă, dar înregistrat la Registrul Comertului. Altul nou, dar neînregistrat, însă cu o hotărîre dată de o altă instantă care îi permite acest lucru. Ambele hotărîri nedefinitive si neexecutorii, deci pînă se vor solutiona căile de atac si va fi clarificată situatia va mai curge ceva apă. La robinete. Dacă nu mai crapă vreo teavă, cum se întîmplă destul de des.

